UNE ENTREPRISE D’ÉNERGIE NOMMÉE SUR LA LISTE DES BEST-OF : FirstEnergy Corp., basée à Akron, a été nommée sur la liste inaugurale 2023-24 des meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le secteur des services publics par US News & World Report.

Cette reconnaissance reflète l’engagement de FirstEnergy envers les membres de son équipe à travers une rémunération et des avantages sociaux de qualité, des opportunités de carrière, un développement professionnel et bien plus encore.

La dernière liste de US News & World Report met en évidence 349 sociétés cotées en bourse couvrant 20 secteurs. Pour le secteur des services publics, FirstEnergy s’est classée sixième sur 18 entreprises incluses.

Guidés par un panel d’experts, les rédacteurs de US News & World Report ont mené une analyse de sociétés cotées en bourse aux États-Unis avec au moins 75 avis d’employés Glassdoor de 2020 à 2022 sur six facteurs importants pour le bien-être des employés. Il s’agissait de salaires et d’avantages sociaux de qualité, d’équilibre et de flexibilité entre travail et vie privée, de stabilité de l’emploi et de l’entreprise, de confort physique et psychologique, d’appartenance et d’estime, ainsi que d’opportunités de carrière et de développement professionnel.

BRAYDICH POUR AIDER LES VÉTÉRINAIRES : Braydich Dental à Hubbard offrira des services dentaires gratuits aux anciens combattants de la vallée de Mahoning tout au long de la semaine de la Journée des anciens combattants, du 7 au 10 novembre.

Les anciens combattants peuvent choisir parmi divers services dentaires, notamment des obturations, des extractions, des nettoyages et des ajustements de prothèses dentaires.

Pour garantir des soins et des services personnalisés, les anciens combattants doivent prendre rendez-vous à l’avance, avec des plages de rendez-vous disponibles de 8 h à 18 h. Pour prendre rendez-vous, les anciens combattants peuvent appeler le 330-964-2116.

OUVERTURE DU NOUVEAU MARRIOTT : CTW Development Corp. et Kennsington Hospitality ont annoncé mercredi l’achèvement et l’ouverture officielle de TownePlace Suites et SpringHill Suites by Marriott.

La propriété est le premier prototype de ces deux marques conçues par CTW Development et Marriott International. Comprenant 101 suites pour séjours prolongés des deux marques Marriott sous le même toit, les nouvelles suites sont spacieuses et présentent un design moderne qui permet aux clients d’être productifs et de se détendre tout en mêlant affaires et plaisir.

La nouvelle installation est située dans la communauté Westford Lifestyle de Canfield, au 4100 Westford Place.

SUJET DE DISCUSSION SUR LA PROPRIÉTÉ DE FRANCHISE : Les entrepreneurs de Mahoning Valley sont invités à assister à un prochain séminaire sur la propriété de franchise organisé par le Youngstown Business Incubator, le Minority Business Assistance Center et le Youngstown State University’s Excellence Training Center avec Ron Taylor comme conférencier spécial.

L’événement aura lieu de 11h30 à 13h30 vendredi au Centre de formation d’excellence de Kohli Hall. Les participants peuvent s’inscrire sur tinyurl.com/ybifranchise d’ici mercredi. L’accès à distance sera également disponible.

Le séminaire est conçu pour sensibiliser les entrepreneurs aux avantages de la franchise. Fort de ses 35 années d’expérience dans l’industrie de la restauration, Taylor expliquera comment le choix de la bonne marque de franchise peut aider à lancer une carrière entrepreneuriale par rapport à une entreprise indépendante.

Taylor a ouvert sa première franchise avec Edible Arrangements en 2006 et Simple Greek en 2017. Au fil des années, il a remporté les prix du franchisé de l’année et du magasin le plus vendu en franchise et est devenu directeur de l’exploitation de la franchise pour Simple Greek en 2019.

Les gens en mouvement

STEWARD FAIT MÉDECIN : Le centre médical régional de Trumbull et le Steward Medical Group ont recruté le Dr Ravi Patel chez Steward Primary Care, 2668 Elm Road, bâtiment C, Cortland.

Membre de l’Académie américaine des médecins de famille, les intérêts cliniques de Patel comprennent la pédiatrie, la santé des femmes et la gynécologie, ainsi que les injections du genou et de l’épaule pour les douleurs articulaires.

Il a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l’université de Ross et son premier cycle à l’université d’État de l’Ohio, où il a exercé les fonctions de chercheur postdoctoral. Patel a effectué une résidence en médecine familiale avec Western Reserve Health Education au Trumbull Regional Medical Center.

L’AGENT IMMOBILIER REJOINT L’ENTREPRISE : Coldwell Banker EvenBay Real Estate a récemment accueilli l’agent immobilier Phillip Fisher au sein de la maison de courtage.

En 2023, Fisher a obtenu son permis immobilier dans l’Ohio et a commencé à travailler dans la vallée de Mahoning. En plus de l’immobilier, Fisher, diplômé en administration des affaires, travaille comme vendeur de pièces automobiles dans la région.

Il fournira des services immobiliers dans les comtés de Trumbull, Mahoning et Columbiana.

NOUVEAU GM NOMMÉ : American Industries, une filiale en propriété exclusive de A. Stucki Co. et un fournisseur de composants et de systèmes de wagons neufs et reconditionnés, a embauché Jason Lhota en tant que directeur général.

Lhota apporte avec lui plus de 20 ans d’expérience dans la surveillance stratégique de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, plus récemment chez Howe Street Advisors, une société de conseil aux entreprises de Pittsburgh.

Lhota est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Citadelle de Charleston, en Caroline du Sud. Il est basé dans les locaux de Sharon et réside à Penn Township, en Pennsylvanie.

American Industries fournit des composants et des systèmes de wagons neufs et reconditionnés depuis ses sites de Sharon, en Pennsylvanie, et de Jerseyville, dans l’Illinois.







