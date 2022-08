Dormir moins de neuf heures peut affecter la mémoire et la santé mentale des enfants : étude

Selon un nouvelle étude. Ces différences étaient corrélées à des problèmes de santé mentale plus importants, comme la dépression, l’anxiété et les comportements impulsifs, chez ceux qui manquaient de sommeil. Un sommeil insuffisant était également lié à des difficultés cognitives de mémoire, de résolution de problèmes et de prise de décision. Les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland (UMSOM) ont examiné plus de 8 300 enfants âgés de 9 à 10 ans. Ils ont examiné les images IRM, les dossiers médicaux et les sondages remplis par les participants et leurs parents au moment de l’inscription et lors d’une visite de suivi de deux ans à l’âge de 11 à 12 ans.

«Nous avons constaté que les enfants qui avaient un sommeil insuffisant, moins de neuf heures par nuit, au début de l’étude avaient moins de matière grise ou un volume plus petit dans certaines zones du cerveau responsables de l’attention, de la mémoire et du contrôle de l’inhibition par rapport à ceux qui avaient un sommeil sain. habitudes », a déclaré Ze Wang, professeur de radiologie diagnostique et de médecine nucléaire à l’UMSOM.

“Ces différences ont persisté après deux ans, une découverte inquiétante qui suggère un préjudice à long terme pour ceux qui ne dorment pas suffisamment”, a déclaré Wang.

L’American Academy of Sleep Medicine recommande que les enfants âgés de 6 à 12 ans dorment 9 à 12 heures par nuit de façon régulière pour favoriser une santé optimale. Jusqu’à présent, aucune étude n’a examiné l’impact à long terme d’un manque de sommeil sur le développement neurocognitif des préadolescents.

Les chercheurs ont suggéré aux parents de promouvoir de bonnes habitudes de sommeil chez leurs enfants en faisant de suffisamment de sommeil une priorité familiale, en respectant une routine de sommeil régulière, en encourageant l’activité physique pendant la journée, en limitant le temps d’écran et en éliminant complètement les écrans une heure avant le coucher.

