Dorothy Pitman Hughes meurt à 84 ans ; A amené les problèmes noirs au féminisme

La garderie pour les parents qui travaillent était une idée révolutionnaire en soi, mais le centre était bien plus que cela – il s’est rapidement étendu pour offrir une formation professionnelle, une assistance juridique et une organisation communautaire.

Parmi les premiers centres communautaires de la ville, il est né de la croyance de Mme Pitman Hughes en un féminisme enraciné dans la lutte quotidienne des mères et des soignantes de la classe ouvrière, et dans les expériences souvent négligées des femmes de couleur. Et il mettait l’accent sur l’implication radicale de la communauté : les parents dirigeaient le conseil d’administration et les besoins de la communauté déterminaient les priorités du centre.

“Elle s’est rendu compte que les problèmes de garde d’enfants étaient profondément liés aux problèmes de discrimination raciale, de pauvreté, de consommation de drogue, de logement insalubre, d’hôtels sociaux, de formation professionnelle et même de la guerre du Vietnam”, Laura L. Lovett, auteur de “With Her Fist Raised : Dorothy Pitman Hughes and the Transformative Power of Black Community Activism » (2021), écrit dans le Washington Post en 2021.

Dans son article, Mme Steinem a qualifié Mme Pitman Hughes de « belle femme noire Saul Alinsky », en référence au célèbre organisateur de Chicago.

« Elle n’était pas là pour suivre ou diriger. Elle a fait ce qui devait être fait », a déclaré Mme Steinem lors d’un entretien téléphonique. “C’était une grande militante de rue, manifestant littéralement dans les rues.”