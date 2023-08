Dorris et Routliffe du Canada obtiennent une fiche de 1-2 en papillon aux championnats du monde de paranatation

Le Canada a augmenté son total de médailles aux championnats du monde de paranatation avec beaucoup de succès vendredi.

Danielle Dorris a remporté le 50 mètres papillon féminin S7 juste devant sa compatriote canadienne Tess Routliffe, tandis que Nicholas Bennett a dominé en route vers la première place du 200 QNI masculin SM14 et que Shelby Newkirk et Nicolas-Guy Turbide ont chacun marqué des médailles de bronze.

Dorris, Routliffe et Bennett ont maintenant chacun deux médailles d’or et une d’argent à la rencontre de Manchester, en Angleterre. Le Canada compte 15 médailles au total en cinq jours d’action avec huit médailles d’or, trois d’argent et quatre de bronze.

Le temps gagnant de Dorris de 33,98 secondes a battu le record du championnat qu’elle avait établi l’an dernier.

« Pouvoir faire cela, je me sens très heureux », a déclaré le natif de Moncton, NB. « Je pense que ma fin s’est bien passée [in today’s race]. Je pense que j’ai été capable d’accélérer suffisamment pour compenser le fait que mon départ a été assez long… et mes sous-marins sont toujours assez bons à mes yeux. »

Routliffe, de Caledon, Ont., a touché un record personnel de 35,14 secondes, tandis que l’Américaine Julia Gaffney était juste derrière en 36,86 pour le bronze.

« C’était vraiment bien d’avoir un coéquipier pour courir », a déclaré Routliffe. « Nous avons organisé la meilleure course possible ce soir et j’en suis vraiment satisfait. »

Routliffe nagera ensuite dans le relais mixte 4×100 QN à 15h32 HE.

Bennett, 19 ans, a établi un record personnel de deux minutes 7,98 secondes pour remporter sa médaille d’or près de trois bonnes secondes devant le médaillé d’argent Rhys Darbey, d’Angleterre (2: 10,95).

L’Ukrainien Dmytro Vanzenko a décroché le bronze en 2:11.41.

Bennett, de Parksville, en Colombie-Britannique, était le plus jeune Canadien aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 où il n’a pas réussi à monter sur le podium, mais a rapidement gravi les échelons.

Vendredi, il menaçait le record du monde de 2:07.50.

« C’était juste l’objectif, tout laisser dans la piscine et essayer d’obtenir le record du monde ou le plus près possible. Nous l’avons fait. Chaque once d’énergie est juste, comme, épuisée », a déclaré Bennett.

Newkirk, quant à elle, a décroché sa deuxième médaille de la compétition après avoir remporté l’or au 100 m dos S6.

Le natif de Saskatoon a réussi un temps de 34,04 secondes vendredi pour remporter le bronze. L’Ukrainienne Anna Hontar a battu le record du monde en remportant l’or en 32,55 secondes, tandis que la Chinoise Yuyan Jiang a décroché l’argent en 32,90 secondes, un record asiatique.

Newkirk a raté la finale de l’épreuve aux Jeux paralympiques de Tokyo et s’est classé quatrième aux championnats du monde de l’an dernier.

« C’est bien de monter enfin sur ce podium et j’ai hâte de continuer, surtout l’année prochaine avant Paris », a déclaré Newkirk.

Le podium de Turbide est le troisième de sa carrière aux championnats du monde et le premier en position de médaille de bronze, en plus de deux médailles paralympiques.

Le joueur de 26 ans a remporté sa dernière médaille avec un temps de 23,88 secondes au 50 m libre masculin S13. L’Ukrainien Oleksii Virchenko a remporté la médaille d’or en 23,47 secondes et l’Ouzbékistan Islam Azlanov l’argent en 23,78.

Le temps de Turbide a également marqué un record personnel.

« Je ne pourrais pas être plus heureux, vraiment. Tout s’est passé comme je le pensais pour que je puisse me féliciter et dire bon travail », a-t-il déclaré.

La couverture en direct des championnats du monde de paranatation se poursuivra jusqu’à dimanche sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem.

