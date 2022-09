Dorsey voulait que Musk fasse partie du conseil d’administration de Twitter, mais les administrateurs étaient “averses au risque”

Avant que la saga juridique actuelle entre Twitter et le milliardaire Elon Musk ne se déroule en public, l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, voulait que Musk siège au conseil d’administration de la société de médias sociaux. Mais il n’a pas vu les autres réalisateurs l’accompagner, a révélé jeudi un dossier judiciaire.

Dans un message texte adressé à Musk le 26 mars, Dorsey a écrit : “le conseil d’administration est tout simplement très opposé au risque et a vu votre ajout comme plus de risques”. Un peu plus d’une semaine plus tard, Musk a annoncé son intention de rejoindre le conseil d’administration, avant de changer de cap et de proposer d’acheter l’entreprise.

Peu de temps après avoir accepté d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, Musk a de nouveau changé de direction et a tenté de se retirer de l’accord. Twitter poursuit pour essayer de le forcer à tenir sa part de l’accord. Les deux parties devraient se rendre au Delaware Chancery Court à la mi-octobre.

Dans le dossier du tribunal, qui est partiellement expurgé, Dorsey a déclaré qu’il pensait que l’approche du conseil “était complètement stupide et rétrograde”. Mais, a-t-il expliqué, son pouvoir était limité car “je n’avais qu’une voix, et 3% de la société, et pas d’actions à double classe. Mise en place difficile”.

Les deux entrepreneurs milliardaires avaient discuté de l’idée de Dorsey selon laquelle Twitter devrait être “un protocole open source” financé par une fondation plutôt qu’une entreprise. Musk a répondu que l’idée était “super intéressante”.

Dorsey a déclaré qu’il prévoyait de “faire ce travail et de corriger nos erreurs” une fois qu’il aura quitté le tableau de bord de Twitter à la mi-mai, affirmant que devenir une entreprise était le “péché originel” de Twitter.

“J’aimerais aider si je le peux”, a répondu Musk.

Dorsey a dit à Musk qu’il avait voulu lui parler de l’idée “après que tout soit clair”, ajoutant qu’il avait même essayé de faire participer Musk au conseil d’administration, “à l’époque où nous avons fait venir l’activiste”. Dorsey a déclaré qu’à l’époque, “notre conseil avait dit non” à la proposition.

Bien que Dorsey n’ait pas précisé ce qu’il entendait par activiste, la société était dans une bataille au début de 2020 avec la société d’investissement activiste Elliot Management, dont le fondateur Paul Singer a cherché à remplacer Dorsey en tant que PDG en raison de son attention partagée sur Twitter et Square (maintenant Bloquer). Twitter a conclu un accord avec Elliot et Silver Lake qui a permis à Dorsey de conserver son emploi.

Après que le conseil d’administration a dit non à l’ajout de Musk, selon Dorsey, “C’est à peu près à ce moment-là que j’ai décidé que je devais travailler pour partir, aussi dur que cela ait été pour moi.”

