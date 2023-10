Dossiers d’affaires : 10/6/23 | Actualités, Sports, Emplois

Petruzelli nouvel avocat chez Aloia, Roland, Lubell & Morgan, PLLC

Kirsten Petruzelli, une résidente de longue date de Cape Coral, a récemment été embauchée en tant qu’avocate associée par le cabinet d’avocats Aloia, Roland, Lubell & Morgan, PLLC. Elle se concentrera sur le contentieux immobilier et commercial.

Petruzelli est membre de la section du droit des biens immobiliers et des fiducies du barreau de Floride. Elle a obtenu son juris doctor de la faculté de droit Ave Maria plus tôt cette année après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences en études juridiques et un diplôme d’associé ès sciences en études parajuridiques de l’Université Hodges.

Avant d’accepter son nouveau rôle, Petruzelli a travaillé comme juriste chez Aloia Roland après avoir acquis une expérience juridique en tant que stagiaire auprès d’un avocat spécialisé en litige de construction chez Cleveland Construction, en tant que juriste chez Davies & Duke, PLLC, à Bonita Springs et en tant que stagiaire. à l’avocat général de London Bay Homes à Naples.

Elle possède également une vaste expérience dans l’immobilier en tant qu’agent d’assurance titres agréé et travaille à la Cape Coral Title Insurance Agency à Cape Coral en tant qu’agent de clôture et directrice du marketing.

Aloia, Roland, Lubell & Morgan est un cabinet d’avocats à service complet dont les domaines de pratique sont le droit des affaires et le droit immobilier, les litiges commerciaux, les blessures corporelles et les décès injustifiés, les litiges civils, le droit de la famille, la planification successorale et l’homologation. Son siège social est situé au 2222 Second St., au centre-ville de Fort Myers. Apprenez-en davantage sur LawDefined.com ou appelez le 239-791-7950.

Plumbing Nerds présente une nouvelle division Cooling Nerds

Plumbing Nerds, l’un des fournisseurs de solutions de plomberie du sud-ouest de la Floride, a lancé sa nouvelle division CVC innovante, intitulée à juste titre Cooling Nerds, en réponse à la demande croissante des clients pour des services complets à domicile.

Cooling Nerds sera une source pour les propriétaires du sud-ouest de la Floride à la recherche de services CVC fiables et professionnels. La nouvelle division se spécialisera dans la réparation et le diagnostic d’urgence du CVC, la réparation et le remplacement de la climatisation, la réparation et le remplacement des pompes à chaleur, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, l’entretien de routine du CVC et la mise à niveau et la modernisation des systèmes.

Plumbing Nerds and Cooling Nerds possède des bureaux à Fort Myers, Cape Coral, Naples et Bonita Springs, couvrant une vaste zone de service dans le sud-ouest de la Floride.

Créée en 2007 et détenue et exploitée localement, Plumbing Nerds est une entreprise de services de plomberie et de drainage entièrement agréée et assurée qui dessert tout le sud-ouest de la Floride. Plumbing Nerds s’engage à résoudre les problèmes de plomberie avec des équipements et des technologies de pointe tout en conservant sa marque unique de « ringard » enthousiasme.

Pour plus d’informations ou pour planifier des services de plomberie ou de CVC, veuillez visiter plomberienerds.com ou refroidissementnerds.com.

Waste Pro attribue 100 000 $ à 10 employés célébrant 20 ans de service

Le fondateur et président du conseil d’administration de Waste Pro, John Jennings, et le président et chef de la direction Sean Jennings ont surpris 10 employés le 27 septembre avec un petit-déjeuner, une plaque et une prime de 10 000 $, les remerciant pour leurs 20 années de dévouement et de service.

Parmi les employés honorés lors de la célébration figuraient Jeannie Amaro – Sanford, FL Customer Service Supervisor, Dave Black – Flagler County, FL, Roll-Off Driver, Derrick Davis – Daytona, FL Residential Route Supervisor, Tim Dolan – Vice-président des affaires gouvernementales, Christopher Dudley – Fanning Springs, chauffeur résidentiel en Floride, Nancy Finley – représentante commerciale du nord-est de la Floride, Russell Mackie – vice-président du développement commercial du sud-est de la Floride, Cindi Tiger – Cocoa, superviseur de bureau en Floride, Garrey Thompson – Fort. Pierce, pilote FL Roll-Off, et Denis Zeledon – Daytona, pilote FL Grapple.

Waste Pro USA, Inc. opère dans 10 États du sud-est et est l’une des sociétés privées de collecte, de recyclage, de traitement et d’élimination des déchets à la croissance la plus rapide du pays. Waste Pro dessert plus de deux millions de clients résidentiels et 100 000 clients commerciaux sur plus de 90 sites d’exploitation. Waste Pro a son siège à Longwood, en Floride, et gère environ 300 contrats et franchises municipaux exclusifs.

Thomas rejoint l’équipe de droit de l’utilisation des terres et de l’environnement de Henderson Franklin

Henderson, Franklin, Starnes & Holt, PA, a annoncé l’ajout de Colten Thomas en tant qu’associé au sein du département de droit de l’utilisation des terres et de l’environnement. Sa nomination fait suite à deux stages d’été réussis au sein du cabinet.

Thomas, originaire de Fort Myers de troisième génération, apporte un lien profond avec la communauté et un engagement à préserver les attributs de la ville tout en favorisant sa croissance. Il considère la loi sur l’aménagement du territoire comme une opportunité d’avoir un impact significatif sur le développement du sud-ouest de la Floride tout en respectant sa riche histoire.

Un pilier clé de l’approche de Thomas en matière de plaidoyer est son engagement inébranlable envers la communication, la transparence et la diligence. Commentant son nouveau rôle chez Henderson Franklin, Thomas a déclaré :

Thomas est admis à exercer dans tous les tribunaux de l’État de Floride. Il a obtenu son baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université Duke, où il a également concouru au niveau Division 1 en lutte. Thomas a obtenu son juris doctor du Florida State University College of Law. Il peut être contacté à [email protected] ou par téléphone au 239-344-1213.

Henderson Franklin répond aux besoins juridiques et aux communautés du sud-ouest de la Floride depuis 1924. Le cabinet compte plus de 55 avocats dédiés à fournir une large gamme de services juridiques dans les domaines de la planification commerciale et fiscale, de la planification successorale, du droit de la famille, des litiges commerciaux et civils, domaine éminent, propriété intellectuelle, indemnisation des accidents du travail, droit du travail, droit immobilier, droit de l’aménagement du territoire et droit de l’environnement. Henderson Franklin exploite des bureaux à Fort Myers, Bonita Springs et Naples. Pour plus d’informations sur Thomas ou Henderson Franklin, veuillez visiter henlaw.com.

City Electric Supply organise l’inauguration d’une nouvelle installation

City Electric Supply célèbre l’inauguration du CES Fort Myers East aujourd’hui, le 6 octobre, de 14 h à 18 h, au 5719 Corporation Circle, unité 2, Fort Myers. La succursale collectera également des fonds pour Make-A-Wish.

L’événement comprendra des démonstrations de produits, des prix de tombola et bien plus encore.

City Electric Supply est une entreprise familiale de vente en gros d’électricité qui se consacre à fournir le meilleur service et l’assistance aux clients des marchés résidentiels, commerciaux et industriels depuis 1983.

Pour plus d’informations, veuillez visiter cityelectricsupply.com ou appelez le 239-900-0995.