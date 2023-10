Dortmund risque-t-il de prendre du retard sur ses rivaux de Bundesliga ?

DORTMUND, Allemagne — Les compétitions continentales au Signal Iduna Park étaient autrefois intenses et intimidantes pour les équipes visiteuses. Certains se souviennent peut-être de la défaite du Borussia Dortmund contre l’AC Milan en demi-finale de la Coupe UEFA 2002, ou de la performance de quatre buts de Robert Lewandowski contre le Real Madrid en demi-finale de l’UEFA Champions League 2013.

Pourtant, le choc de mercredi entre Dortmund et Milan manquait de cette atmosphère particulière puisque les deux équipes se sont soldées par un match nul et vierge. Certes, il ne s’agissait que d’un match de phase de groupes, mais la majorité du public présent à l’intérieur du Signal Iduna Park se levait rarement de son siège. Leur équipe ne leur a pas donné beaucoup de raisons d’être enthousiasmés, à part quelques tirs venus pour la plupart de l’extérieur de la surface. Alors que Milan est une équipe dangereuse, compte tenu de la menace de contre-attaque posée par Theo Hernández et Rafael Leão, Dortmund aurait dû être plus en contrôle pendant les 90 minutes.

La sortie terne de mercredi a reflété le début de Dortmund dans sa campagne 2023-24.

Ils sont peut-être quatrièmes de la Bundesliga, à égalité de points avec le Bayern Munich, mais les Noir et Jaune ont eu besoin de chance, de buts tardifs et de beaucoup de volonté pour battre des joueurs comme le FC Cologne et le TSG Hoffenheim. Ils ont également bénéficié d’un calendrier relativement simple, mais n’ont pourtant affronté aucun des premiers protagonistes du titre de cette saison : le Bayern, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig ou le VfB Stuttgart.

Le début de saison sans inspiration de Dortmund ne devrait pas être un choc trop important. En plus de la gueule de bois qu’ils doivent ressentir après avoir perdu le titre de Bundesliga lors de la dernière journée de la saison 2022-23, ils ont aussi d’énormes trous à combler dans l’effectif, plusieurs joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes et le top allemand Le vol a vu quelques prétendants surprises chercher à bouleverser l’ordre établi.

Essayer de réimaginer Dortmund

Rapports en août a suggéré que l’entraîneur-chef de Dortmund, Edin Terzic, et le directeur sportif Sebastian Kehl se disputaient le recrutement des joueurs. Kehl n’a pas tardé à démentir ces rumeurs, affirmant que le succès ne serait pas possible sans quelques frictions, et rien n’indique que les signatures estivales de Dortmund ont été faites contre la volonté de Terzic.

Les adversaires nationaux de Dortmund sont souvent intelligents dans la façon dont ils élaborent des stratégies de pressing et mettent la pression sur les défenseurs centraux et les milieux de terrain du BVB. Après les départs estivaux de Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro, Dortmund n’a pas réussi à constituer un milieu de terrain parfaitement apte à posséder le ballon plus que ses adversaires dans la majorité des matchs.

Les nouveaux arrivants Marcel Sabitzer et Felix Nmecha n’ont jusqu’à présent pas prouvé qu’ils possédaient le genre de créativité nécessaire pour déjouer les équipes défensives. Emre Can, qui a prolongé son contrat et a été promu au poste de capitaine au cours de l’été, est également loin de la forme exceptionnelle dont il a fait preuve lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Sans la capacité de Bellingham à déplacer efficacement le ballon entre les surfaces de réparation et les compétences de Guerreiro en matière de jeu de balle, Dortmund se retrouve avec quelques précédents faiseurs de différence au milieu du terrain. Julian Brandt est sans aucun doute un meneur de jeu talentueux, mais il a besoin d’un soutien derrière lui. Contre Milan, comme lors des matchs précédents, l’international allemand de 27 ans s’est souvent retrouvé à courir après des passes ou à tenter de conserver la possession contre des défenseurs proches de la ligne de hors-jeu. Il était rarement en mesure de nourrir les attaquants et de guider l’attaque de Dortmund.

« Les premiers matchs ont été fous de notre part », a déclaré Terzic après la victoire 3-1 de Dortmund à Hoffenheim la semaine dernière. « Le contrôle est revenu en seconde période contre Fribourg et lors du match contre Wolfsburg. C’est à ce moment-là que l’équipe réagit bien à ce que nous abordons. »

Dans sa deuxième année en tant qu’entraîneur-chef et après avoir laissé filer le titre de Bundesliga lors de la dernière journée de la saison 2022-23, Terzic sait que les attentes augmentent et que son travail est soumis à un examen plus approfondi. Il n’a pas essayé d’édulcorer les performances récentes et a plutôt commencé à apporter des changements tactiques et personnels quelques semaines seulement après le début de la nouvelle saison.

Pour le match à domicile de Dortmund contre Wolfsburg le 23 septembre, Terzic est passé de la formation habituelle en 4-2-3-1 à un 3-4-2-1 et a retiré Can de la formation de départ au profit de Salih Özcan. En conséquence – pendant au moins une mi-temps – son équipe a pu déplacer le ballon avec plus de fluidité contre une équipe en profondeur. Terzic est ensuite revenu au 4-2-3-1 pour les matchs contre Hoffenheim et Milan, ce qui a vu son équipe être encore une fois moins dominante au milieu de terrain.

Le joueur de 40 ans a toutefois insisté sur l’incapacité de son équipe à terminer.

« Soit le ballon entre et personne n’est à l’intérieur de la surface, soit nous avons des gars dans la surface et nous ne faisons pas entrer le ballon dans la surface. [this area] », a-t-il déclaré après le match de mercredi contre Milan. « Nous avons récupéré le ballon à plusieurs reprises vers la fin, dans des positions élevées, mais nous n’en avons rien tiré. C’était trop peu. »

La forme déserte les éternels prétendants

Les chiffres dissipent l’idée de l’entraîneur selon laquelle cette équipe ne termine pas. Dortmund a marqué 12 buts en six matches de championnat, avec une valeur de buts attendus (xG) de 12,0, ce qui indique que Brandt, Marco Reus & Co. n’ont pas été malchanceux devant le but : ils se créent trop peu d’occasions. Avec 4,67 tirs cadrés toutes les 90 minutes, le BVB n’a que le septième rendement le plus élevé de la ligue.

Le Borussia Dortmund occupe la quatrième place du classement de la Bundesliga, mais il peut se considérer chanceux d’être aussi haut dans l’ordre compte tenu de ses performances en 2023-24. Ralf Ibing – firo sportphoto/Getty Images

Jadon Sancho est un joueur qui a autrefois été un formidable initiateur d’opportunités de but. L’ailier est en retrait avec Erik ten Hag et Manchester United, où il n’a jamais complètement percé après son transfert important de Dortmund en 2021. Des rapports récents suggèrent que Sancho pourrait quitter Old Trafford en janvieraprès un peu plus de deux saisons avec le club.

L’international anglais de 23 ans est resté en contact avec Terzic depuis son départ de la Westphalie, et il serait logique que l’entraîneur de Dortmund souhaite récupérer son joueur vedette. Reste à savoir si le BVB est capable ou désireux de se permettre un tel accord.

Terzic doit assumer une partie de la responsabilité de la déception de Dortmund, en particulier par rapport au Bayern et à Leverkusen. Sous la direction de Xabi Alonso, Leverkusen démontre comment un entraîneur peut concevoir et enseigner à ses joueurs une approche tactique spécifique, tout en faisant appel à des recrues qui répondent parfaitement à certains besoins. Pendant ce temps, Terzic continue de bricoler tant sur le plan tactique que sur la sélection de son personnel.

Cela dit, le début de la période post-Bellingham allait toujours être difficile, compte tenu de la force avec laquelle le milieu de terrain anglais a influencé le style de jeu de Dortmund au cours des années précédentes. En plus de perdre sans doute l’un des meilleurs joueurs d’Europe, trop peu de membres de l’équipe ont atteint le niveau dont ils sont capables lors des premières étapes de la saison.

Karim Adeyemi, l’ailier rapide, est loin d’être aussi dangereux dans le dernier tiers qu’il l’était au début de 2023. Sébastien Haller, qui a marqué neuf buts dans la seconde moitié de la saison dernière et a connu un retour incroyable en tant que survivant d’un cancer des testicules , a eu du mal à retrouver cette forme. D’autres, dont Özcan et Nmecha, ainsi que Ramy Bensebaini, l’arrière gauche arrivé grâce à un transfert gratuit du Borussia Mönchengladbach, ont été incohérents dans leurs performances d’une semaine à l’autre.

Ces deux derniers n’étaient pas avec le club lorsque Dortmund a subi la défaite dramatique contre Mayence lors de la dernière journée de la saison 2022-23, mais d’autres pourraient très bien encore souffrir de cette expérience dévastatrice. Haller est allé jusqu’à dire que cela lui faisait encore plus mal que lorsqu’il a été informé de son diagnostic de cancer.

« Quand vous êtes malade, vous ne pouvez rien y changer. Vous devez l’accepter et aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré dans une interview accordée en septembre à Image. « Mais nous avions le titre entre nos mains, nous pouvions contrôler le résultat. »

Tenir Leverkusen et Leipzig à distance

Bien sûr, tout n’est pas sombre au Signal Iduna Park ces jours-ci, car Terzic et son équipe font tout ce qu’ils peuvent pour pousser l’équipe dans ce qu’ils considèrent comme la bonne direction. L’entraîneur principal et le directeur sportif restent calmes et optimistes quant à la qualité générale de l’équipe, Kehl ayant récemment déclaré qu’il voyait des améliorations « pièce par pièce, étape par étape ».

Il y a eu quelques lumières brillantes ces dernières semaines, notamment Gregor Kobel, Donyell Malen et Niclas Füllkrug. Kobel, le gardien de but, a été presque parfait en tant que gardien de but et a décidé de s’engager auprès du club en signant une prolongation de contrat jusqu’en 2028. Malen, l’attaquant néerlandais, a généralement été le meilleur pour sécuriser le ballon dans les espaces restreints et interagir avec Brandt.

Füllkrug, qui a quitté le Werder Brême pour Dortmund le jour de la date limite de transfert, a semblé solide techniquement et tactiquement dans son rôle de remplaçant de Haller. Le but de Füllkrug contre Hoffenheim marquait la première fois qu’il marquait le fond des filets en noir et jaune, même si les performances de l’international allemand suggèrent qu’avec un meilleur soutien, il pourrait devenir aussi dangereux que Haller l’était la saison dernière.

Cependant, quelques vedettes et beaucoup de médiocrité ne suffisent pas à satisfaire les attentes du club et de ses supporters. Le PDG Hans-Joachim Watzke a souligné début août que le BVB était déterminé à offrir au Bayern une nouvelle course au coude à coude pour le championnat. Peut-être que Dortmund franchira le cap et défiera à nouveau, même s’il semble de plus en plus probable que Leverkusen et Leipzig défieront sérieusement le BVB pour la deuxième place dans l’ordre hiérarchique de la Bundesliga.

Quant à Terzic, il peut compter sur le soutien de nombreuses personnes au sein du club et dans les tribunes du Signal Iduna Park, mais si son équipe continue sur sa lancée décevante, le vent pourrait tourner assez rapidement.