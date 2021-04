Ilkay Gundogan a déclaré que la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund serait moins intimidante sans la présence des fans.

City n’a besoin que d’un match nul en Allemagne mercredi soir pour se qualifier pour les demi-finales après une victoire 2-1 au match aller au stade Etihad.

Gundogan est conscient de l’atmosphère qui peut être créée dans le Signal Iduna Park de 81000 places mais sans supporters présents en raison des protocoles de coronavirus, le milieu de terrain affirme que son ancien club est désavantagé.

« Tout d’abord, cela change l’atmosphère », a déclaré Gundogan lors d’une conférence de presse mardi.

« Il n’y a pas vraiment de lien entre les fans et les joueurs et dans les jeux, cela peut être assez important. Quand vous pouvez faire face à des périodes difficiles dans un match, une foule est toujours en mesure de vous donner un autre coup de pouce et de vous élever dans un mauvais moment.

« Aller à Dortmund, faire face au Borussia Dortmund en sachant qu’il n’y a pas de foule, c’est un peu un désavantage pour le Borussia Dortmund parce que j’ai joué il y a cinq ans et je sais à quel point la foule est incroyable et le soutien est et à quel point cela peut être aussi fort dans ce stade. «

City cherche à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la première depuis 2016, lorsque l’équipe de Manuel Pellegrini a été éliminée par le Real Madrid.

Sous la surveillance de Guardiola, il y a eu des sorties de choc vers Monaco, Tottenham et Lyon et Gundogan insistent sur le fait que pour éviter un autre contre Dortmund, City devra apprendre à « lutter » quand les choses ne vont pas dans leur sens.

« C’est peut-être quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, prendre du retard et concéder ou lutter parce que nous sommes habitués à toujours dominer les matchs et à avoir la possession du ballon, mais c’est tout à fait normal en Ligue des champions », a-t-il déclaré.

« Il y a des matchs qui ne sont peut-être pas aussi faciles et qui parlent couramment le terrain. Les erreurs sont normales, alors apprendre à les gérer est la seule chose qui manquait un peu. »

City entre dans le match après une défaite surprise 2-1 contre Leeds United, à 10, samedi.

Il est peu probable que le résultat fasse une grande différence dans la course au titre de la Premier League et Gundogan dit que le revers a peut-être été opportun, avant les matchs de la Ligue des champions, de la FA Cup et de la Carabao Cup ce mois-ci.

« C’était peut-être un avertissement ou un signal pour nous », a-t-il déclaré.

« Si cela s’avère être comme ça. Nous le saurons probablement après le match de demain. Je prendrai cette défaite alors.

« Pour nous, le meilleur cas est toujours d’entrer dans le jeu avec le sentiment que nous voulons gagner ce match. Défendre les résultats, je ne pense pas que cela nous corresponde à la façon dont nous sommes en tant que joueurs et à la façon dont nous jouons généralement en équipe. nous devrions essayer d’aller à chaque match pour gagner le jeu. C’est ce à quoi nous sommes habitués. «