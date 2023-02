Dortmund a les couilles pour sensibiliser au cancer des testicules

Le Borussia Dortmund a marqué la Journée mondiale contre le cancer d’une manière très intéressante. Les géants allemands ont ajouté de la peinture au cercle central de leur terrain pour symboliser une tumeur testiculaire.

Cette peinture supplémentaire a été appliquée sur le terrain avant le match de samedi et pendant la pause de la mi-temps.

En plus de créer le renflement sur l’herbe, les médecins ont également fourni des informations utiles sur le cancer des testicules lors d’une interview qui peut être vue par les fans.

Cela comprenait des discussions sur les moyens de détecter le cancer à un stade précoce et sur les moyens de dépister la maladie.

L’attaquant vedette s’est récemment remis d’un cancer des testicules

Dortmund a un lien direct avec la maladie puisque l’attaquant Sébastien Haller a subi un traitement pour un cancer des testicules l’été dernier. L’avant-centre a raté la majeure partie de la campagne en cours, mais est récemment revenu à l’action.

« Nous voulons profiter de cette journée pour attirer votre attention sur une question importante. Optez pour un dépistage du cancer et faites-le régulièrement. Cela peut sauver des vies », a proclamé Haller à propos de l’inclusion du geste.

Le directeur général du club, Carsten Cramer, a fait écho à ces sentiments. « Les deux tiers de nos fans sont des hommes. Cela signifie qu’en tant que club de football, nous avons une responsabilité particulièrement importante lorsqu’il s’agit de mettre en évidence un problème tel que la détection précoce du cancer des testicules », a déclaré Cramer.

“Pour cette raison, nous voulions abaisser le seuil d’inhibition face à cette maladie et sensibiliser la famille du football et du BVB aux côtés de nos partenaires et de German Cancer Aid.”

Un médecin dit que la détection précoce est la clé de la lutte contre la maladie

Le docteur en cancérologie de Haller, le Dr Jan Sebastian Groticke, a également applaudi cette décision. « Si les tumeurs testiculaires sont détectées et traitées à temps, elles peuvent généralement être surmontées avec succès.

Des suivis médicaux réguliers sont importants pour détecter et traiter à temps les éventuelles séquelles », explique le Dr Groticke.

Dortmund a ensuite remporté le match samedi 5-1 contre Fribourg. À juste titre, Haller a marqué six minutes après la pause de la mi-temps. Cette victoire amène le BVB à égalité de points avec son rival amer de Bundesliga, le Bayern Munich. Cependant, les deux grands clubs ont toujours deux points de retard sur les leaders de la ligue, l’Union Berlin.

Crédit photo : IMAGO / Nordphoto