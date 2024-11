DOSSIER SPÉCIAL L’Australie interdit l’utilisation de la pierre reconstituée. L’Ontario emboîtera-t-il le pas?

L’Australie est la première juridiction au monde à interdire l’utilisation de pierre reconstituée en réponse à une épidémie de silicose dont souffrent les travailleurs exposés à de fines poussières de silice respirables.

La pierre reconstituée est couramment utilisée comme alternative moins coûteuse au marbre et au granit pour fabriquer des comptoirs de cuisine et de salle de bain. La pierre reconstituée contient souvent des niveaux nettement plus élevés

de silice (plus de 90 pour cent) que le granit (moins de 40 pour cent) et le marbre (moins de 5 pour cent). Les travailleurs qui fabriquent et finissent ces produits peuvent être exposés à des volumes extrêmes de fine poussière de silice respirable (RSD).

La poussière de silice en suspension dans l’air est facilement inhalée dans les poumons, provoquant une inflammation et des cicatrices. Cette exposition a été associée à une série de problèmes de santé, notamment le cancer du poumon, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les maladies rénales et, le plus souvent, silicose – une maladie pulmonaire incurable, progressivement invalidante et parfois mortelle. Pour ceux qui travaillent avec de la pierre reconstituée, une exposition élevée entraîne une progression plus rapide de cette maladie et une mortalité plus élevée.

Aucun niveau d’exposition sûr à la silice

Début 2023, Safe Work Australia, une agence gouvernementale, a été chargée d’étudier comment une interdiction pourrait fonctionner et si la pierre reconstituée à faible teneur en silice pourrait rester sur le marché. Les enquêteurs ont découvert qu’il y avait aucun niveau d’exposition sûr à la siliceconcluant : « La seule façon de garantir qu’une autre génération de travailleurs australiens ne contracte pas la silicose à la suite d’un tel travail est d’interdire son utilisation, quelle que soit sa teneur en silice. »

L’Australien interdiction du fabrication, fourniture, transformation et installation des plans de travail, des panneaux ou des dalles en pierre reconstituée contenant au moins 1 % de silice cristalline a commencé le 1er juillet 2024. Les fournisseurs, les entrepreneurs et les consommateurs se tournent déjà vers une large gamme de matériaux alternatifs déjà sur le marché, notamment le granit, le marbre, la porcelaine, le béton. , bois et acier inoxydable.

Le gouvernement australien a également mis en place un registre national des maladies respiratoires professionnelles. Les médecins doivent signaler les cas de silicose. La déclaration des autres maladies professionnelles et respiratoires au registre national n’est pas obligatoire, mais fortement encouragée avec le consentement du patient. Selon le gouvernement, cela permettra de mieux comprendre l’ampleur des maladies respiratoires professionnelles et contribuera à soutenir une détection plus précoce de la silicose ainsi qu’une intervention et une prévention.

La Californie a également introduit de nouvelles obligations pour protéger les travailleurs par le biais d’une norme temporaire d’urgence sur les dangers de la silice pour ceux qui manipulent de la pierre reconstituée, entrée en vigueur le 29 décembre 2023. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une interdiction, elle impose des contrôles spécifiques ainsi qu’une formation sur les nouvelles obligations de protection dans une langue comprise par les travailleurs.

Des conséquences débilitantes et mortelles sur la santé

Le Workers Health & Safety Center a signalé pour la première fois la pierre reconstituée en 2020, citant des recherches portant sur six cas de silicose dans une seule entreprise de fabrication de comptoirs en pierre en Californie, quatre cas sur un lieu de travail au Texas et un seul cas dans l’État de Washington. Sept cas supplémentaires du Colorado ont également été inclus. Dans 11 des 18 cas analysés, les travailleurs avaient moins de 50 ans et la maladie était définie comme grave et évolutive. Dans un cas, l’ouvrier fabriquait de la pierre depuis seulement deux ans. Deux des travailleurs sont décédés à 38 et 36 ans, après avoir travaillé respectivement neuf et 13 ans dans le secteur.

Une étude publiée en juillet 2023 intitulée Silicosis Among Immigrant Engineered Stone Countertop Fabrication Workers in California a cité 52 patients de sexe masculin diagnostiqués avec une silicose causée par une exposition professionnelle à la poussière de silice respirable provenant de la pierre reconstituée. La durée médiane de travail était de 15 ans. Parmi ces patients, 20 souffraient d’une fibrose massive et progressive, 11 avaient besoin d’une transplantation pulmonaire et 10 sont morts à cause de leurs expositions.





Plus récemment, dans un communiqué de presse du 27 mai 2024, le gouvernement australien a expliqué un travailleur de la pierre reconstituée sur quatre employés dans l’industrie avant 2018 ont été diagnostiqué avec silicose ou d’autres maladies liées à la poussière de silice. Tout aussi troublant, le gouvernement a suggéré : «Ce nombre devrait augmenter mais le nombre total de travailleurs atteints de silicose et d’autres maladies liées aux poussières en Australie est actuellement inconnu.

Protections limitées en Ontario

À ce jour, le gouvernement de l’Ontario a n’a introduit aucune nouvelle mesure réglementaire pour faire face à ce grave risque professionnel. Dans une alerte publiée en octobre 2023, ils reconnaissent qu’il s’agit d’une « préoccupation mondiale croissante » et commentent en outre que « l’exposition des travailleurs à la silice cristalline lorsqu’ils travaillent avec des comptoirs en pierre peut rapidement conduire à la silicose, une maladie pulmonaire incurable, invalidante et souvent mortelle ».

Les obligations actuelles des employeurs concernant la silice sont décrites dans le Règlement sur les substances désignées de l’Ontario (Règlement de l’Ont. 490), y compris la nécessité de mener une évaluation des risques et si les travailleurs sont susceptibles d’être exposés, développer un programme de contrôle complet garantissant exposition aérienne du travailleur à la silice est réduite au niveau pratique le plus bas et ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle (VLEP) de 0,1 mg/m3 (quartz). Ce programme de contrôle doit également inclure une surveillance médicale, des procédures pour surveiller les concentrations atmosphériques et l’exposition des travailleurs, ainsi que formation des superviseurs et des ouvriers.

De plus, si de la silice est présente sur le lieu de travail, le l’employeur doit établir un comité mixte de santé et de sécurité (JHSC)– quelle que soit la taille de l’effectif [s. 9(2)(c), OHSA]. L’employeur doit consulter le CMSST lors de l’évaluation du danger et de l’élaboration du programme de contrôle. Cela est pertinent pour les nombreux lieux de travail de fabrication de comptoirs en pierre qui sont à petite échelle mais non moins dangereux que les opérations à plus grande échelle. Bien sûr, il y a obligations spécifiques liées à la certification des membres du JHSC pour les préparer à jouer un rôle éclairé.

Des scientifiques, des chercheurs, des représentants des travailleurs et bien d’autres appellent les régulateurs en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs à suivre l’exemple de l’Australie et à mettre en œuvre des interdictions similaires sur la pierre reconstituée.





En l’absence d’une interdiction pure et simple ici en Ontario et pour protéger les travailleurs de nombreuses autres industries exposées à la silice, nombreux sont ceux qui demandent au gouvernement d’abaisser la LEMT à 0,025 mg/m.3 (quartz) – le niveau actuellement recommandé par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et déjà adopté par la plupart des autres provinces canadiennes et le gouvernement fédéral. De plus, des appels sont lancés en faveur d’une initiative ciblée de sensibilisation et d’application de la loi pour garantir que les employeurs de la fabrication de pierre comprennent les risques sanitaires importants associés à leur entreprise et leurs obligations de prévention énoncées dans la loi.

WHSC peut vous aider

Le Centre de santé et de sécurité des travailleurs (WHSC) peut aider les employeurs de l’industrie ontarienne de fabrication de comptoirs en pierre et de nombreuses autres industries où la silice constitue un danger courant avec des obligations de formation connexes, y compris le SIMDUT et la certification pour les membres du JHSC.

