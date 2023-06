Dorries, Sharma et le père de Johnson, Stanley, « sont retirés de la liste des honneurs de l’ancien Premier ministre »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries, Stanley Johnson et Alok Sharma ont été retirés de la liste des honneurs de démission de Boris Johnson, a-t-on appris.

Les deux députés ont été retirés de la liste de l’ancien Premier ministre, qui pourrait être publiée dès aujourd’hui, pour éviter des élections partielles potentiellement préjudiciables.

Et le père de M. Johnson, Stanley – qui devait être nommé chevalier – a été retiré de la liste car cela « aurait semblé terrible », a déclaré une source.

L’indépendant a appelé Rishi Sunak à bloquer le projet de M. Johnson de rendre hommage à son père. Et M. Sunak, dans un coup d’œil à son prédécesseur, a déclaré qu’il offrirait à son propre père une carte de fête des pères – pas un titre de chevalier.

Les libéraux démocrates ont exhorté M. Sunak à mettre la liste « dans la déchiqueteuse » à la suite d’informations selon lesquelles le Premier ministre aurait accepté les recommandations de son prédécesseur pour les pairies.

Mais le Times a rapporté que la liste tant attendue, qui contient environ 50 noms, a simplement été réduite pour éviter les élections partielles hasardeuses.

Mme Dorries, l’ancienne secrétaire à la culture, et M. Sharma, président de la conférence sur le climat Cop-26 à Glasgow, devaient se retirer pour prendre des pairies, ce qui aurait laissé M. Sunak face à deux premières batailles électorales à leur place.

Sir Alok détient une majorité de 4 000 voix sur les travaillistes dans sa circonscription de Reading West et une élection partielle serait probablement combattue de près par le parti de Sir Keir Starmer, qui devance largement les conservateurs dans les sondages.

L’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries aurait été retirée de la liste des honneurs de démission de Boris Johnson (Kirsty O’Connor / PA) (Archives PA)

Mme Dorries, qui a déjà annoncé son intention de démissionner de son poste de députée du Mid Bedfordshire lors des prochaines élections, détient une majorité de plus de 24 600 voix sur le principal parti d’opposition.

Les noms de Mme Dorries et de Sir Alok ont ​​été soumis à nouveau au comité des nominations de la Chambre des lords pour vérification et leurs pairies pourraient être accordées plus tard, selon le Times.

La nomination de Stanley Johnson a suscité des accusations de copinage, après que M. Johnson ait déjà nommé son frère Jo Johnson pour une pairie en 2020.

Il a également suscité des critiques après que la députée conservatrice Caroline Nokes et un journaliste en 2021 ont publiquement accusé Stanley Johnson, un ancien député européen, de les avoir touchés lors de conférences du parti conservateur.

Mme Nokes, présidente du comité des femmes et des égalités de la Chambre des communes, a accusé Stanley Johnson de l’avoir frappée avec force dans le dos et d’avoir fait un commentaire vulgaire lors de la conférence du parti conservateur en 2003.

Stanley Johnson a déclaré après cela qu’il n’avait « aucun souvenir » de l’un ou l’autre incident.

L’indépendant estime qu’il s’agit d’un abus du système censé reconnaître les contributions exceptionnelles à la société et à la vie publique. Il n’est pas conçu pour le népotisme flagrant.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, l’a qualifié de « ridicule » et « corrosif », tandis que le leader travailliste, Sir Keir Starmer, l’a qualifié d' »absolument scandaleux ».

Le Times a rapporté plus tôt que M. Sunak espérait « nettoyer les ponts » en signant les récompenses, qui auraient été une source de discorde entre les deux personnalités.

Le Premier ministre, interrogé sur les rapports lors de son voyage aux États-Unis, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la soumission de son prédécesseur.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a accusé M. Sunak de récompenser « l’échec » en donnant prétendument le feu vert à la liste.

Alok Sharma et Nadine Dorries devaient se retirer pour prendre les pairies, ce qui signifie deux élections partielles (PA)

« Le fait que l’un des premiers ministres les plus scandaleux soit désormais autorisé à bourrer ses copains dans les Lords après un échec au poste de premier ministre indique au public britannique tout ce qu’il doit savoir sur ce parti conservateur », a-t-elle déclaré.

« Boris Johnson a provoqué crise après crise dans ce pays – si Rishi Sunak récompense son échec, c’est juste la preuve que c’est une règle pour les conservateurs et une autre pour tous les autres.

« La responsabilité s’arrête à Sunak – il doit s’assurer que la liste des honneurs de Johnson est passée à la déchiqueteuse. »

M. Sunak est resté discret quant à savoir s’il avait accepté la liste des nominations lorsqu’il a été interrogé à Washington DC jeudi.

Le Premier ministre a déclaré : « Je peux tout à fait comprendre l’intérêt de ce sujet.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a un processus qui est actuellement en cours. Il n’est pas encore terminé et jusqu’à ce qu’il le soit, il ne serait pas juste que je commente davantage.

Son rival, Sir Keir, a suggéré que le chef du Parti conservateur devait « apaiser différents éléments » du parti au pouvoir avec sa gestion du tableau d’honneur.

« Qu’il s’agisse des messages WhatsApp de Boris Johnson, des pairies de Boris Johnson, tout ce que fait le Premier ministre est de gérer son propre parti au lieu de diriger le pays », a déclaré le dirigeant travailliste lors d’une visite dans une aciérie à Scunthorpe.

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré: « Nous ne commentons strictement pas les honneurs. »