Dortmund vs Leipzig en Bundesliga, la finale DFB-Pokal sera une semaine épique et perspicace dans le football allemand

Le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, s’attend à un « double-tête » intrigant entre Dortmund et RB Leipzig la semaine prochaine, deux matchs qui joueront un rôle important dans l’histoire de cette saison de football allemand.

Samedi 8 mai et jeudi 13 mai: encerclez ces jours sur votre calendrier de football. Ce n’est pas souvent que nous sommes servis deux matchs alléchants dans un rythme aussi court impliquant deux des principaux protagonistes allemands. Le fait que leurs réunions se déroulent dans différentes compétitions ne fait qu’ajouter au piment et à l’intrigue.

En réalité, la rencontre de samedi en Bundesliga à Dortmund – regarder EN DIRECT sur ESPN +, 9h30 HE (États-Unis uniquement) – est bien plus important pour le Schwarzgelben que pour Leipzig. Oui, les visiteurs ne sont pas strictement hors de la prétention au titre – ils ont sept points de retard sur le Bayern Munich avec trois matchs à jouer – mais ce n’est qu’une question de temps avant que les Bavarois ne le rendent officiel. Cependant, Leipzig ne serait probablement pas opposé à l’obtention du point nécessaire pour s’assurer d’une place en Ligue des champions pour la quatrième fois.

Derek Rae, la voix télévisée d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Dortmund, en revanche, a remporté quatre victoires successives en championnat (cinq dans toutes les compétitions nationales) et fait un effort audacieux pour la première compétition européenne, ce qui semblait bien hors de portée après sa défaite à domicile contre l’Eintracht Francfort début avril. . BVB n’a presque aucune marge d’erreur: il est toujours en dehors du top 4, à un point de l’Eintracht Francfort et deux derrière Wolfsburg.

Ensuite, il y a la finale DFB-Pokal de jeudi à Berlin – regarder EN DIRECT sur ESPN2, 14 h 45 HE (États-Unis) – une véritable affaire d’autocuiseur.

Les deux équipes veulent désespérément mettre la main sur un trophée, dans le cas de Leipzig pour la première fois. Julian Nagelsmann, déjà confirmé comme nouveau patron du Bayern pour la saison prochaine, ne se fait aucune illusion sur ce que les patrons de RB attendent de lui avant son départ.

2 Liés

Dortmund a des obligations et des ambitions similaires. Ils n’ont réclamé aucun argenterie depuis 2017. Cette année-là, sous Thomas Tuchel, c’était le Pokal (« der Pott« ) aux dépens de l’Eintracht Francfort. Le succès est attendu depuis longtemps dans une ville de football aussi passionnée et émotionnelle.

Décomposer les jeux

Le décor est planté pour deux épopées, mais chacune aura sa propre sensation dramatique distincte. Il y aura probablement des différences en termes de certains membres de la distribution, compte tenu des blessures et de la nécessité d’essayer une variété d’apparences tactiques.

Leipzig a peut-être neuf points et trois places d’avance, mais vous pouvez faire valoir de manière convaincante Dortmund en tant que favori dans les deux matches. Ils n’ont perdu que deux fois contre les hommes de l’Est tout en gagnant cinq fois au total, et Nagelsmann a eu un problème de BVB depuis qu’il a pris les rênes à Sachsen il y a près de deux ans, ne récoltant qu’un seul point en trois matches.

Haaland, au centre, a joué un rôle déterminant dans la dernière victoire de Dortmund contre Leipzig en janvier, et BVB aura besoin de lui pour être à nouveau prolifique s’ils veulent terminer dans le top quatre et gagner également le DFB-Pokal. Jan Woitas / alliance de photos via Getty Images

Lors de la précédente rencontre de Bundesliga en janvier, Dortmund a dominé et battu Leipzig en seconde période, s’imposant 3-1. Ils l’ont fait en dépit du fait que leurs hôtes ont laissé beaucoup de ballon, bondissant avec empressement, efficacité et opportunisme sur le comptoir. Erling Haaland a marqué deux fois ce jour-là, et le modèle de succès de Dortmund tourne sans aucun doute autour du redoutable Norvégien. Cela suppose qu’il se soit complètement remis d’une jambe morte subie lors de la victoire extrêmement importante 2-0 à Wolfsburg. Haaland a marqué les deux buts lors de ce match colossal contre les rivaux directs de Dortmund en Ligue des champions.

La défense de Dortmund s’est visiblement stabilisée ces dernières semaines. Ils ont cependant un problème à l’arrière droit: le talentueux Mateu Morey sera sur la touche pendant des mois après une grave blessure au genou en demi-finale de Pokal « Kantersieg« (Mot allemand pour victoire fulgurante) sur Kiel. Thomas Meunier, qui a été signé pour être le premier choix à ce poste, a déçu, et il reviendra donc à Lukasz Piszczek, 35 ans, à sa dernière saison, de choisir la torche.

La première division allemande est sur ESPN +. Le Bayern Munich peut-il rester au sommet, ou des personnalités comme le Borussia Dortmund et le RB Leipzig prendront-elles le relais?

ESPN +: jeux en direct et rediffusions (États-Unis uniquement)

Accueil Bundesliga | Horaire | Classement

Jude Bellingham jouerait ce week-end, mais pour un carton rouge dans le Autostadt. Mo Dahoud, qui a prospéré sous l’entraîneur par intérim Edin Terzic, et Emre Can sont plus que capables d’exceller au milieu de terrain central. Bellingham sera de retour pour la finale de la coupe jeudi.

Pour Terzic, qui impressionne le plus par son intelligence et son comportement, ces jeux de haut niveau représentent une sorte de «vitrine». Il devrait rester dans le staff en tant qu’assistant de Marco Rose lorsque le manager de Gladbach arrivera cet été, mais d’autres clubs regardent et attendent. Une fois que vous avez un avant-goût d’être un entraîneur à part entière, pouvez-vous facilement abandonner cela?

Alors que Dortmund doit tout jeter dans les deux matches. Leipzig peut plus se permettre de sauver la main gagnante pour le DFB-Pokal. D’une part, vous ne voulez pas montrer votre main tactique complète lorsque ce n’est pas complètement nécessaire. Pour un autre, cela a été une longue saison, et il est naturel de vouloir utiliser l’équipe autant que possible quand il y a trois matchs en huit jours.

Par exemple, Nagelsmann est sans Tyler Adams et Christopher Nkunku samedi, mais espère les avoir prêts pour Berlin. Leipzig dispose d’une grande équipe avec des pièces flexibles et mobiles, et il n’y a pas d’autres victimes parmi les habitués au moment de la rédaction de cet article.

jouer 1:23 Herculez Gomez dit que la nomination de Jesse Marsch au RB Leipzig est plus importante qu’un joueur américain débutant à Barcelone.

Leipzig a vacillé un peu ces derniers temps. Lors de leurs cinq derniers matches de Bundesliga, ils ont gagné deux fois, fait match nul une fois et perdu deux fois; l’une de ces défaites est survenue contre le Bayern, mais l’autre a été un choc contre Koln, menacé de relégation.

La préférence de Nagelsmann est pour le football de possession, mais il y a un calcul à faire dans ces deux matchs pour savoir si c’est la façon de battre Dortmund. Leipzig s’est légèrement décalé, mais sensiblement, de ses préférences contre-pressantes, même si l’on peut peut-être s’attendre à un retour à leurs «racines» lorsque Jesse Marsch prend les rênes cet été.

Les Espagnols Angelino et Dani Olmo sont des joueurs qui améliorent vraiment Leipzig, bien que de différentes manières. Le premier est important avec sa conduite sans arrêt sur la gauche et la traversée; ce dernier avec son haut niveau de compétence et sa capacité à attirer l’attention de plus d’un adversaire à la fois.

Il y a encore un petit vide dans la position avant-centre. Yussuf Poulsen, qui est avec Leipzig depuis ses jours dans le troisième rang, reste le pari le plus fiable pour moi et est la machine à presser ultime. La forme d’Alexander Sorloth s’est améliorée et bien qu’il offre un rythme fulgurant, ses rendements globaux ont été une déception.

Donc, Dortmund ou Leipzig avec beaucoup en jeu. Faites votre choix. Quiconque pense que le football allemand ne concerne que le vainqueur Meisterschale voudra peut-être reconsidérer et syntoniser.