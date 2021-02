Dortmund ramènera Isak de la Real Sociedad si Haaland part?

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

BVB regarde Isak revenir si Haaland part

Le Borussia Dortmund pourrait envisager de ramener Alexandre Isak de la Real Sociedad, avec Sky Sports Allemagne rapportant qu’il existe une clause de rachat dans l’accord du joueur suédois.

Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a évoqué Isak avant le match de samedi contre Arminia Bielefeld, affirmant que Dortmund surveillait la situation du joueur. Isak a joué pour la tenue allemande de 2017 à 2019 avant de passer à La Real.

« Nous pensons qu’il a fait le bon pas pour lui-même, à la Real Sociedad. Au départ, il a fait sensation en tant que remplaçant, puis il a souvent marqué des buts là-bas en tant que joker. Je pense qu’il y est un habitué depuis cette saison et qu’il a marqué. beaucoup de buts au cours des dernières semaines. Nous suivons « , a déclaré Zorc.

Bien qu’il n’ait pas révélé s’il y avait une clause de rachat, la discussion sur le retour d’Isak pourrait être liée aux rumeurs répétées de Erling Haalandle départ.

« Il est clair qu’Erling Haaland ne peut pas et ne choisira pas n’importe quel club après Dortmund », a déclaré Zorc. « Je ne peux même pas choisir 10 clubs possibles [who can afford the striker]. Nous sommes heureux d’avoir Erling ici avec nous et qu’il ait marqué lors des derniers matchs, prouvant sa valeur pour nous.

« Je peux seulement dire que nous continuerons à planifier avec lui, et je ne pense pas qu’il soit mal à l’aise à Dortmund. »

Rennes tente de garder Camavinga

Le Stade rennais fait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre Eduardo Camavinga de renouveler son contrat, avec le directeur sportif du club disant qu’ils travaillent à une «solution» avec le milieu de terrain.

Le contrat du Français prend fin à l’été 2022, et il partira gratuitement si une prolongation n’est pas convenue avant ce point.

Il a peut-être 18 ans, mais Camavinga a déjà fait ses débuts en équipe de France et compte de nombreux admirateurs à travers l’Europe, dont le Real Madrid.

« Nous verrons ce qui va se passer d’ici la fin de la saison. Nous poursuivons les discussions avec ses agents pour trouver une solution, avant de discuter de la possibilité de le voir partir gratuitement en 2022. Je pense qu’il est très respectueux du club qui s’est formé. Je pense que nous n’arriverons pas à cette situation là-bas », a déclaré le directeur sportif du club Florian Maurice, cité par le média français Sport.

Les géants européens regardent un jeune torontois

Les puissances européennes, dont Manchester United, se sont penchées sur la starlette du Toronto FC Jahkeele Marshall-Rutty, rapporte Objectif.

L’ailier de 16 ans a fait ses débuts avec l’équipe de la Major League Soccer vers la fin de la saison dernière et a apparemment attiré l’attention.

United n’est pas le seul à s’intéresser au Canadien, car Manchester City, la Juventus, le Bayern Munich et Porto sont tous attachés à lui.

Ayant surpassé Alphonso Davies en tant que plus jeune joueur de l’équipe nationale du Canada, il semble qu’il pourrait suivre la star du Bayern Munich dans l’un des clubs d’élite européens.

Tap-ins

– Miralem Pjanic n’a pas réussi à impressionner à Barcelone et il semble que Ronald Koeman quitte peut-être le marqueur de jeu bosniaque, selon le magazine espagnol Sport. Le joueur de 30 ans a eu ses chances en disputant 27 matchs cette saison, mais Riqui Puig et Ilaix Moriba le devancent désormais dans l’ordre hiérarchique.

– Ancien défenseur du Real Madrid et de l’Atletico Madrid Juanfran a quitté le côté brésilien de Sao Paulo, selon ESPN Brasil. L’Espagnol a joué deux saisons à Sao Paulo mais son contrat a expiré et est libre de partir.