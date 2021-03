Dortmund vs Gladbach a plus de mordant alors que Marco Rose échange des clubs

Le Borussia Monchengladbach est passé du statut de Borussia en Bundesliga avec élan à celui qui lutte pour la confiance. Le commentateur allemand du football d’ESPN, Derek Rae, explique pourquoi le passage estival confirmé de l’entraîneur Marco Rose à l’autre Borussia, Dortmund, a engendré une multitude de problèmes.

C’était il y a un peu plus d’un mois, mais dans le grand schéma des choses, cela ressemble plus à un an. Mes remarques de clôture de la boîte de commentaires de l’alimentation mondiale après l’impressionnante victoire 4-2 de Gladbach sur le Borussia Dortmund le 22 janvier avaient à voir avec le paysage changeant en ce qui concerne ces deux clubs portant le préfixe Borussia.

Le Fohlenelf venait de réviser BVB dans le tableau et de les expulser sans pitié des places de la Ligue des champions, une mesure clé pour une équipe de Dortmund construite pour participer chaque année à la première compétition de clubs d’Europe. La force semblait fermement aux hommes de la région de Niederrhein, tandis que Dortmund ressemblait à une collection d’individus sans punch, trop dépendants de la finition de sang-froid d’Erling Haaland et de la créativité de Jadon Sancho.

Alors que nos caméras s’attardaient sur Rose, il était impossible de ne pas se concentrer sur son avenir – et plus précisément, son futur possible à Dortmund.

Depuis le départ de Lucien Favre de Dortmund en décembre, toutes les indications suggéraient que Rose prendrait les rênes de l’un des clubs les plus émotionnels du monde. Il était devenu largement connu qu’il y avait une clause dans le contrat de Rose lui permettant de partir cet été, et les spéculations croissantes se sont avérées troublantes alors que les chuchotements devenaient plus forts.

Pendant ce temps, Max Eberl – le brillant directeur sportif de Gladbach depuis longtemps – est revenu fin janvier d’un mois sabbatique dans les montagnes. Cette pause de quatre semaines pour recharger les batteries était liée à son propre accord récemment signé avec le club jusqu’en 2026. Une fois de retour dans son bureau, Eberl a immédiatement dû commencer à éteindre des incendies alors que les rumeurs de Rose-à-Dortmund engloutissaient les points de presse prévus à le parc Borussia. Les résultats de Bundesliga allaient désormais dans le mauvais sens et la défaite 2-1 en derby à domicile contre le FC Cologne était particulièrement douloureuse.

Même si les performances se sont détériorées, Eberl est resté provocateur. Il était «sûr à 99%» que Rose resterait; puis, la semaine suivante, «98% sûr». Rose se sentait clairement mal à l’aise d’être interrogé sur le sujet épineux de Dortmund, et son langage corporel et son ton ont changé de manière visible et audible, devenant de plus en plus distant avec les journalistes. Il s’avère qu’Eberl, comme il l’a dit à Sky Deutschland dans une interview en direct dimanche matin, a appris la décision de Rose après le match de Cologne et avant le match nul 0-0 avec le VfL Wolfsburg. Ce n’est que sur le dos de cette impasse dans l’Autostadt que Gladbach a officiellement annoncé qu’ils perdraient leur entraîneur à Dortmund cet été.

La réaction des fans de Gladbach au déménagement imminent de Rose a été impitoyable. Ils n’ont peut-être pas les voix les plus fortes parmi les fans de football allemands, mais c’est une région du pays qui s’en soucie vraiment et ils se sentent vraiment lésés par leur entraîneur.

Marco Rose quittera le Borussia Monchengladbach pour prendre le relais du Borussia Dortmund cet été. Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Les choses ont empiré samedi lorsque les poulains ont été trébuchés à domicile par Mayence, deuxième bas. Le lendemain, lors de la table ronde hebdomadaire de Sport1, Doppelpass, 82% des répondants au sondage ont déclaré qu’ils doutaient que Gladbach puisse continuer avec Rose jusqu’à la fin de la campagne. Toutes les parties insistent sur le fait que la relation peut et continuera de manière professionnelle, et Eberl lui-même pense que quelqu’un considéré comme un grand entraîneur il y a quelques semaines reste un excellent entraîneur aujourd’hui.

À son honneur, Rose a été honnête – en fait, il a été beaucoup plus franc que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part d’un footballeur qui se fraye un chemin à travers un tel champ de mines. Après le match de Mayence, il a assumé l’entière responsabilité de la défaite, invoquant ses propres actions. Cela vaut même la peine de relayer l’intégralité de la citation de Rose au Das Aktuelle Sportstudio de ZDF.

« Il est clair que chaque mauvais résultat provoque plus d’agitation et soulève plus de questions, et je dois vivre avec cela et en assumer la responsabilité, car je suis celui qui a causé les troubles avec ma décision. »

Rose n’avait pas changé de position avant la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, affirmant que la sous-performance contre Mayence était « sur moi ». Il a également été ouvert lorsqu’on lui a posé des questions sur la possibilité que des stars de Gladbach comme Marcus Thuram le rejoignent à Dortmund, insistant sur le fait que cela n’arrivera pas, s’exprimant à la troisième personne: « Quand Marco Rose dit qu’il n’emmènera personne avec lui au Borussia Dortmund, cela signifie qu’il n’emmènera personne avec lui au Borussia Dortmund. Encore et encore. «

Le problème est que d’autres plus haut dans la chaîne du BVB – Michael Zorc et Sebastian Kehl – portent des jugements sur les nouvelles recrues, et le « Borussia-hopping » est très courant. L’équipe du BVB 2020-21 compte plusieurs anciens Fohlenelf: Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard et Nico Schulz. Le trajet d’autoroute d’un peu plus d’une heure de Gladbach à Dortmund est bien usé.

Si tout ce drame entre les deux clubs ne vous suffit pas, sachez que mardi, Dortmund sera sur le même tronçon de route dans l’autre sens alors qu’ils se dirigent vers le Borussia Park pour une confrontation quart de finale DFB-Pokal. (Mardi, 14 h 30 HE, diffusez en direct sur ESPNEWS).

Borussia contre Borussia à nouveau, Rose contre ses futurs employeurs et, bien sûr, le facteur de prestige est la véritable chance de remporter un trophée avec le Bayern Munich déjà hors de la compétition. Alors que la forme de Gladbach a piqué du nez depuis leur victoire en championnat contre l’autre Borussia, les queues de Dortmund sont à la hausse après leur belle victoire à l’extérieur en Ligue des champions contre le Sevilla FC et le triomphe retentissant du derby sur Schalke 04.

C’est comme un match de boxe sans fin. Le premier tour est allé à Gladbach car ils ont battu BVB en janvier. Le deuxième tour a basculé à Dortmund avec leur atterrissage de Rose aux frais de Gladbach. La troisième manche aura lieu mardi et devrait être un échange de coups de poing animé. Le quatrième tour portera sur qui finira où et qui, le cas échéant, fera la Ligue des champions – à l’heure actuelle, c’est loin pour les deux.

Pendant ce temps, la discussion sur le successeur de Rose bat son plein. Les lecteurs américains seront ravis de savoir que Jesse Marsch, qui a suivi Rose en tant qu’entraîneur du FC Salzburg, fait partie intégrante de cette conversation entre experts allemands. Eberl dit qu’il « a une idée concrète dans sa tête » concernant la prochaine étape et fait ses devoirs sur les candidats potentiels. Ses propos sur Sport1 de dimanche sont instructifs à cet égard.

« Nous recherchons le meilleur ajustement pour le Borussia Monchengladbach », a déclaré Eberl. « Au cours des 10 dernières années, nous avons développé un style d’équipe avec possession du ballon commencé par Lucien Favre puis affiné par Andre Schubert et Dieter Hecking en termes de plus d’activité. Maintenant avec Marco Rose, pour moi le meilleur entraîneur que nous ayons eu à mettre ce style actif au premier plan. Nous avons trouvé un entraîneur qui prônait la possession du ballon, ainsi que l’activité et le pressing et maintenant, il s’agit de trouver le prochain entraîneur qui correspond à ces deux facettes de notre jeu. «

Marsch semble avoir des attributs en accord avec ce profil, mais l’Américain n’est pas le seul en lice. Un autre ancien élève de Salzbourg, Adi Hutter, mérite une évaluation sérieuse, après avoir emmené son équipe de l’Eintracht Francfort en demi-finale de la Ligue Europa en 2019 et a maintenant catapulté les Eagles dans le top quatre de la Bundesliga. Le style de football est accrocheur et a considérablement évolué depuis les premiers jours de pressage à indice d’octane élevé de Hutter sans autant de finesse, en particulier ces dernières semaines avec l’introduction de deux meneurs de jeu derrière l’attaquant vedette Andre Silva.

Hutter pourrait-il être attiré de la métropole principale vers le Niederrhein? D’une équipe potentiellement en Ligue des champions à une équipe peut-être pas du tout en Europe? Là encore, le chef sportif respecté Fredi Bobic a eu des rumeurs de départ autour de lui et qui ne voudrait pas travailler avec Eberl, étant donné la chance?

Le travail de Gerardo Seoane chez Young Boys en Suisse, les guidant vers des titres consécutifs, n’est pas non plus passé inaperçu. Erik ten Haag de l’Ajax Amsterdam est un autre qui doit être dans le cadre s’il voulait avoir un intérêt. Florian Kohfeldt du Werder Bremen ressemble à une option potentielle du Plan B derrière les autres.

La vie est loin d’être ennuyeuse pour Eberl et tout le monde dans le Niederrhein. Mardi pourrait représenter un autre tumulte d’excitation dans l’histoire en cours du Borussia contre le Borussia.