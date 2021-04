Le Borussia Dortmund compte certains des meilleurs jeunes joueurs du football européen, mais pour combien de temps encore? Les prochaines semaines seront cruciales dans leur quête pour s’accrocher à Erling Haaland, Jadon Sancho et Gio Reyna, car le fait de ne pas obtenir le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine aurait de graves implications sur leur carrière.

Dortmund occupe la cinquième place de la Bundesliga, quatre points de moins que l’Eintracht Francfort – avec qui ils jouent samedi (diffusez en direct sur ESPN + à 9 h 30 HE) – et ne pas gagner réduirait encore plus leurs chances de qualification. La semaine prochaine, Dortmund affrontera également Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions dans un match qui a été présenté par beaucoup comme une audition pour le prochain club de Haaland. Ils sont sous pression après avoir remporté un seul de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Au cours de l’été, Dortmund a réussi à garder Sancho malgré l’intérêt de Manchester United alors qu’ils attendaient des frais de transfert de 120 millions d’euros, et ils ont adopté un stratagème similaire en plaçant un prix de 180 millions d’euros sur le contrat de Haaland, selon des sources ESPN.

Le club devra lever des fonds car il a lutté financièrement dans la pandémie de COVID-19 et s’attend à des pertes de 75 millions d’euros, bien que le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ait déclaré à Bild: « Personne n’a besoin de s’inquiéter pour nous. Peu importe si nous jouons Champions League ou Europa Conference League la saison prochaine, la saison en cours et la saison suivante sont déjà entièrement financées. Pour revenir au statu quo pré-pandémique, il nous faudra quatre, cinq ans. Mais par rapport à d’autres clubs qui ont été plus durement touchés par la crise des coronavirus , nous allons bien. «

Pourtant, il y a deux vérités sur le football: 1) Dortmund produit les meilleurs joueurs, et 2) Ensuite, ils partent. Alors, quelle est la probabilité que la prochaine génération de stars soit toujours avec le club la saison prochaine?

Même si Lionel Messi approche de la fin de son contrat à Barcelone cet été et que la carrière de Cristiano Ronaldo à la Juventus est mise en doute, l’avenir à long terme de Haaland reste le plus grand sujet de discussion dans le football mondial.

Un peu plus d’un an après avoir éclaté en Bundesliga après un transfert de 20 millions d’euros du FC Salzburg en janvier 2020, l’international norvégien est devenu un avant-centre complet. La puissance physique extrême, le rythme et le pied gauche vicieux de Haaland sont soutenus par un jeu de hold-up en constante amélioration, la capacité de prendre part à des échanges rapides, soignés et à une touche dans le dernier tiers, et une capacité de finition qui frôle parfois le ridicule.

Est-il susceptible de déménager cet été? Peut-être, bien que ce soit moins une question de savoir où il s’intégrerait que de savoir qui peut se le permettre. À 180 millions d’euros, il y aura peu de preneurs dans le climat financier actuel, mais en 2022, il a annoncé une clause de libération de 75 millions d’euros qui pourrait entraîner une ruée vers ses services.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant du football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l'AS Monaco.

L’attrait du Real Madrid ou de Barcelone est tentant pour tout footballeur et, bien que les géants espagnols en difficulté financière ne puissent plus se permettre d’offrir les meilleurs salaires, ils ont souvent tendance à trouver les ressources s’ils veulent vraiment recruter un joueur. . À Barcelone en particulier, une équipe éliminée, y compris le départ de Messi, libérerait du capital, même si bien sûr, ils ne seraient pas une proposition aussi attrayante sans lui pour jouer aux côtés et ont eu du mal à se geler avec un homme cible fort (Zlatan Ibrahimovic, quelqu’un?) avant. Madrid, quant à lui, favoriserait l’attaquant du PSG Kylian Mbappe pour remplacer Karim Benzema à long terme, mais pourrait trouver Haaland une option moins chère et meilleure.

Les attributs de base et le style de jeu de Haaland peuvent le trouver mieux adapté à la Premier League anglaise par rapport à la Liga à ce stade de sa carrière. Né à Leeds et avec son père, Alf Inge, disputant près de 200 matchs pour Nottingham Forest, Leeds et Man City, l’attrait de l’Angleterre est clair. Et Manchester en particulier.

City aura un espace à remplir cet été avec la sortie de Sergio Aguero, qui doit quitter le club sur un transfert gratuit, et aura également le pouvoir financier de conclure un accord; United entretient la connexion avec Ole Gunnar Solskjaer alors que Haaland pourrait favoriser une réunion avec son ancien entraîneur de son temps à Molde. De plus, Solskjaer exploitant l’espace, le style de football plus direct et axé sur l’énergie pourrait lui convenir le plus.

Bien sûr, le jeune attaquant le plus excitant du monde pourrait s’intégrer dans n’importe quel club et si Dortmund ne parvient pas à sceller le football de la Ligue des champions, il aura peut-être le choix.

Avec qui Dortmund pourrait-il le remplacer s’il partait? Patson Daka, 22 ans, FC Salzbourg – Un excellent finisseur dont la puissance en fait une véritable poignée pour les défenseurs. Solide face à face et capable de créer des opportunités par lui-même, l’international zambien a un record de buts exceptionnel pour le club (27 buts en 31 matchs) et le pays (quatre buts en deux matchs) cette saison. Salzbourg revisité?

Dortmund a une belle collection de jeunes stars. Alex Gottschalk / DeFodi Images via Getty Images

Après avoir démarré tranquillement la campagne, les murmures de mécontentement ont commencé à faire surface à propos de l’engagement de Sancho à Dortmund. Sa motivation avait-elle chuté après son échec à sceller un transfert à Manchester United? Watzke a même déclaré qu’il craignait que l’ailier ait «inconsciemment» quitté le club.

Mais six buts et six passes décisives lors de ses 10 derniers matchs de Bundesliga ont marqué un revirement, tandis que sa productivité, son énergie et son brillant mouvement hors du ballon ont finalement atteint le niveau des performances fascinantes de la saison dernière. Malheureusement, l’international anglais s’est blessé à la cheville alors qu’il commençait à reprendre sa forme et manquera probablement le choc de la Ligue des champions avec City (le club qui lui a permis de rejoindre Dortmund pour environ 11 millions d’euros en 2017). Mais il montre maintenant qu’il est à nouveau l’un des meilleurs jeunes joueurs du jeu.

Est-il susceptible de déménager cet été? Oui. Malgré une forme et des blessures adverses, la capacité de Sancho à jouer de chaque côté de l’attaque ainsi qu’au milieu le fait se démarquer. En plus de sa polyvalence, sa vitesse, sa netteté dans les petits espaces et son excellent dribble en tête-à-tête – combinés à la vision et à «l’esprit géométrique» d’un meneur de jeu avancé – signifient que tous les meilleurs clubs d’Europe l’aiment.

Alors que Man United a des options passionnantes pour les adolescents telles que Amad Diallo et Mason Greenwood, vous pouvez appliquer la même logique à la signature de Sancho que vous le feriez avec Haaland: si la chance de signer un jeune joueur de cette qualité se présente, vous la saisissez et ajuster tactiquement.

Le Paris Saint-Germain cherche également à renforcer son attaque et pourrait être intéressé s’il perdait Mbappe, ou peut-être Neymar, au milieu de nouvelles négociations contractuelles. Sancho est capable de causer des ravages comme peu d’autres, il est donc hors de question de déménager ailleurs que dans les meilleurs clubs du monde.

Avec qui Dortmund pourrait-il le remplacer s’il partait? Noa Lang, 21 ans, Ajax – L’ailier habile, un jeune international néerlandais, peut opérer des deux côtés et il est aussi solide qu’un finisseur. Actuellement en prêt au Club Brugge.

Giovanni Reyna est la clé de l’avenir des États-Unis. Getty

Si l’on tient compte du fait que l’Américain n’a pas 19 ans avant novembre, il est juste de dire que son développement est bien en avance sur le calendrier. Cette saison, Reyna a commencé 17 matchs de Bundesliga et a également commencé les quatre derniers (marquant deux buts) pour l’USMNT.

Bien que déjà sur le point d’être considérée comme une habituée au niveau du club, la prochaine étape de Reyna est de trouver de la cohérence et d’avoir un impact continu pendant 90 minutes. Il est certainement surveillé par un certain nombre de clubs, y compris Barcelone et le Real Madrid selon des sources ESPN, mais pourrait avoir besoin de se développer davantage avant son grand déménagement.

Est-il susceptible de déménager cet été? Il n’y a aucune raison pour que le milieu de terrain quitte le Westfalenstadion. En fait, le départ potentiel de Sancho pourrait ouvrir la voie à Reyna pour jouer un rôle encore plus central dans les plans offensifs du nouvel entraîneur-chef Marco Rose.

Avec qui Dortmund pourrait-il le remplacer s’il partait? Charles De Ketelaere, 20 ans, Club Brugge – Un joueur offensif polyvalent qui peut jouer dans pratiquement tous les rôles, du milieu de terrain central à l’avant-centre. Un joueur hautement créatif et intelligent qui est déjà un international belge à part entière.

Même si le talent de Bellingham à Birmingham City n’était pas un secret, même la hiérarchie sportive de Dortmund serait surprise de la rapidité avec laquelle le milieu de terrain s’est installé en Bundesliga. Fraîchement sorti de sa première sélection senior en Angleterre (il est arrivé à la mi-temps contre Saint-Marin la semaine dernière), Bellingham cherche à faire sa neuvième apparition en Ligue des champions dans le match contre Man City.

Milieu central si bien équilibré qu’il est difficile de trouver un égal né après le début du siècle, il est excellent en possession, difficile à déposséder mais aussi, avec ses capacités de portage de balle exceptionnelles, très utile dans le jeu de transition.

Est-il susceptible de déménager cet été? Non. Bien que les clubs ne manquent pas de baver à l’idée de ramasser ce potentiel batteur mondial d’un milieu de terrain central (ou même de regretter de ne pas avoir été les premiers à avoir été les premiers à venir l’été dernier), la saison prochaine sera consacrée à la poursuite du développement de Bellingham.

Avec qui Dortmund pourrait-il le remplacer s’il partait? Isak Bergmann Sigurdsson, 18 ans, Norrköping – L’international islandais est déjà sur le point d’être le milieu de terrain central complet et il est remarquablement développé pour son âge. Possède toutes les conditions – physiquement, tactiquement et mentalement – pour réussir en Bundesliga après avoir impressionné en Suède.

Ce n’est pas souvent un club professionnel à quelque niveau que ce soit qui est empêché par la loi de confier à un joueur ses débuts. Mais Dortmund a dû attendre que la sensation adolescente ait 16 ans avant de lui donner son premier aperçu très attendu de l’action de Bundesliga – un jour après son 16e anniversaire en novembre dernier.

Depuis lors, Moukoko a également battu le record du plus jeune buteur de l’histoire allemande. L’attaquant précoce, dont le jeu global est presque aussi impressionnant que son changement de rythme et sa finition du pied gauche, est peut-être l’adolescent dont on parle le plus dans le jeu maintenant que Haaland a eu 20 ans.

Est-il susceptible de déménager cet été? Non, tout comme un possible départ pour Sancho pourrait aider le développement de Reyna, Moukoko pourrait finir par voir plus de temps de jeu si Haaland devait passer cet été (même si, à seulement 16 ans, il est encore si jeune que Dortmund pourrait même être obligé de signer. un autre, plus expérimenté en avant comme «pont» entre les deux prodiges). Moukoko peut être en sécurité en sachant qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour poursuivre son développement que là où il se trouve actuellement.

Avec qui Dortmund pourrait-il le remplacer s’il partait? Aleksander Buksa, 18 ans, Wisla Cracovie – Dortmund a bien recruté en Pologne auparavant et l’avant-centre du pied gauche de Wisla, plafonné au niveau des moins de 17 ans, est l’un des attaquants les plus excitants à sortir du pays depuis Robert Lewandowski.