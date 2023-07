Dorsata poursuit athenahealth, Unified Women’s Healthcare pour pratiques trompeuses

Plateforme de gestion des soins de maternité Dorsata a intenté hier une action en justice devant la Cour supérieure du Massachusetts contre la société de technologie de la santé athenahealth et la société nationale de santé des femmes Unified Women’s Healthcare, alléguant 11 chefs d’accusation contre les fournisseurs, y compris le vol de secrets commerciaux, l’enrichissement sans cause, la rupture de contrat et l’interférence délictuelle avec les clients actuels.

Dorsale propose un outil conçu pour aider à prévenir les variations des soins médicaux pendant la maternité et à réduire le taux de complications évitables en utilisant la technologie au point de service et les données cliniques.

Dans le plainte, Dorsata affirme qu’en 2021, Unified a acheté Women’s Health USA, un client existant de Dorsata. Après l’acquisition, athena a approché Dorsata en proposant que les deux entités travaillent ensemble pour poursuivre une relation plus large avec Unified en créant une solution intégrée à proposer à l’entreprise.

Selon Dorsata, après avoir signé un accord de non-divulgation et au milieu des discussions sur l’éventuelle acquisition du lecteur EHR par athena, Dorsata a fourni des secrets commerciaux à athena et des accords oraux ont été conclus pour approcher Unified en tant que coentreprise.

Dorsata a ensuite développé un produit logiciel surnommé vU qu’elle et athena présenteraient ensemble à Unified.

Le joueur de DSE pour la santé des femmes basé en Virginie allègue qu’Athena créait entre-temps sa propre version de vU à l’insu de Dorsata pour présenter à Unified. Cela a simultanément convaincu le joueur EHR de signer un billet à ordre avec une clause d’exclusivité, ce qui signifie que Dorsata a été empêchée de faire affaire avec des concurrents d’Athena.

Dorsata avait également besoin d’une injection de liquidités pour son entreprise, et athena a fourni 6 millions de dollars à l’entreprise, dont les conditions étaient énoncées dans le billet à ordre.

Dorsata dit qu’Unified a aidé et encouragé les actions d’Athena, et les deux sociétés ont exclu Dorsata de l’accord, ce qui a entraîné, entre autres, une difficulté pour Dorsata à rembourser ses 6 millions de dollars dus à Athena d’ici 2025.

La société allègue également qu’Athena sollicite les commentaires des clients existants de Dorsata, lui demandant de comparer son produit UVA à celui de Dorsata et d’obtenir des commentaires sur la manière d’améliorer son offre.

Dorsata a intenté neuf causes d’action contre athena, y compris des actes et pratiques déloyaux et trompeurs, une rupture de contrat oral, une violation d’obligation fiduciaire, une fraude de droit commun, un enrichissement sans cause, un vol de secrets commerciaux, une interférence délictuelle avec des clients actuels, une violation d’accord de non-divulgation et un dénigrement commercial.

La société a porté deux chefs d’accusation contre Unified, notamment pour avoir aidé et encouragé un manquement à une obligation fiduciaire et une rupture de contrat.

Dorsata demande des dommages-intérêts résultant de la perte des bénéfices escomptés, de la valeur de l’atteinte à la réputation, de la perte de valeur de l’entreprise, de la valeur des affaires futures perdues et des dommages-intérêts pour un avantage commercial/marché obtenu illégalement.

Il demande également au tribunal de conclure que le billet à ordre était « un artifice frauduleux destiné à empêcher Dorsata de rivaliser sur le marché » et, par conséquent, à empêcher athena de chercher à percevoir les 6 millions de dollars.

« Nous avons été gravement endommagés et nous espérons que le tribunal rectifiera la situation », a déclaré David Fairbrothers, cofondateur et PDG de Dorsata. MobiHealthActualités dans un e-mail.

Dans un courriel à MobiHealthActualitésathenahealth a déclaré ne pas commenter les litiges en cours.