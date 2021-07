Dortmund confirme le transfert de Jadon Sancho à Manchester United pour 85 millions d’euros

Le Borussia Dortmund a confirmé avoir conclu un accord avec Manchester United pour Jadon Sancho.

Un communiqué publié jeudi par le club allemand indique que les frais sont « fixés » à 85 millions d’euros. Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho signerait un contrat de cinq ans avec l’option d’une autre année après avoir subi un examen médical.

Une annonce officielle de United n’est attendue qu’après l’Euro 2020. Sancho et l’Angleterre se préparent pour leur quart de finale contre l’Ukraine à Rome samedi.

La déclaration de Dortmund disait : « Le joueur, Jadon Sancho, est sur le point de quitter le Borussia Dortmund pour le Manchester United Football Club.

« Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd’hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85,0 millions d’euros.

« Les détails contractuels doivent désormais être coordonnés et documentés. Le traitement formel du transfert est également soumis à la réussite de tous les tests et examens médicaux nécessaires, à une procédure de coordination avec l’ancien club du joueur et à un traitement approprié et rapide conformément aux les dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA. »

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien club de Sancho, Manchester City, devait représenter 15% des bénéfices réalisés par Dortmund sur l’accord, qui devraient être d’environ 11,2 millions d’euros.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a admis qu’ils espéraient garder Sancho cet été, mais que le joueur de 21 ans avait dit au club qu’il souhaitait déménager à Old Trafford.

« C’était le souhait exemplaire de Jadon », a déclaré Watzke. « Nous aurions aimé le garder. Nous sommes parvenus à un accord général avec Manchester United sur le transfert de Jadon Sancho, en attendant son achèvement complet, car il reste encore quelques formalités à régler et le contrôle médical à accomplir. »