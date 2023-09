Dormeurs de hockey fantastique : Mattias Ekholm, Jonathan Drouin et d’autres joyaux cachés

Chaque manager fantastique veut avoir un tour dans son sac plus tard dans le repêchage : un choix à faible risque avec un potentiel de récompense élevé. C’est là qu’interviennent les choix de dormeurs.

Il n’existe pas de science exacte pour les repérer, mais notre point de départ pour cet exercice était un faible pourcentage d’effectifs. Pour même être pris en compte pour cette liste dormante, nous n’avons examiné que les joueurs inférieurs au seuil de 30 % sur Yahoo pour le moment.

Mattias Ekholm, D, EDM | 28 % Yahoo

Le jeu d’Ekholm n’est pas très tape-à-l’œil, mais il est efficace dans tous les domaines. C’était vrai dans une équipe de Predators en difficulté et dans un club des Oilers au rythme rapide après la date limite – Edmonton s’est avéré être un excellent point d’atterrissage pour lui. Aux côtés d’Evan Bouchard, un défenseur qui apporte une tonne de volume de tirs, attendez-vous à un score de cinq contre cinq. Même si Ekholm ne vous aidera probablement pas en avantage numérique, il contribuera à d’autres catégories sur lesquelles les défenseurs ont tendance à s’appuyer. Il s’agit d’un choix stable en fin de ronde pour renforcer la profondeur défensive.

Connor Brown, AD, EDM | 26 % Yahoo

Compte tenu de sa structure de bonus de performance, la signature de Brown a le potentiel d’être l’une des plus rentables de l’intersaison 2022-23. Entre son approche précipitée et sa capacité de jeu, l’attaquant a beaucoup de punch dans son jeu. La grande question est de savoir s’il y a un facteur de rouille dont il faut s’inquiéter. Mais le fait de figurer parmi les six premiers des Oilers pourrait aider à se débarrasser de cette situation le plus tôt possible. C’est quelqu’un qui ne devrait pas être sous-estimé, surtout s’il finit par jouer aux côtés de son ancien coéquipier junior Connor McDavid pendant quelques périodes cette saison.

Michael Matheson, D, MTL | 24 % Yahoo

Le #BadTeamEffect peut être réel. Bien que nous ne recommandons pas de rechercher des joueurs de profondeur dans une équipe qui devrait terminer bas du classement, ceux qui occupent des rôles clés peuvent avoir beaucoup de valeur. C’est le cas de Matheson, qui a été solide des deux côtés l’an dernier à cinq contre cinq, et un excellent quart-arrière PP1. Avec un Cole Caufield en bonne santé, il y a de meilleures chances qu’il récolte quelques points d’avantage.

Andrew Mangiapane, LW/RW, CGY | 19 % Yahoo

Un changement d’entraîneur ne pourrait pas arriver assez tôt à Calgary. L’offensive a été réprimée et l’ambiance était mauvaise dans tout l’alignement, donc Mangiapane est l’un des rares patineurs en ligne pour un rebond. S’il peut tirer parti de sa saison exceptionnelle en 2021-2022, attendez-vous à de nombreux buts précipités de la part de l’ailier qualifié.

Jonathan Drouin, AG, COL | 15 % Yahoo

Même s’il y a quelques défauts dans son jeu, Drouin a démontré qu’il possède des habiletés haut de gamme. Avec une équipe aussi empilée que l’Avalanche, il devrait être dans une position idéale pour maximiser ses forces et masquer les faiblesses. C’est encore plus vrai s’il se retrouve sur le premier trio avec Nathan MacKinnon, qui a eu une influence sur cette signature d’agent libre. Le Colorado a de la place pour Drouin dans le top six, il n’a qu’à y maintenir des minutes.

Sam Montembeault, MTL, G | 13 % Yahoo

Si votre ligue ne compte pas les victoires, ou si vous n’êtes tout simplement pas inquiet de cette catégorie d’un deuxième ou d’un troisième gardien de but, alors Montembeault pourrait être une bonne option. Les Canadiens l’ont tenu occupé l’an dernier, mais il a résisté à une charge de travail aussi exigeante. S’il peut montrer que cette saison n’était pas qu’un hasard, il pourrait faire pression pour obtenir plus de départs et devenir vraiment le 1A de l’équipe cette année.

Anthony Beauvillier, AG/AD, VAN | 12 % Yahoo

Tout au long de son parcours, Beauvillier a eu du mal à faire preuve de cohérence. Mais il a pris un bon départ à Vancouver aux côtés d’Elias Pettersson et d’Andrei Kuzmenko, et cela pourrait être la recette du succès pour l’avenir. Le trio a généré 59 pour cent des buts attendus au cours de leurs minutes et a dominé leurs adversaires à cinq contre cinq. Si c’est un signe de ce qui va arriver, il devrait être un producteur solide qui mérite d’être ajouté tard dans le repêchage.

Charlie Coyle, C, BOS | 11 % Yahoo

Les Bruins n’ont pas encore fait d’ajouts majeurs au milieu pour remplacer Patrice Bergeron et David Krejci dans l’alignement. Coyle est un joueur qui va en bénéficier, car cela devrait le solidifier au milieu du top six. Un point d’atterrissage probable se trouve aux côtés de Brad Marchand et Jake DeBrusk, en supposant que Pavel Zacha passe au centre pour patiner aux côtés de David Pastrnak. Si tel est le cas, il bénéficiera très probablement d’une augmentation de score.

Matias Maccelli, LW, ARI | 8 % Yahoo

La saison recrue discrètement efficace de Maccelli fait de lui un joueur à surveiller, d’autant plus que les Coyotes s’améliorent autour de lui avec l’arrivée de Logan Cooley et de la signature d’agent libre Jason Zucker. Certaines opportunités en avantage numérique et d’éventuelles minutes parmi les six premiers avec certaines des principales menaces offensives des Coyotes devraient aider à tirer parti de son impact. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas le tireur le plus fréquent, mais il a un impact direct sur l’offensive de l’équipe avec sa passe principale.

Anton Lundell, C, FLA | 7 % Yahoo

Lundell est en train de devenir Aleksander Barkov Lite et pourrait connaître une saison exceptionnelle s’il joue des minutes plus significatives. Peut-être qu’il pourrait se solidifier en tant que 2C de l’équipe, ce qui signifierait des minutes avec Matthew Tkachuk. Sinon, cela ajoute de la valeur à Sam Bennett, qui peut intervenir avec un score secondaire et un avantage physique.

Thomas Novak, C, NSH | 6 % Yahoo

Avec Andrew Brunette derrière le banc, les Predators devraient avoir plus de flair offensif cette saison. Cela est de bon augure pour les joueurs qui ont commencé à briller malgré le style de l’équipe l’année dernière. Novak a été un moment fort, même après la blessure de Filip Forsberg à Nashville. En 51 matchs, il a marqué 3,45 points par 60 dans toutes les situations – classé 20e de la ligue – démontrant à quel point il était efficace dans ses minutes. À cinq contre cinq, ses capacités à déplacer la rondelle ont contribué à ajouter un peu de dynamisme au jeu typiquement fade de l’équipe, basé sur la course. C’est quelque chose qui ne devrait se développer que sous une nouvelle direction.

Joël Hofer, STL, G | 4 % Yahoo

Il s’agit peut-être de la plus grande partie de ces choix dormants car, dans l’état actuel des choses, Hofer est un gardien de but suppléant. Mais Jordan Binnington n’est pas le titulaire le plus fiable, ce qui rend seulement la position plus volatile qu’elle ne l’est déjà. Je ne serais donc pas surpris si Hofer commençait à insister pour obtenir du temps de jeu. Dans des ligues plus profondes, il pourrait être un ajout tardif très sournois. Pour tout le monde, c’est peut-être juste un joueur à surveiller en début de saison.

Yegor Sharangovich, C, CGY | 3 % Yahoo

Après une solide année 2021-22, Sharangovich n’était tout simplement pas très pertinent pour les fantasmes l’année dernière. Mais un échange avec Calgary pourrait changer la donne, surtout s’il finit par s’intégrer dans un trio avec Jonathan Huberdeau et Elias Lindholm. S’il descend dans l’alignement, sa valeur diminuera par la suite car il n’est pas vraiment un pilote de jeu. Mais son utilisation dans le top six devrait faire de lui un buteur secondaire sur la liste de n’importe quelle équipe.

Mentions honorables: Evan Rodrigues, Ryan Johansen, Kent Johnson, Gabriel Vilardi, Logan Cooley, Josh Norris, Dmitry Orlov

Données via Hockey en évolution, HockeyViz, Toutes les trois zoneset NaturalStatTrick. Cette histoire s’appuie sur des mesures basées sur les prises de vue ; Voici une apprêt sur ces chiffres.

(Perry Nelson-USA TODAY Sports)