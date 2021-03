Le Borussia Dortmund a fixé ses honoraires pour Erling Haaland, tandis que TikTok s’avère une nuisance à Barcelone. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Sauter à: Tourment TikTok à Barcelone | La bataille de la Liga avec les drones | L’avenir de Bale n’est pas clair malgré les affirmations de Madrid | Les craintes de Bailly face à la recherche d’un défenseur de Man United | Roma et Séville rejoignent la poursuite de Lacazette

La valorisation époustouflante de Haaland à 180 millions d’euros

Les frais de transfert d’Erling Haaland cet été ont été fixés par le Borussia Dortmund, ont déclaré des sources à ESPN, les clubs intéressés ayant besoin de 180 millions d’euros pour décrocher l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial.

Haaland a été une révélation en Allemagne, marquant 49 buts en autant de matches après son départ du FC Salzbourg en janvier 2020. Il a marqué 32 buts en 31 apparitions cette saison, dont 10 en six matches de Ligue des champions, et son agent Mino Raiola a a déclaré que 10 clubs sont en mesure de le signer.

L’attaquant a déménagé à Dortmund l’année dernière au milieu d’un vif intérêt de Manchester United, mais l’équipe de Bundesliga a réussi à conclure un accord après avoir accepté d’inclure une clause de libération dans son contrat. Cette clause n’est pas active avant l’été 2022. Les clubs peuvent signer Haaland cet été, mais les 180 millions d’euros demandés par Dortmund représentent une prime pour sa perte avant que la clause ne débute l’année prochaine.

Dortmund a souligné sa position sur leurs noms de stars l’été dernier lorsque United a tenté de négocier des frais moins élevés pour l’international anglais Jadon Sancho. L’équipe de Premier League a tenté de négocier avec BVB afin de réduire sa valorisation de 120 millions d’euros de l’attaquant, mais Dortmund a refusé de négocier.

La même tactique dure est en place cet été pour Haaland, ont déclaré des sources à ESPN, dans une mesure conçue pour avertir les poids lourds de l’Europe de ne pas faire une offre. United, Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich ont tous des niveaux d’intérêt variables pour l’international norvégien, mais dans un marché des transferts touché par la pandémie de coronavirus, Dortmund espère que leur valorisation de 180 millions d’euros maintiendra Haaland au club pour un autre. an.

– Hunter: Barcelone ne peut pas se permettre de ne pas faire bouger Haaland

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Des sources avaient déclaré à ESPN que des personnalités de haut niveau à Chelsea pensaient pouvoir inciter Dortmund à conclure un accord cet été, mais c’était avant que la position de la Bundesliga sur les honoraires de Haaland ne devienne claire. Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est un admirateur de longue date du joueur de 20 ans, mais les derniers records financiers du club montrent que les revenus sont en baisse de 7% à 281,8 millions de livres sterling et les bénéfices de 7% à 33,6 millions de livres sterling, Solskjaer admettant le club. devra être «réaliste» en ce qui concerne les transferts. Le nouveau président de Barcelone, Joan Laporta, est impatient de faire de Haaland une pierre angulaire de son mandat au club, mais avec le Barça endetté de 1,1 milliard d’euros, un mouvement de 180 millions d’euros pour le joueur sera difficile.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu’il faudrait un « tour de magie » pour que le Barça ou le Real Madrid débarquent Haaland compte tenu des sommes en jeu et des sources ont déclaré à ESPN que Manchester City était surpris des rapports optimistes en Espagne concernant les espoirs des deux équipes de signer. lui car ils croient être dans une position plus forte pour faire un pas.

Dortmund a du mal en Bundesliga cette saison malgré l’éclat de Haaland, avec le club dans une bataille pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine sous l’entraîneur par intérim Edin Terzic. BVB traîne l’Eintracht Francfort de quatre points dans la dernière place de qualification pour la compétition de la saison prochaine, et la rencontre entre les deux équipes au Westfalenstadion le 3 avril contribuera grandement à déterminer qui figurera dans le tournoi élite européen la prochaine session.

Haaland a pris d’assaut le terrain le week-end dernier après que Dortmund ait fait match nul 2-2 à Cologne, menacée de relégation, malgré le doublé de son attaquant vedette, mais des sources affirment qu’ils résisteront aux tentatives des clubs qui cherchent à les réduire cet été si Dortmund rate la Ligue des champions. – Stephan Uersfeld et Rodri Faez

Erling Haaland, 20 ans, est l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial. Marc Nyemeyer / DAX Images / NurPhoto via Getty Images

Problèmes TikTok de Barcelone

Barcelone veut renforcer la sécurité sur son terrain d’entraînement pour empêcher les joueurs d’être harcelés, ont déclaré des sources à ESPN, avec Lionel Messi et d’autres stars ciblées par les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux TikTok. En plus d’être constamment filmés de près, ils sont souvent insultés à la recherche d’une réaction.

Messi a perdu son sang-froid plus tôt ce mois-ci au milieu de la provocation des utilisateurs de l’application, un endroit où les gens peuvent partager et télécharger de courts clips vidéo.

« Vous avez déjà fait une tonne des mêmes vidéos, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à faire des vidéos de moi », a-t-il déclaré.

Antoine Griezmann et Frenkie de Jong ont été pris pour cible, tandis que le défenseur Samuel Umtiti a été accosté à un feu de signalisation, sortant brièvement de sa voiture avant de rentrer, alors qu’il quittait l’entraînement par un groupe de jeunes criant « Allez au Barca B » à lui.

Le milieu de terrain Pedri a été recherché à son domicile et plusieurs joueurs ont trouvé des personnes qui les attendaient à l’aéroport de Barcelone-El Prat cette semaine alors qu’ils partaient pour le service international cette semaine.

Le Barça a eu des entretiens préliminaires avec la police sur l’amélioration de la sécurité autour de sa base d’entraînement lorsque les joueurs arrivent et partent de l’entraînement, mais on lui a dit qu’il serait difficile d’empêcher les gens de s’approcher des voitures des joueurs. – Sam Marsden et Moises Llorens

jouer 1:19 À 100 jours de l’expiration du contrat de Lionel Messi à Barcelone, Shaka Hislop ne le voit pas partir pour le PSG.

La Liga aux prises avec des problèmes de drones

La Liga prévoit d’installer une technologie anti-drone dans les stades après qu’un match entre l’Athletic Bilbao et Eibar le week-end dernier a été interrompu lorsqu’un drone a atterri sur le terrain.

Le match à San Mames a dû être interrompu à la 68e minute, tandis que l’arbitre a retiré l’appareil, qui portait un drapeau opposant les matches de l’Euro 2020 qui se déroulaient sur le site. Aucun joueur ou officiel n’a été blessé et le jeu a pu reprendre immédiatement.

L’Espagne devrait disputer ses trois matches de phase de groupes à Bilbao, qui a été choisie comme l’une des 12 villes hôtes du tournoi, attirant l’opposition des groupes nationalistes basques.

Un porte-parole de la Liga a déclaré à ESPN que la ligue travaillait sur un projet visant à empêcher les drones de survoler les stades et de mettre en danger les joueurs et les fans.

Dans le cadre d’un accord conclu avec le ministère espagnol de l’Intérieur en décembre et officialisé ce mois-ci, la Liga installera des systèmes de « détection et de neutralisation des drones » à l’intérieur des stades qui se connecteront aux mesures anti-drones préexistantes de la police. Ces systèmes fonctionneront 24 heures sur 24, 365 jours par an – pas seulement lors des matchs – avec les coûts couverts par la ligue.

L’exemple le plus médiatisé d’un drone interrompant un match de football est survenu en 2014, lorsque le match de qualification de la Serbie à l’Euro 2016 avec l’Albanie a dû être abandonné après qu’un drone portant un drapeau albanais ait déclenché une bagarre de masse impliquant des joueurs et des fans. – Alex Kirkland

jouer 1:20 Julien Laurens n’exclut pas un retour improbable au Real Madrid pour Cristiano Ronaldo.

Les commentaires de Bale à Madrid sortis de leur contexte

Les commentaires de Gareth Bale sur un retour prévu au Real Madrid cet été ont été « complètement sortis de leur contexte », a déclaré son agent Jonathan Barnett à ESPN.

L’attaquant de Tottenham bénéficie d’un prêt d’une saison du Bernabeu et a fait sensation lors d’une conférence de presse avec le Pays de Galles mardi lorsqu’il a semblé déclarer son intention de rejoindre Madrid à la fin de sa période de prêt.

« Le plan initial était de faire une saison aux Spurs et après que les Euros aient encore un an au Real Madrid », a déclaré Bale. « Mon plan est de revenir en arrière et c’est aussi loin que je l’avais prévu, pour être honnête. »

Barnett a déclaré à ESPN qu’il était « trop ​​tôt » pour tirer des conclusions sur l’endroit où Bale, dont le contrat avec Madrid expire en 2022, jouera son football la saison prochaine. Les propos de Bale se voulaient une déclaration de fait, reflétant la réalité d’un prêt d’un an, plutôt qu’une déclaration d’intention.

Le joueur de 31 ans a marqué 10 buts depuis qu’il a rejoint les Spurs – dont cinq en Premier League – après un début de saison lent. Bale a remporté quatre ligues des champions et deux titres de la Liga à Madrid, mais des blessures persistantes et une rupture de sa relation avec Zinedine Zidane l’ont vu tomber en disgrâce et finalement obtenir un déménagement en septembre dernier.

Il a précédemment déclaré qu’il serait « certainement intéressé » à jouer dans la Major League Soccer à l’avenir. – Alex Kirkland

jouer 1:05 Shaka Hislop réagit aux commentaires de Gareth Bale sur son retour au Real Madrid après son prêt à Tottenham.

Les craintes de Bailly face à la recherche d’un défenseur de Man United

Eric Bailly demandera des assurances sur le temps de jeu avant d’engager son avenir à long terme à Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club a entamé des négociations avec les représentants de Bailly sur la prolongation de l’accord du défenseur, qui doit expirer en 2022. Bailly tient à rester à Old Trafford mais s’inquiète du temps de jeu qu’il obtiendra si United va de l’avant avec son intention de signer un contrat. nouveau défenseur central.

Solskjaer est un fan du joueur de 26 ans, mais il y a des inquiétudes quant à sa disponibilité après avoir subi un certain nombre de blessures depuis son arrivée de Villarreal dans un déménagement de 30 millions de livres sterling en 2016. Il a fait 20 apparitions ou plus dans une seule de ses quatre pleines saisons au club et a joué 15 fois jusqu’à présent ce trimestre.

Bailly a été exclu de l’équipe pour les deux derniers matchs de United contre Milan et Leicester, mais devrait jouer pour la Côte d’Ivoire contre le Niger vendredi. – Rob Dawson

jouer 1:33 Steve Nicol déchire Ole Gunnar Solskjaer pour ses commentaires sur le fait que les trophées ne sont pas essentiels à Man United.

Roma et Séville observent les développements de Lacazette

Séville, la Roma et l’Atletico Madrid font partie d’une liste croissante d’équipes surveillant l’incertitude persistante sur l’avenir d’Arsenal d’Alexandre Lacazette, ont déclaré des sources à ESPN.

L’attaquant entrera dans la dernière année de son contrat à Arsenal cet été et le club devra décider de lui proposer un nouvel accord ou d’écouter les offres du joueur de 29 ans, qui serait en mesure de négocier avec les clubs étrangers du prochain. Janvier s’il n’a pas signé de contrat.

Lacazette est en position de force, le joueur étant une figure importante dans le vestiaire d’Arsenal, ont déclaré des sources, et le manager Mikel Arteta signalant son intention de lui proposer un nouvel accord.

« J’espère qu’un joueur sous contrat continuera avec nous », a déclaré Arteta, mais les pourparlers ne sont pas encore entamés.

Lacazette a marqué 13 buts pour Arsenal cette saison et est deuxième derrière Pierre-Emerick Aubameyang dans la liste des meilleurs buteurs du club. L’Atletico Madrid est un admirateur de longue date de l’international français, mais Séville et la Roma ont rejoint la course. – Julien Laurens