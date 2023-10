Dossiers d’affaires | Actualités, Sports, Emplois

LA CHAMBRE PLANIFIE UN PETIT DÉJEUNER PRÉVISIONNEL : La Chambre régionale de Youngstown/Warren prévoit son petit-déjeuner annuel de prévisions économiques de 7 h 30 à 9 h 30 le 2 novembre au Waypoint 4180, 4180 Westford Place, Canfield.

L’événement rassemble les membres pour examiner les perspectives économiques aux niveaux local, régional et national.

L’événement de cette année comprendra une présentation et un examen approfondi des économies régionales et nationales par Ahmed El Nokali, directeur général et responsable des marchés de capitaux à la First National Bank.

El Nokali, qui a plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers, supervise les fonctions de syndication, de marchés de capitaux d’emprunt et de gestion des taux d’intérêt de la FNB.

De plus, le président-directeur général de la chambre, Guy Coviello, discutera des succès commerciaux et de la croissance de la région.

L’événement comprendra également la remise du septième prix d’excellence en fabrication, décerné à un fabricant méritant en partenariat avec MAGNET.

Le coût est de 40 $ pour les membres de la chambre et de 50 $ pour les non-membres. Inscrivez-vous sur régionalchamber.com sous l’onglet Événements.

LE RESTAURANT AJOUTE UN CENTRE DE BANQUET : Salvatore’s Italian Grill à Howland, un restaurant à service complet proposant une cuisine italienne traditionnelle, a récemment annoncé l’ajout d’un nouveau centre de banquet suffisamment grand pour accueillir jusqu’à 150 invités et traiteur.

Le centre est rattaché au restaurant, 8720 E. Market St., Warren.

Salvatore’s Italian Grill possède également un emplacement à Austintown et une pizzeria au centre commercial Eastwood.

PARTENAIRE DE VALLEY COMPANIES : Aim Transportation Solutions, basée à Girard, par l’intermédiaire de sa division Aim Integrated Logistics, soutiendra les opérations d’expédition de Millwood, Inc. à Vienne, qui abrite également son siège social, en fournissant, en partie, des camions, des chauffeurs et un soutien opérationnel. dans le cadre d’un nouveau partenariat.

Le partenariat entre les deux entreprises familiales « témoigne de notre engagement commun en faveur de l’excellence, de l’innovation et de la satisfaction client », indique un communiqué.

Aim possède plus de 100 sites et opérations, desservant plus de 11 000 véhicules à travers les États-Unis, avec une portée aussi loin à l’ouest que l’Utah et aussi loin à l’est que le nord de l’État de New York.

Millwood Inc. a récemment ouvert son 39e emplacement, celui-ci au Ohio Commerce Center à Lordstown. Elle fournit des palettes, une technologie de charge unitaire, des solutions de manutention de matériaux sur mesure et des produits de contrôle de l’érosion, ainsi que des services de suivi, de récupération, de réutilisation, de recyclage et d’enlèvement des produits d’emballage à travers les États-Unis.

ENTREPRISE NOMMÉE DANS LE TOP 100 : Aim Transportation Solutions à Girard a été nommée dans la liste de Newsweek des 100 meilleurs lieux de travail les plus appréciés pour 2023.

La liste récompense les entreprises qui ont créé un lieu de travail où les employés se sentent respectés, inspirés et appréciés, et qui sont au cœur de leur modèle commercial.

Aim est détenu et exploité par la famille Fleming, qui comprend Tom Fleming et ses deux fils, les coprésidents Scott Fleming et Geoff Fleming. L’entreprise existe depuis 120 ans.

En collaboration avec le Best Practice Institute (BPI), une société de développement du leadership et de recherche de référence, les résultats de la liste de Newsweek ont ​​été déterminés après avoir interrogé plus de 2 millions d’employés d’entreprises employant entre 50 et 100 000 personnes. Les sentiments et émotions des employés indiquant leur engagement, leur sentiment positif à l’égard de leur lieu de travail et leur engagement envers le succès de l’organisation ont été analysés pour identifier les 100 meilleurs lieux de travail.

CHIRURGIE UNE PREMIÈRE AU TRMC : Le Dr Ali Kimyaghalam, chirurgien vasculaire des centres médicaux régionaux de Trumbull et de Sharon, a réalisé la première revascularisation de l’artère transcarotidienne (TCAR) dans le comté de Trumbull.

Le TCAR est une procédure cliniquement prouvée et peu invasive qui traite la maladie de l’artère carotide, qui est le rétrécissement des vaisseaux sanguins dans le cou provoqué par une accumulation de plaque. Les vaisseaux sanguins transportent le sang du cœur vers le cerveau et lorsqu’ils sont bloqués, ils peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral, la cinquième cause de décès et la principale cause d’invalidité aux États-Unis.

Au cours de la procédure, le flux sanguin est temporairement inversé, de sorte que tous les morceaux de plaque susceptibles de se détacher soient détournés du cerveau. Le traitement standard est une approche chirurgicale ouverte.

ÉVÉNEMENT DE CONFÉRENCIERS ANNONCÉ : TEDxYoungstown tiendra son prochain événement de conférence inspirant le 8 mars au Spotlight Theatre du Bliss Hall de la Youngstown State University.

Les conférenciers seront annoncés plus tard cette année. Les événements passés ont abordé des sujets allant de l’allaitement maternel et de l’identité sexuelle à la réussite commerciale et à la croissance personnelle.

TEDx est une version locale et indépendante de la conférence TED Talks.

DIPLÔMÉ DE L’ACADÉMIE NADA : Robbie Fellman, directeur des opérations fixes chez Boardman Subaru et fils du propriétaire, Rob Fellman, a récemment obtenu son diplôme de la National Automobile Dealers Association Academy en juin.

Fellman a suivi un programme de formation d’un an axé sur six disciplines essentielles à une gestion et un leadership réussis dans l’industrie automobile de détail.

L’académie prépare les dirigeants des concessions à maximiser l’efficacité et le service client de chaque département tout en examinant comment les nouvelles technologies et innovations remodèlent l’industrie. Les cours sont dispensés par des experts du secteur en personne et en ligne, avec des applications pratiques dans chaque domaine de la concession.

Fellman est le deuxième membre de la famille et du concessionnaire à être diplômé de l’académie. John Stanko, vice-président de Boardman Subaru, a obtenu son diplôme en 2017.

Les gens en mouvement

PERSONNEL AJOUTÉ CHEZ FARMERS : La Farmers National Bank, basée à Canfield, a élargi son équipe de prêts hypothécaires avec l’embauche récente de Troy Toth en tant qu’agent de prêts hypothécaires à Strongsville.

Toth travaille dans le secteur des prêts hypothécaires depuis plus de 25 ans, au cours desquels il a aidé d’innombrables clients à atteindre leur objectif d’accession à la propriété. Il possède une connaissance approfondie des prêts conventionnels, FHA, VA et des nouvelles constructions.

DeSALVO EMBAUCHE : DeSalvo Construction à Hubbard a embauché Joseph Sebest en tant qu’ingénieur de projet.

Dans ce rôle, Sebest de Campbell aidera l’entreprise dans ses responsabilités d’estimation et de gestion de projet.

Nouvelle entreprise

OUVERTURE DE LA SANDWICH SHOP : La sandwicherie Capriotti a ouvert ses portes au 6442 S. Raccoon Road Suite B, Canfield.

Le menu comprend du Wagyu américain, des sous-marins chauds et froids à la dinde, des steaks au fromage avec des options végétariennes, d’autres sandwichs et salades.

Deuxième site de Capriotti dans l’Ohio, il appartient et est exploité par une famille originaire du comté de Trumbull, les Walley, comprenant Amber Walley, son frère, Preston Walley, et leur mère, Susette. La famille possède près de 75 ans d’expérience combinée dans la gestion des affaires et de l’hôtellerie.

