Dortmund a fixé la date limite à Youssoufa Moukoko pour signer un nouveau contrat

Le Borussia Dortmund a demandé à l’attaquant Youssoufa Moukoko de prendre une décision sur son avenir ce mois-ci alors que l’un des jeunes talents les plus recherchés du football mondial se demande s’il doit signer un nouveau contrat ou devenir agent libre.

Moukoko, 18 ans, est devenu le plus jeune joueur à avoir représenté l’Allemagne lors d’une Coupe du monde masculine en novembre et est le meilleur buteur de Dortmund en Bundesliga cette saison avec six buts en 14 matchs. Son contrat expire à la fin de la saison au milieu de l’intérêt signalé par de nombreux plus grands clubs européens.

Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, a déclaré au magazine allemand Kicker que le club avait fait une “offre très intéressante” et souhaitait une réponse de Moukoko avant que Dortmund n’affronte Augsbourg le 22 janvier.

“Youssoufa peut accepter cette offre maintenant et s’engager avec le Borussia Dortmund, sinon il y aura une séparation”, a déclaré Kehl. “Je souhaiterais qu’il nous choisisse car il n’a pas encore terminé son développement et je vois un énorme potentiel en lui. Mais pour nous en tant que club, il y a des limites.”

Né au Cameroun et élevé en Allemagne, le record prolifique de Moukoko en matière de buts dans les ligues de jeunes a incité la Bundesliga à réécrire son règlement afin qu’il puisse faire ses débuts en senior à 16 ans, plutôt qu’à l’âge minimum de 17 ans.

Il est devenu le plus jeune joueur à avoir joué en Bundesliga un jour après son 16e anniversaire en novembre 2020, et moins de trois semaines plus tard, il est devenu le plus jeune joueur à jouer en Ligue des champions.