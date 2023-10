Dossiers d’affaires | Actualités, Sports, Emplois

DÉMÉNAGEMENT DU MAGASIN : Le magasin MiMe Global a un nouvel emplacement au 2533 Belmont Ave., Youngstown, l’ancien bâtiment de la banque en verre de l’Union Square Plaza.

C’était autrefois au centre commercial Eastwood.

MiMe Global est une société d’impression 3D qui crée des figurines miniatures de clients imprimées en 3D en couleur. Elle vend également des services de machines d’impression 3D et vend des pièces détachées et des fournitures pour imprimantes 3D.

L’entreprise a été sélectionnée comme lauréate du concours Eastwood Mall Small Shop Showdown en 2019 et a reçu six mois gratuits de loyer, de marketing et de publicité de la part de la société Cafaro, propriétaire du complexe Eastwood Mall. La société Cafaro possède également Union Square Plaza.

LES ATELIERS OFFRENT UNE AIDE FINANCIÈRE ET D’ASSURANCE : La Credit Union of Ohio proposera ce mois-ci deux ateliers gratuits pour informer la communauté sur les options d’assurance maladie individuelle et de Medicare, ainsi que sur les impacts financiers des différents plans. Mike Gatteri de Healthmarkets dirigera les sessions virtuelles :

 Soins de santé individuels et couverture d’assurance 17 h 30 mardi — Découvrez le fonctionnement de la réforme des soins de santé, comment maximiser une subvention afin de réduire les primes, ainsi que de nombreux faits peu connus pour économiser de l’argent.

 Atelier Medicare jeudi midi — Cet atelier donnera une explication détaillée de Medicare, des plans complémentaires et comment décider quel plan est le meilleur. Il y aura des discussions sur les plans Medicare Advantage, les plans Part D et les suppléments Medicare, ainsi que sur le fonctionnement de chacun.

L’inscription est requise pour assister à chaque atelier sur cuofohio.org.

FARMERS’ BANKER HONORÉ : Juan Santiago, vice-président et responsable de l’engagement en vertu de la Community Reinvestment Act à la Farmers National Bank of Canfield, est honoré par l’American Bankers Association en tant que récipiendaire de ses ABA Emerging Leader Awards 2023.

Ce prix récompense la prochaine génération de dirigeants bancaires qui s’engagent à respecter les normes de réussite et de service les plus élevées envers leur secteur et leurs communautés locales.

Santiago et 11 autres gagnants seront récompensés lors de la convention annuelle de l’ABA du 8 au 10 octobre à Nashville, Tennessee.

Santiago travaille dans le secteur bancaire depuis 20 ans, dont huit ans à la Farmers National Bank. Dans son rôle actuel, Santiago veille à ce que les besoins de crédit des particuliers à revenus faibles à modérés, des petites entreprises et des petites exploitations agricoles soient satisfaits dans les zones où la banque est présente.

Au cours de sa carrière, il a aidé plus de 100 familles d’origine hispanique/latino à acheter une maison grâce à des programmes qu’il a contribué à créer. Il siège également aux conseils d’administration de la Youngstown Neighbourhood Development Corporation, de la Farmers Charitable Foundation, de Mercy Health-Youngstown et de l’Ohio Bankers Foundation.

PRIX OCTROYÉ AUX AGENTS IMMOBILIERS : Quatorze agents immobiliers de Burgan Real Estate ont été nommés lauréats du President’s Sales Club Award de la Youngstown Columbiana Association of Realtors pour 2023. Le prix est décerné par l’Ohio Realtors aux agents immobiliers ayant réalisé au moins 1 million de dollars de ventes de maisons pour l’année.

Les agents Burgan avec un chiffre d’affaires d’au moins 2,5 millions de dollars étaient Karen Ament, Stacie Maston, John Burgan, Zach Struharik, Traci Hardy, Lisa Goclano, Melissa Birmingham, Haley Luckage et Brett Green.

Les agents ayant réalisé au moins 1 million de dollars de ventes étaient Jill Herock, Julie Mills, Steve Rogers, Liz Salcedo et Kathy Battisti.

NOMINATIONS ACCEPTÉES : La Western Reserve Transit Authority met une fois de plus en lumière les organisations qui illuminent la vallée toute l’année avec la campagne 2023 WRTA Holiday Lights.

Les candidatures sont acceptées jusqu’à 17 heures le 20 octobre. Douze organisations régionales choisies parmi les nominés seront honorées lors d’un événement spécial le 15 novembre. Les organisations sélectionnées seront présentées à la télévision et sur les réseaux sociaux de la WRTA, ainsi que sur des panneaux sur les bus de la WRTA et le géant. panneau numérique au-dessus de la gare fédérale, dans le centre-ville de Youngstown. Une organisation, choisie par tirage au sort lors de l’événement, recevra également une campagne sur les réseaux sociaux d’une durée d’un an.

Les organisations à but non lucratif, les agences publiques et les entreprises privées qui incluent les dons de bienfaisance, le bénévolat et d’autres bonnes œuvres dans le cadre de leur culture peuvent postuler.

Les formulaires de nomination sont disponibles sur wrta online.com à partir du lien Holiday Lights dans la section Actualités.

Les coprésidents pour cette année sont Barb Ewing, PDG de Youngstown Business Incubator ; Shari Harrell, présidente de la Fondation communautaire de Mahoning Valley ; et Vince Brancaccio, PDG du Help Network de NEO.

YSU MAJOR RECERTIFIED : Le programme de ressources humaines de la Youngstown State University a obtenu la recertification par la Society for Human Resource Management (SHRM).

Depuis 2015, YSU a aligné son baccalauréat ès sciences en administration des affaires avec spécialisation en ressources humaines sur le guide et les modèles de programme de ressources humaines SHRM. Depuis septembre, l’alignement du programme de YSU a été renouvelé et la certification est valable jusqu’en 2027.

Le programme YSU se concentre sur l’intégration de tous les aspects des ressources humaines entre eux, ainsi que sur d’autres fonctions commerciales. Les étudiants acquièrent une expérience pratique de travail avec des organisations réelles pour relever les défis en matière de ressources humaines.

Le guide pédagogique et les modèles ont été élaborés par SHRM pour définir les domaines minimaux de contenu en ressources humaines qui devraient être étudiés par les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs.

Les gens en mouvement

AIM NOMME UN NOUVEAU COO : Aim Transportation Solutions, un fournisseur familial de services de flotte commerciale basé à Girard, a nommé Matt Svancara au poste de directeur de l’exploitation.

À ce poste, il supervisera les six branches essentielles de l’entreprise : ventes, maintenance, location, marketing, ProShop et achat d’actifs.

Svancara travaille chez Aim depuis près de trois décennies, commençant sa carrière dans la vente et atteignant son poste le plus récent en tant que vice-président exécutif des ventes et du marketing.

Il est titulaire d’un baccalauréat en finance et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Baldwin Wallace.

En outre, il a reçu l’honneur de se qualifier pour le Masters Club de NationaLease pendant 10 années consécutives. Il a également été intronisé au Temple de la renommée du NationaLease Masters Club.

PROMOTIONS CHEZ 717 : 717 Credit Union a annoncé les promotions de trois employés.

Sherri Sayre, qui travaille chez 717 depuis quatre ans et possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des prêts, a été promue directrice adjointe du service des prêts. Son rôle principal est d’aider le responsable du service des prêts à superviser toutes les activités liées au service des prêts des membres.

Keri Davis a été promue responsable des téléservices et travaille chez 717 depuis sept ans. Dans son nouveau poste, Davis gérera le personnel et dirigera les opérations quotidiennes au sein du centre d’appels de la coopérative de crédit.

Brittany Scott a été promue directrice adjointe de la fraude. À ce poste, Scott, qui travaille pour la coopérative d’épargne et de crédit depuis cinq ans, assistera le chef de service dans l’élaboration, la gestion et la surveillance de programmes visant à détecter et à dissuader la fraude et à réduire le risque de perte pour la coopérative d’épargne et ses membres. .

LE PERSONNEL DÉPLACE CHEZ iSYNERGY : iSynergy, une agence de marketing numérique basée à Canfield, a ajouté Morgan Sebastian à son équipe en tant que spécialiste du marketing entrant. Les tâches de Sebastian incluent la gestion des médias sociaux et les efforts de marketing entrant pour les clients d’iSynergy et ceux de sa société sœur, Lift Marketing.

Avant de rejoindre iSynergy, Sebastian, originaire de New Waterford, a travaillé dans les ressources humaines pour une organisation à but non lucratif. Elle a obtenu un diplôme en gestion du marketing de la Youngstown State University et a obtenu un diplôme magna cum laude.

La société a également annoncé que Becky Bertuzzi avait été promue vice-présidente de la technologie. Dans ce rôle, elle dirigera l’équipe technologique tout en rationalisant les flux de travail internes et les initiatives des clients.

Originaire de Warren, Bertuzzi est diplômé de l’YSU avec un diplôme en publicité et relations publiques. Auparavant, Bertuzzi a été directeur des opérations chez iSynergy ainsi que directeur artistique chez Lift Marketing.

