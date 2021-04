La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Dortmund regarde Silva comme remplaçant de Haaland

Le Borussia Dortmund pourrait tenter d’essayer de signer l’attaquant André Silva de l’Eintracht Francfort s’ils perdent Erling Haaland en été. C’est selon Bild, qui rapporte que Dortmund dirige un certain nombre de clubs européens désireux de signer Silva en forme à la fin de la saison.

2 Liés

Le contrat de Silva court jusqu’en 2023 et il ne contient aucune clause de libération, et il est rapporté que Francfort voudrait des frais d’environ 40 millions d’euros pour le joueur de 25 ans.

Silva a marqué 23 buts et ajouté sept passes décisives dans une saison scintillante qui l’a également vu attirer les regards admiratifs de Manchester United.

United, comme Dortmund, est également à la recherche d’un nouvel attaquant en fin de saison avec Edinson Cavani se dirigerait apparemment vers Boca Juniors.

L’Atletico Madrid serait également intéressé, mais ses difficultés financières pourraient les exclure, en particulier avec Dortmund ayant à sa disposition une partie de l’argent généré par tout mouvement impliquant Haaland, qui pourrait être compris entre 100 et 150 millions d’euros.

Francfort pourrait utiliser tous les fonds consentis en permettant à Silva de rejoindre Dortmund pour signer à nouveau Luka Jovic, qui est prêté avec son ancien club de Bundesliga après son départ pour le Real Madrid en 2019.

– Une minute il semble heureux au Paris Saint-Germain, la suivante Neymar est à nouveau lié à un retour à Barcelone, semble-t-il. Ce soir, Marca rapporte que Neymar a hâte de retourner au Camp Nou et que le Brésilien est même prêt à accepter une réduction de salaire pour le faire. Le président de Barcelone, Joan Laporta, cherche désespérément à concrétiser cet accord, selon le rapport, mais il pourrait être empêché par la situation financière périlleuse du Barça. On espère que le retour de Neymar ne convaincra pas seulement Lionel Messi pour rester au milieu des rumeurs, il pourrait être sur le point de partir, mais aussi transformer le Barca en prétendant à la Ligue des champions une fois de plus.

– Julian Draxler a offert ses services au Bayern Munich, rapporte Mercato à pied. Ils suggèrent que même si le milieu de terrain allemand préférerait rester dans la capitale française, il est de plus en plus frustré par la vie dans et hors du côté du PSG sous Mauricio Pochettino. Pochettino, semble-t-il, tient en fait à garder Draxler et le considère comme un joueur important de l’équipe, mais Leonardo n’est pas convaincu. Le Bayern s’est vu offrir un transfert gratuit à Draxler, ce qui pourrait plaire à la partie bavaroise.

– Monaco souhaite recruter le milieu de terrain de Montpellier Junior Sambia, selon Le10Sport. Monaco pourrait être prêt à offrir 10 millions d’euros pour le joueur de 24 ans. Son contrat expire en juin 2022 et il est clair que Montpellier préfère récupérer des honoraires pour lui plutôt que de le perdre sur un transfert gratuit dans un an. L’agent du joueur, Frédéric Guerra, admet qu’aucun contact n’a été établi entre la Sambia et Monaco, bien que Le10Sport pense que cela changera dans les prochaines semaines.

– L’étoile montante de Saint-Étienne Lucas Gourna-Douath est surveillé par le PSG, selon But. Ils pensent que le joueur de 17 ans, qui a joué 25 fois cette saison alors qu’il n’avait que 17 ans, est évalué à environ 25 millions d’euros. Le capitaine français U17 et milieu de terrain central a été surnommé « le nouveau Paul Pogba« et a été l’une des stars de la saison en Ligue 1.

– Le président du PSG, Nasser Al Khelaifi, a déclaré El Chiringuito cette Kylian Mbappe « restera » au club, et ces négociations de contrat sont en cours. Les médias espagnols ont constamment rapporté que Mbappe signera pour le Real Madrid cet été, mais la réfutation d’Al Khelaifi est la première réponse publique des Parisiens et suggère que Mbappe pourrait rester après tout.