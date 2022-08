Dortmund parle au défenseur Nico Schulz d’une plainte pour violence domestique

Le Borussia Dortmund a déclaré avoir rencontré le joueur et ses conseillers juridiques. Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Le Borussia Dortmund a déclaré dimanche que les responsables du club avaient parlé à l’ancien international allemand Nico Schulz d’une plainte pour violence domestique déposée contre lui, mais qu’à ce stade, ils ne prendraient aucune mesure.

L’ancienne compagne du joueur, alors enceinte, a porté plainte contre lui pour violences conjugales en 2020, avec une enquête en cours.

Le club a déclaré avoir rencontré le joueur et ses conseillers pour discuter de la question.

“Nico Schulz nous a informés qu’il se défendra contre ces accusations avec l’aide d’un avocat et, en outre, appelle à l’application de la présomption d’innocence”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“Les allégations qui ont été faites — dont le Borussia Dortmund n’avait aucune connaissance jusqu’à ce que les reportages des médias soient publiés — sont extrêmement graves et choquantes pour le BVB.

“Le Borussia Dortmund les prend très au sérieux et se distancie de toute forme de violence.”

Le club a déclaré qu’il n’était pas en mesure de prendre des mesures à ce stade précoce de l’enquête.

“Le Borussia Dortmund n’est pas partie à la procédure et n’a aucune idée des dossiers d’enquête ou des accusations criminelles apparemment pendantes”, ont-ils ajouté.

“Comme il s’agit d’une affaire pendante à ses débuts et que la situation factuelle et juridique est extrêmement floue pour le Borussia Dortmund telle qu’elle se présente aujourd’hui, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre des décisions fiables et juridiquement étanches en matière de droit du travail et de mesures disciplinaires. .”

Schulz, 29 ans, qui a également joué pour le Hertha Berlin, Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, a remporté 12 sélections pour l’Allemagne.