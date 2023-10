Dossiers d’affaires | Actualités, Sports, Emplois

APPRENEZ À DÉMARRER UNE ENTREPRISE : Junior Achievement of Eastern Ohio, en partenariat avec le Eastwood Mall, organisera un atelier JA Start My Business de 10 h à midi vendredi dans la salle communautaire de Boscov au centre commercial.

Cet atelier d’apprentissage expérientiel gratuit vise à guider les étudiants tout au long du processus de création et d’exploitation de leur propre petite entreprise. Cet atelier est recommandé aux étudiants âgés de 8 à 14 ans, mais les étudiants plus jeunes et plus âgés sont les bienvenus.

Un membre du personnel de JA guidera les étudiants et leurs parents tout au long du programme Start My Business et répondra à toutes les questions sur le matériel, qui couvre des sujets sur les études de marché, la budgétisation, la publicité et la création d’un plan d’affaires. Les étudiants qui s’inscrivent à l’atelier recevront une copie du manuel JA Start My Business Youth Entrepreneur.

Les participants sélectionnés à l’atelier pourront ensuite vendre leur produit ou service au public lors de la journée de divertissement en famille du centre commercial Eastwood : journée de marché pour les jeunes, de midi à 15 h, le 4 novembre.

LE MÉDECIN REMPORTE LE PRIX : Le programme de recherche à haut risque et à haute récompense, soutenu par le Fonds commun des National Institutes of Health, a accordé une subvention de 1,95 million de dollars au Dr Ronald R. Seese, neurologue du développement à l’hôpital pour enfants d’Akron et à un professeur agrégé de pédiatrie à la Northeast Ohio Medical University.

Le prix 2023 du directeur du NIH pour l’indépendance précoce s’étend sur cinq ans pour le projet de Seese, intitulé « Définir le cervelet autonome dans l’autisme. »

La dysautonomie est un trouble neurologique répandu et invalidant qui touche plus de 70 % des enfants autistes. Il n’existe aucun traitement ciblé pour réduire les réponses autonomes dérégulées, ou dysautonomie, qui affectent les patients. Seese vise à tester si la modulation du cervelet surrénalien modifie les réponses physiologiques autonomes.

Ses études ont le potentiel d’identifier des régions cérébelleuses spécifiques à cibler avec de nouvelles approches thérapeutiques visant à inverser la dysautonomie réfractaire dans les troubles du spectre autistique (TSA). Les travaux proposés pourraient à terme transformer la façon dont la dysautonomie dans les TSA et d’autres troubles associés à des anomalies cérébelleuses sont gérées.

LA SUBVENTION AIDERA LES EFFORTS DE MAIN-D’ŒUVRE : La collaboration régionale inter-États Ohio-Penn a reçu une subvention de 954 708 $ du ministère du Travail des États-Unis en septembre qui sera utilisée en grande partie pour créer une entité de développement de la main-d’œuvre au service des fabricants de Lawrence et du comté de Mercer, en Pennsylvanie.

Le financement fait partie de l’initiative Workforce Opportunity for Rural Communities, qui engage les communautés locales de la région des Appalaches à élaborer des stratégies visant à préparer les travailleurs à de bons emplois dans des secteurs à forte demande.

La Mahoning Valley Manufacturers Coalition, qui a participé à la planification de la création de la nouvelle coalition, recevra une partie de la subvention destinée à la formation professionnelle afin de connecter les demandeurs d’emploi à des emplois manufacturiers de qualité.

Le groupe Ohio-Penn a été la première collaboration interétatique reconnue par le ministère du Travail et a remporté cinq subventions dont ont bénéficié MVMC et ses membres.

MEIJER ANNONCE UNE RÉALISATION : Meijer, basée au Michigan, qui possède des magasins à Niles et à Boardman, a annoncé que ses clients avaient détourné 10 millions de livres de gaspillage alimentaire potentiel via l’application Flashfood, ce qui en fait le premier détaillant du pays à atteindre cette étape avec Flashfood. Depuis l’expansion du programme sur l’ensemble du territoire de Meijer en 2021, les clients ont acheté 10 millions de livres de nourriture sur Flashfood, qui offre des remises importantes sur les produits d’épicerie approchant de leur date de péremption, les empêchant ainsi d’entrer potentiellement dans les décharges.

Meijer a lancé Flashfood en tant que programme pilote en novembre 2019 dans une poignée de ses supercentres de la région métropolitaine de Détroit. Après avoir réduit de 10 % le gaspillage alimentaire en magasin, Meijer a étendu son offre à tous ses magasins en 2021. Aujourd’hui, 264 magasins Meijer proposent le programme, dont tous les supercentres et épiceries du détaillant.

MÉDECIN NOMMÉ FELLOW : Mercy Health-Youngstown Le Dr Dwight Heron a été nommé membre de l’American Society for Readiation Oncology. Il recevra cette désignation lors d’une cérémonie de remise de prix mardi à San Diego.

Avec plus de 15 ans d’expérience, Heron a dirigé d’importants programmes d’oncologie et a géré plusieurs centaines de médecins, résidents et étudiants en médecine de niveaux junior et intermédiaire. Il s’est également investi dans la recherche d’un moyen de réduire le fardeau du cancer en tirant parti de soins complets de pointe. Il y est parvenu en écrivant plus de 600 articles, chapitres, monographies et résumés, tout en investissant dans la planification des traitements et les parcours cliniques à distance.

Ce prix, décerné chaque année depuis 2006, récompense les personnes qui ont apporté une contribution significative à la radio-oncologie par la recherche, l’éducation, les soins aux patients et/ou leurs services dans le domaine.

RAPPORT DE REVENUS : Le conseil d’administration de Howmet Aerospace, basé à Pittsburgh, qui possède une usine de production à Weathersfield, a déclaré un dividende trimestriel de 5 cents par action sur les actions ordinaires en circulation de la société, qui sera payé le 27 novembre aux détenteurs inscrits. à la fermeture des bureaux le 10 novembre. Le dividende trimestriel représente une augmentation de 25 % par rapport au dividende du troisième trimestre 2023 de 4 cents par action.

L’entreprise se concentre sur les produits pour moteurs, les systèmes de fixation, les structures techniques et les roues forgées. Elle exploite une usine de titane à Weathersfield, Niles Ingot & Mill Products Operations, 1000 Warren Ave.

FONDS COLLECTÉS POUR JA : Junior Achievement of Eastern Ohio a collecté plus de 29 000 $ lors de son événement Maker’s Mark Private Select Barrel Experience le 19 septembre au Lake Club of Ohio. L’événement a apporté l’expérience de la distillerie à Youngstown et a donné aux participants la chance de faire partie d’un panel de dégustation du tout premier Maker’s Mark Private Select Barrel fabriqué spécialement pour le Lake Club, et ils ont pu voter pour leur recette de bourbon personnalisée préférée. .

Ce bourbon unique en son genre doit être mis en fût, vieilli, mis en bouteille et trempé dans la cire avec une étiquette Lake Club personnalisée à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. Les participants ont également eu la possibilité d’acheter une bouteille de bourbon personnalisé lors d’un encan silencieux, dont les bénéfices ont été reversés à Junior Achievement.

PREMIER REJOINT LA CAMPAGNE : Premier Bank s’est jointe à l’American Bankers Association et aux banques de tout le pays pour promouvoir #BanksNeverAskThat, une campagne à l’échelle du secteur sensibilisant les consommateurs à la menace des escroqueries par phishing.

La Federal Trade Commission estime que les consommateurs ont perdu 8,8 milliards de dollars à cause du phishing et d’autres fraudes en 2022, soit une augmentation de plus de 65 % par rapport à 2021. Pour lutter contre le phishing, la campagne utilise l’humour et d’autres contenus engageants pour permettre aux consommateurs d’identifier les fausses communications bancaires demandant des informations sensibles comme leurs mots de passe et leurs numéros de sécurité sociale. Tout au long du mois, Premier Bank partagera des questions, des vidéos et des conseils aux consommateurs sur les réseaux sociaux, conçus pour mettre en évidence les stratagèmes de phishing les plus courants.

L’ENTREPRISE APPORTE UN NOUVEAU CLIENT : Cassidy Advertising & Consulting, LLC, à Canfield, a fait appel à Synergy Consulting Group, Inc. à Uniontown en tant que client.

Synergy Consulting Group propose des sous-traitants en recrutement informatique et en technologies de l’information pour diverses industries.

Les gens en mouvement

NOMMATION D’UN NATIONAL DE BOARDMAN : Feazel Roofing, un fournisseur de solutions de toiture, a nommé George Limbert, originaire de Boardman, au poste de directeur administratif.

Dans ce rôle, Limbert supervisera les fonctions administratives critiques, jouera un rôle central dans la prise de décision stratégique et contribuera à la croissance et au succès continus de l’entreprise. Avant de rejoindre Feazel, Limbert était directeur général et président de Red Roof.

Fondée en 1988, Feazel est un entrepreneur en toiture, bardage, gouttières et fenêtres. La société dessert 11 marchés, principalement dans le Midwest, et possède et exploite Shanco, qui opère dans le Maryland et en Virginie ; Kearns Brothers, opérant dans le Michigan ; et Music City Roofers, opérant dans le Tennessee. Toutes les entreprises sont spécialisées dans le remplacement et la réparation de toiture.

VANSUCH REJOINT STIFEL POUR DIRIGER LE MARCHÉ DE YOUNGSTOWN : Stifel Financial Corp. a annoncé que Stephen C. VanSuch avait rejoint la filiale de courtage Stifel, Nicolaus & Company, Inc. de la société en tant que directeur général/investissements et directeur de succursale à Canfield. Dans ce rôle, il travaillera avec Ralph Fajack, directeur de succursale, pour diriger le marché de Youngstown.

VanSuch rejoint Stifel après avoir passé 24 ans en tant que directeur général chez Merrill Lynch, où il était responsable d’environ 500 millions de dollars d’actifs clients et était auparavant directeur résident principal.

L’histoire de Stifel dans la vallée de Mahoning remonte à plusieurs décennies, renforcée par l’acquisition en 2008 de Butler Wick & Company, basée à Youngstown, fondée en 1926. Stifel a également acquis un bureau de groupe de clients privés à Canfield en 2009 dans le cadre de son acquisition de 56 UBS. Bureaux des services financiers. Avec l’ajout de VanSuch, Stifel compte désormais 24 conseillers financiers répartis sur ses deux sites de Canfield.

