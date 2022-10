Dortmund vs Bayern: Musiala-Bellingham, débuts de Mane Klassiker

Borussia Dortmund de samedi contre Bayern Munich (diffuser EN DIRECT à 12 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis) l’épreuve de force a une sensation différente à ce sujet avec aucune des deux équipes dans les deux premiers. Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga vous explique certains des angles qui pourraient s’avérer décisifs.

C’est drôle comme certains moments d’un jeu restent gravés dans votre mémoire. J’ai pensé cette semaine à être à Leipzig pour la DFL-SuperCup, qui peut souvent servir de girouette pour l’apparence et la sensation du climat de la Bundesliga en début de saison.

Le Bayern s’accrochait légèrement à la fin de la seconde période contre des adversaires renaissants lorsque Leroy Sane a lancé un défi fort mais illégal et s’est énervé à ce sujet, ce qui lui a valu une réservation de l’arbitre Robert Schroeder.

Je me suis tourné vers mon co-commentateur Didi Hamann et nous avons hoché la tête ensemble en disant que cela pourrait en fait être un point positif de la part d’un joueur qui avait auparavant coupé plutôt une figure passive dans une seconde moitié misérable de la saison dernière. Peu de temps après, Sane a marqué un but solo mémorable pour sceller une victoire 5-3 pour l’Allemagne. Rekordmeister.

Il s’est avéré que les chefs du Bayern étaient également satisfaits de la démonstration d’agression de la SuperCup de Sane. Le PDG du Sporting, Hasan Salihamidzic, a qualifié l’incident de quelque chose qu’ils veulent voir davantage de la part du talentueux international allemand. Cela et un plus grand engagement à travailler contre le ballon ainsi qu’avec lui. Salihamidzic a renforcé ses remarques cette semaine en disant que lorsque Sane aide défensivement tout en jouant avec ses forces offensives, il n’y a pas beaucoup de meilleurs joueurs autour.

Le point est bien pris. Un Sane très motivé lors des deux derniers matches de compétition a propulsé le Bayern vers des avances importantes contre le Bayer Leverkusen et le Viktoria Plzen. N’oublions pas qu’il y a à peine une semaine, le mot “crise” était fermement ancré dans le récit du Bayern après quatre matches consécutifs de Bundesliga sans victoire. Sane, en particulier avec sa performance d’homme du match mardi, a fait plus que quiconque pour bannir de tels propos.

Mais un bâton de mesure plus précis l’attend, lui et les champions en titre collectivement, à Dortmund devant 81 000 personnes samedi. Certes, le BVB a déjà perdu trois matches de Bundesliga cette saison et les présages historiques ne sont pas positifs. Les sept derniers affrontements en championnat ont tous suivi le chemin du Bayern, y compris leur décrochage de 10 titres consécutifs en avril. Cependant, les deux équipes ont eu des problèmes à résoudre et pour la première fois depuis 2009-10, ni le BVB ni le Bayern ne se retrouvent dans les deux premiers devant Der Klassiker – alors que les divisions marketing en sont venues à appeler le match en vue d’un public international.

Les jeunes stars Jamal Musiala et Jude Bellingham seront à l’honneur dans le choc entre le Bayern et Dortmund. (Photo de Matthias Balk/alliance photo via Getty Images)

À bien des égards, le Bayern et le BVB ont eu des problèmes opposés, mais il existe également des zones de chevauchement. D’un côté, le Bayern a été l’équipe des victoires spectaculaires : 6-1 à l’Eintracht Francfort, 7-0 à Bochum, 4-0 contre Leverkusen. Dortmund est passé maître dans l’art de la victoire 1-0 avec quatre de ses cinq triomphes cette saison enregistrés par cette mince marge.

Pourtant, les statistiques de la ligue montrent que les deux équipes ont gaspillé leurs chances. Le Bayern l’a particulièrement été lors de sa seule défaite à Augsbourg. Dortmund a une efficacité de tir de -5,1, ce qui signifie essentiellement qu’ils devraient avoir un peu plus de cinq buts de plus qu’ils n’en ont réellement si vous suivez leurs opportunités.

Ces matchs dépendent souvent d’individus clés et au moment de la rédaction, nous devons attendre pour savoir si Marco Reus et Mats Hummels après une blessure et une maladie respectivement seront aptes pour Dortmund, et de même Joshua Kimmich et Thomas Muller pour le Bayern suite à un COVID-19 positif. essais le week-end dernier.

Le duel le plus intrigant sera sûrement celui de Jude Bellingham et Jamal Musiala, deux bons amis qui se sont rencontrés récemment lorsque l’Angleterre et l’Allemagne ont fait match nul 3-3 lors d’un match palpitant de la Ligue des Nations à Wembley. Bellingham a organisé une masterclass mercredi lors de la victoire 4-1 de Dortmund en Ligue des champions contre Séville un soir où il portait le brassard de capitaine pour un deuxième match à 19 ans.

Musiala, également âgée de 19 ans, est selon toute estimation magique, envoûtante – choisissez votre adjectif. Je m’émerveille toujours de son tempo et de son style de dribble, me demandant tout en commentant ce que ses compétences vont produire ensuite. En ce moment, pour un gros match du Bayern – et c’est aussi gros que possible pour octobre – son nom est l’un des premiers sur la feuille d’équipe.

Quelques choses qui pourraient être importantes : Si Hummels a surmonté le virus qui l’a dérangé cette semaine, il doit jouer. Avec lui dans l’équipe, le BVB n’a concédé qu’un seul but en 512 minutes de jeu, alors que sans lui, ils en ont expédié neuf en 208. Hummels n’est peut-être pas le plus rapide ni le meilleur plaqueur de la ligue, mais son savoir-faire en matière de jeu fait lui un choix incontournable. Nico Schlotterbeck a apporté le feu et le soufre depuis son arrivée de Fribourg mais, en même temps, trop d’erreurs.

Si Reus est prêt, il a la capacité de dicter des conditions comme personne d’autre pour Dortmund avec sa classe et sa vision. Devant, Youssoufa Moukoko obtiendra le feu vert sur Anthony Modeste, qui a du mal à s’adapter au style de jeu de Dortmund. Le Bayern a beaucoup de couverture pour Kimmich et Muller s’ils ne réussissent pas, mais ce n’est jamais tout à fait pareil sans ces deux-là Identificationsfiguren (joueurs auxquels les fans s’identifient automatiquement).

La confiance est à nouveau au rendez-vous dans le camp bavarois après neuf buts sans réplique lors de leurs 180 dernières minutes de football très convaincantes. Sadio Mane a marqué dans les deux matches depuis la trêve internationale, Kingsley Coman est apte à jouer à nouveau un rôle et la seule véritable inquiétude concerne la forme déroutante de Serge Gnabry.

Mais il n’y a pas de telles inquiétudes pour Sane, né juste le long de la route de Dortmund à Essen, et ce ne serait pas un choc s’il devenait la clé de la victoire du Bayern. Ce jeu en tant que concours autonome offre un théâtre de haut niveau et des incidents explosent d’une manière qu’ils ne font tout simplement pas lorsque les projecteurs sont moins prononcés.

Comme toujours, Dortmund-Bayern mérite votre attention.