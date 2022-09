Dortmund pourrait déplacer Bellingham moyennant des frais avantageux

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Dortmund pourrait perdre Bellingham pour des frais avantageux

Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham pourrait partir pour des frais de transfert de seulement 83 millions de livres sterling l’été prochain s’il est payé d’avance, rapporte le soleil.

L’international anglais est recherché par bon nombre des plus grands clubs du football mondial, une demande qui s’est reflétée dans les frais de transfert de 130 millions de livres sterling que le club de Bundesliga aurait exigés. Maintenant, cependant, le Sun écrit que tout club cherchant à faire venir le joueur de 19 ans pourrait le faire pour près de 50 millions de livres sterling de moins que ce chiffre, à condition que tout soit payé d’avance.

Manchester City est sûr qu’ils peuvent être l’équipe pour signer le talentueux adolescent, car ils lui offrent la meilleure chance de gagner de l’argenterie et une opportunité de retrouver l’ancien coéquipier de Dortmund Erling Haaland, qui a un incroyable 14 buts en 10 matchs pour City. La signature de Kalvin Phillips de Leeds United a initialement exclu City de la course pour l’ancien prodige de Birmingham City, mais Pep Guardiola veut toujours un autre joueur de haut niveau au milieu de terrain et l’Espagnol croit tellement en Bellingham qu’il pense qu’il pourrait éventuellement remplir Kevin de Les bottes de Bruyne.

Jude Bellingham pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain pour des frais de transfert beaucoup plus faibles que prévu. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Liverpool s’intéresse depuis longtemps au joueur, et ils pensaient également qu’ils étaient les favoris pour le faire venir. Chelsea est également un admirateur du milieu de terrain, tandis que Manchester United serait désireux de le signer mais est conscient qu’il aura besoin pour sécuriser le football de la Ligue des champions pour avoir une chance de le faire.

Bellingham a encore trois ans sur son contrat avec Dortmund, qui ne contient pas de clause libératoire.

PAPIER GOSSIP

– Le miroir rapporte qu’Arsenal avait des éclaireurs surveillant le Stade Rennais Lovro Majer lorsqu’il a marqué lors de la victoire 2-1 de la Croatie contre le Danemark en UEFA Nations League jeudi. Le milieu de terrain a également impressionné pour Rennes depuis qu’il les a rejoints il y a un peu plus d’un an, ce qui a conduit l’équipe de Ligue 1 à exiger des frais de transfert de 44 millions de livres sterling, n’ayant dépensé que 10 millions de livres sterling pour le signer.

– Napoli est sur le point de conclure un nouveau contrat pour le gardien partant Alex Méretrapports Calciomercatol’accord de l’international italien expirant en 2023. Cette décision garantit qu’ils ne tenteront pas de signer le buteur du Paris Saint-Germain Clélor Navas en janvier.

– Torino n’a pas pu signer l’attaquant de Dnipro-1 Artem Dovbyk pendant l’été, mais Tutosport rapporte que l’équipe de Serie A fera une autre tentative pour le signer en janvier. L’espoir est que son contrat se terminant en 2024 aidera à faire avancer les discussions sur un déménagement.

– La Lazio prend des mesures pour renouveler le contrat de Manuel Lazzariselon Corriere dello Sportle contrat de l’homme large prenant fin à l’été 2024. Le club de Serie A entame des négociations avec l’international italien en lui proposant un contrat pour rester avec eux jusqu’en 2027.