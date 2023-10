Dortmund prêt à offrir à Sancho une évasion de Man United – source

Le Borussia Dortmund est prêt à offrir à Jadon Sancho une issue de secours de Manchester United en janvier, a déclaré une source à ESPN.

Dortmund a publiquement nié tout intérêt à recruter son ancien joueur depuis sa brouille avec le manager de United Erik ten Hag, mais une source a déclaré à ESPN que la partie allemande serait intéressée par une décision en janvier si les paramètres financiers sont corrects.

Un prêt à court terme jusqu’à la fin de la saison est le plus probable, même si Dortmund aurait toujours besoin que United paie une partie du salaire hebdomadaire de 300 000 £ de Sancho.

Le joueur de 23 ans est toujours très apprécié à Dortmund après avoir passé quatre ans au sein du club de Bundesliga, entre 2017 et 2021, et reste en contact avec l’entraîneur Edin Terzic.

United est prêt à écouter les offres pour Sancho en janvier, le club étant prêt à soutenir Ten Hag pour sa position ferme sur la discipline d’équipe.

La carrière de Jadon Sancho à Manchester United pourrait bientôt toucher à sa fin. Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Sancho n’a plus joué pour United depuis août après avoir été banni de l’équipe en guise de punition pour avoir contesté publiquement les raisons de Ten Hag de l’avoir éliminé lors de la défaite 3-1 à Arsenal le 3 septembre.

Des sources ont déclaré à ESPN que United ne prendrait aucune mesure supplémentaire avec Sancho, qui s’entraîne seul dans les installations de l’académie de Carrington, jusqu’à ce qu’il s’excuse, mais on a le sentiment que des excuses ont été reçues maintenant, plus de six semaines après l’incident. cela signifierait très peu.

Certains membres du staff pensent que sa carrière à Old Trafford – du moins tant que Ten Hag reste manager – est déjà terminée.

Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho avait très peu de soutien de la part des joueurs seniors dans le vestiaire et que ses proches l’avaient déjà exhorté à s’excuser.

United, selon une source, accepte que la situation ne peut pas durer indéfiniment et se prépare à subir un coup financier pour faire avancer Sancho en janvier.

Il est arrivé dans le cadre d’un contrat de 73 millions de livres sterling en provenance de Dortmund en 2021 et a un contrat à Old Trafford jusqu’en juin 2026 au moins.