Dose de rappel Pfizer approuvée pour les enfants de 5 à 11 ans

Santé Canada a autorisé une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de cinq à 11 ans, a déclaré vendredi la directrice de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Tam a déclaré que le Comité consultatif national de la vaccination recommande aux enfants souffrant de problèmes de santé sous-jacents de se voir proposer un rappel au plus tôt six mois après leur deuxième dose.

Tous les autres enfants de ce groupe d’âge peuvent également se voir proposer un rappel, selon les conseils du CCNI.

“Cette dose de rappel offre une excellente option pour restaurer la protection de ce groupe d’âge, en particulier pour ceux qui présentent un risque élevé de maladie grave”, a déclaré Tam.

Tam a déclaré que la distinction entre la recommandation du CCNI pour les enfants à haut risque et tous les autres enfants – que les enfants à haut risque « devraient » se voir offrir un et que d’autres « peuvent » se voir offrir un – pourrait changer à mesure que davantage d’informations seront recueillies.

“Pour tous les autres enfants, le risque de résultats graves est généralement rare”, a déclaré Tam. “Je pense que donner aux gens le choix et fournir aux parents et aux enfants des informations sur l’efficacité du vaccin et l’importance du rappel peut les aider à faire ce choix.”

Alors que les enfants retournent bientôt à l’école, des inquiétudes ont germé concernant la transmission du COVID-19 dans les écoles.

La couverture vaccinale dans ce groupe d’âge est beaucoup plus faible que dans tous les groupes démographiques plus âgés, avec 42 % des enfants âgés de 5 à 11 ans vaccinés avec deux doses.

Le taux de vaccination dans tous les groupes démographiques plus âgés est supérieur à 83 %.

Cependant, le recours aux rappels chez les adolescents est également assez faible, moins d’un jeune sur cinq âgé de 12 à 17 ans recevant un rappel huit mois après que le CCNI les a autorisés à en obtenir un.

Tam a déclaré qu’à l’échelle nationale, la dernière vague de COVID-19 semble avoir atteint ou dépassé son apogée, les cas et les hospitalisations diminuant dans la plupart des régions.

Cependant, Tam a déclaré que les infections augmenteraient probablement à l’automne.

«Nous voulons que les gens retrouvent une vie normale et puissent aller à l’école, aller à l’université, retourner au travail. Donc, dans ces circonstances, nous devons vraiment renforcer les protections », a déclaré Tam.

Elle a ajouté que les campagnes de vaccination devraient commencer à s’intensifier pour fournir des rappels aux gens avant l’automne.

Environ la moitié des Canadiens ont reçu leur premier rappel, tandis que seulement 11 % ont reçu quatre doses d’un vaccin contre la COVID-19.

—Nojoud Al Mallees, La Presse canadienne

Vaccins contre le coronavirus