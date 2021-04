Une bonne nuit de sommeil peut être un autre moyen d’aider à améliorer un cerveau vieillissant, selon la recherche.

Une nouvelle étude, publiée mardi dans la revue à comité de lecture Nature Communications, a révélé qu’une durée de sommeil de six heures ou moins par nuit chez les 50 à 60 ans était associée à une augmentation de 30% du risque de démence tardive par rapport à un sommeil normal constant de sept heures.

Les participants ont indiqué combien d’heures ils ont dormila nuit de semaine moyenne dans les questionnaires remplis six fois entre 1985 et 2016. Leurs dossiers médicaux ont été tirés d’une étude précédente appelée Whitehall II, qui a débuté au milieu des années 1980.

Sur près de 8000 personnes, les chercheurs ont découvert que 521 avaient reçu un diagnostic de démence à un âge moyen de 77 ans.

La longueur et la taille de l’échantillon de l’étude rendent ses résultats significatifs, disent les experts, et aident à combler les lacunes laissées par les études antérieures de cinq ou dix ans.

«Nous savons que des changements dans le sommeil sont fréquemment rapportés chez les personnes atteintes de démence», a déclaré Claire Sexton, directrice des programmes scientifiques et de la sensibilisation à l’Alzheimer’s Association. «Il y a eu un débat sur la poule et l’œuf sur ce qui vient en premier et si les troubles du sommeil sont une conséquence de la démence ou si cela peut contribuer à son développement.»

Des études antérieures ont suggéré qu’une longue durée de sommeil peut également être associée à un risque accru de démence; cependant, les auteurs de l’étudedans le rapport de mardiont déclaré qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve pour étayer cette hypothèse.

Sexton spécule que le lien entre la longue durée de sommeil et la démence peut être incohérent parce que moins de gens dorment plus longtemps qu’une moyenne de sept heures par nuit par rapport à ceux qui dorment moins de six heures. Une petite taille d’échantillon peut avoir un impact sur les résultats.

D’autres études sont nécessaires pour comprendre le mécanisme qui explique comment le sommeil pourrait avoir un impact sur la démence, a déclaré Kristine Wilckens, professeure adjointe de psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh, qui n’a pas participé à l’étude.

Vérification des faits:Vaccin COVID-19 non associé à une maladie neurodégénérative

‘La vie est un cadeau’:Tony Bennett révèle sa bataille contre la maladie d’Alzheimer

Mais les experts ont émis l’hypothèse d’études précédentes que le sommeil pouvait aider à éliminer l’accumulation de dépôts de protéines anormaux caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

«Les parties du cerveau impliquées dans la régulation veille-sommeil ont tendance à avoir une neurodégénérescence précoce», a déclaré Wilckenss. «Les protéines impliquées par la maladie d’Alzheimer sont influencées par le cycle veille-sommeil et la clairance de ces protéines pathologiques est plus importante pendant le sommeil.»

Bien que la longueur de l’étude et la taille de l’échantillon contribuent à renforcer ses résultats, les experts affirment que l’étude a certaines limitations. Par exemple, les participants impliqués dans le premierL’étude de Whitehall n’était pas représentative de tous les statuts socio-économiques et de toutes les populations raciales ou ethniques.

« L’étude a été fondée dans les années 1980 et basée sur des fonctionnaires britanniques … c’était principalement des hommes blancs (et) en meilleure santé que la population générale », a déclaré Sexton.

Selon un rapport du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, les taux de prévalence de la maladie d’Alzheimer – une forme de démence – vont de 14% à 500% plus élevés chez les Noirs américains. que chez les blancs.

Wilckens dit que l’étude ne prend pas en compte la qualité du sommeil, qui, selon elle, pourrait également avoir un impact sur la fonction cognitive plus tard dans la vie.

Bien qu’il puisse y avoir des limites à l’étude, les experts disent qu’elle met en évidence l’importance du sommeil et comment certains comportements peuvent contribuer au risque de développer une démence. Les Américains peuvent utiliser ces informations non seulement pour modifier leurs habitudes de sommeil, mais aussi pour intégrer une alimentation saine et de l’exercice physique quotidien pour aider à réduire ce risque.

