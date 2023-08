Dormeurs de football universitaire 2023 : 6 équipes qui pourraient choquer le monde cette saison

Rob Rang Analyste du repêchage de la NFL

Alors que la saison de football universitaire 2023 devrait débuter ce week-end, il semble important de rappeler aux téléspectateurs, aux électeurs et même aux entraîneurs que peu de choses se passent comme prévu une fois les matchs commencés.

La quasi-uniformité du sondage des entraîneurs de l’AFCA de pré-saison et du Top 25 de l’AP témoigne des hypothèses communes et franchement paresseuses que beaucoup semblent avoir sur la saison à venir. Les deux sondages ont exactement les mêmes équipes (dans presque le même ordre) tout au long de leur Top 15, les puissances éternelles que sont la Géorgie, le Michigan, l’Alabama et l’État de l’Ohio étant facilement les favoris pour les séries éliminatoires.

Cela ne veut pas dire que ces poids lourds ne devraient pas être en tête des sondages à ce stade précoce. Tous sont des prétendants légitimes au titre. Mais comme TCU et Cincinnati l’ont prouvé au cours des deux dernières années, ce ne sont pas toujours les favoris qui se qualifient pour les séries éliminatoires.

Cette année, mes modèles suggèrent que deux équipes classées en dehors des sept premières dans les sondages pourraient se battre pour une place en séries éliminatoires : l’État de Floride (classé huitième dans les deux cas) et Washington (10e dans l’AP, 11e dans le sondage des entraîneurs). Les deux se vantent d’une continuité au poste de quart-arrière, d’options de gros jeu au poste de receveur, de talents de première ronde de la NFL au poste de Edge Rusher et d’horaires compétitifs pour être de vrais prétendants cette saison.

Cependant, les deux sont déjà largement considérées comme des équipes à surveiller cette saison, alors creusons un peu plus et voyons quelles équipes les moins annoncées sont capables de surprendre en 2023.

À une exception notable près, chacune des équipes répertoriées ci-dessous est non inclus dans aucun des sondages Top 25 de pré-saison. Qu’ils finissent par accéder au Top 25 à un moment donné cette saison ou non, je pense que chacun dépassera le total de victoires actuel. projeté par les parieurs.

Les équipes sont classées par ordre alphabétique.

Cougars de BYU

La désintégration de la conférence Pac-12 a déplacé une grande partie de l’attention nationale ailleurs, mais pour ceux qui l’ont manqué, BYU rejoindra officiellement le Big 12 cette saison. Il s’agit d’une équipe de BYU qui a terminé 8-5 il y a un an, et bien que les défaites lors du repêchage de la NFL aient été importantes – y compris le QB Jaren Hall – les Cougars ont peut-être évolué à ce poste avec l’ancien transfert de l’USC et de Pittsburgh Kedon Slovis, dont l’expérience et la précision devraient permettre à BYU de faire face aux infractions à indice d’octane élevé auxquelles ils seront confrontés lors de la nouvelle conférence.

Slovis est peut-être le nom le plus reconnaissable pour de nombreux fans de football universitaire, mais il y a une douzaine de prospects professionnels légitimes sur la liste de Kalani Sitaki, donnant à cette équipe les munitions nécessaires pour dépasser ses 5,5 victoires prévues.

Béliers de l’État du Colorado

Alors que Coach Prime et les garçons de Boulder ont dominé la presse, c’est « l’autre » équipe du Colorado qui, je présume, fera le plus grand saut sur le terrain cette saison. L’entraîneur-chef Jay Norvell est venu à Fort Collins du Nevada, où sa version de l’offensive Air Raid s’est avérée l’une des plus explosives du football universitaire. Norvell a persuadé le quart-arrière Clay Millen et le receveur Tory Horton de le suivre, et même s’il y a eu quelques difficultés de croissance il y a un an, je m’attends à une amélioration significative au cours de la deuxième année.

Tout aussi important, cette défense des Rams compte des gars légitimement repêchables en défense, notamment le défenseur Mohamed Kamara et le demi de coin Chigozie Anusiem.

La CSU connaît un début de saison difficile, avec des matchs hors conférence contre l’État de Washington et le Colorado, mais Vegas ne réclame que 4,5 victoires cette saison et je pense que les Rams se révéleront meilleurs que cela.

L’Illinois combat l’Illini

S’il ne fait aucun doute que l’entraîneur-chef Bret Bielema a été aidé il y a un an par le recrutement effectué par son prédécesseur Lovie Smith, il faut reconnaître que l’homme a apporté du combat aux Illini, les guidant vers leur première saison gagnante depuis 2011 et leur premier match de bowl depuis 2019. Les pertes de l’équipe de l’année dernière sont importantes. Les trois quarts d’une secondaire qui n’autorisait que neuf passes de touché au total il y a un an se trouvent désormais dans la NFL, mais l’offensive fiable et lourde de Bielema et le plaqueur défensif vedette Jer’Zhan Newton donnent aux Illini une base solide pour gagner à nouveau dans les tranchées. . Le quart-arrière Luke Altmyer a été transféré d’Ole Miss et possède les caractéristiques nécessaires pour attirer l’attention de la NFL.

Je pense que les parieurs ne reconnaissent pas le bilan constant de Bielema en tant qu’entraîneur-chef (110-70 au total) et le jeune talent qu’il fait bouillonner à Champaign. L’Illinois devrait gagner 6,5 matchs cette saison, je vois l’Illini recharger dans le champ arrière et secondaire, et dépasser ce nombre.

Chats sauvages du Kentucky

Semblable à Bielema et à l’Illini susmentionnés, l’entraîneur-chef du Kentucky, Mark Stoops, mérite le respect, et personne ne devrait croire qu’il ne se frayera pas un chemin vers sept victoires cette saison (une victoire prévue de 6,5). Bien sûr, la SEC East est redoutable, mais Stoops a guidé le Kentucky vers quatre matchs de bowl consécutifs, en remportant trois. Les Wildcats ont perdu le Music City Bowl l’année dernière contre l’Iowa, mais avec le quart-arrière vedette Will Levis se retirant du jeu, cela n’aurait pas dû être trop surprenant.

Avec tout le respect que je dois à Lévis, indéniablement doué, les Wildcats pourraient, en fait, bénéficier d’un jeu plus constant cette année grâce au transfert de NC State, Devin Leary, dont le pourcentage d’achèvement de 60,2 % et le ratio de touchés en carrière-16 interceptions en carrière correspondent mieux à les Stoops à l’esprit défensif de toute façon. Leary rejoint une équipe possédant l’une des meilleures lignes offensives de la SEC et des choix potentiels au repêchage de la NFL dans toute la liste. Le Edge Rusher JJ Weaver et le cornerback Andru Phillips font partie des Wildcats en défense qui, je pense, pourraient accéder cette saison aux candidats de toutes les conférences.

Ouragans de Miami

On dit qu’on ne peut plus rentrer chez soi, et cette théorie semblait vraie il y a un an à Miami lorsque Mario Cristobal est retourné à son alma mater en grande pompe, pour voir les Hurricanes finir 5-7.

Il n’y a pas eu grand-chose qui s’est bien passé l’année dernière pour les Canes. Le quart partant Tyler Van Dyke, un espoir légitime de la NFL, a souffert d’une entorse douloureuse à l’épaule, le limitant à seulement six matchs et 10 passes de touché après en avoir lancé 25 un an plus tôt. Pendant ce temps, le plaqueur gauche Zion Nelson, sans doute l’espoir le plus doué de l’équipe, a raté tous les matchs sauf un en se remettant d’une opération au genou pendant l’intersaison. Les pertes ont secoué Miami.

Lui-même ancien joueur de ligne offensive, Cristobal n’obtient pas le crédit national qu’il mérite pour avoir aidé l’Oregon à se développer le long des tranchées. C’est là que je m’attends à ce que Miami fasse de réels progrès cette année, y compris du côté défensif du ballon avec les pénétrateurs embêtants Akheem Mesidor et Branson Deen, transféré de Purdue, qui rendront les quarts adverses misérables.

Castors de l’État de l’Oregon

Mon intention déclarée dans cet article était de mettre en évidence les équipes classées en dehors du Top 25 de pré-saison, mais les Beavers sont l’exception, puisqu’ils se classent 18e dans les deux sondages. Les parieurs croient également en l’État de l’Oregon et prévoient que le programme de développement de Jonathan Smith remportera huit matchs cette saison. Mais malgré une porte tournante au poste de quart-arrière, les Beavers ont enregistré 10 victoires il y a un an. Maintenant, avec l’ancien DJ Uiagalelei de Clemson qui prend la relève en tant que signaleur, je pense que des victoires à deux chiffres sont à nouveau une possibilité.

Il est indéniable qu’Uiagalelei a eu du mal à faire preuve de cohérence à Clemson. Mais Smith, lui-même ancien quarterback à l’OSU, a développé une solide réputation de passeur en développement, et il n’a jamais eu de quarterback avec les dons d’Uiagalelei. Et contrairement au redoutable ACC, où il semble que chaque défense soit chargée des futurs meilleurs choix au repêchage de la NFL, le Pac-12 fait relativement défaut dans ce département. Ajoutez à cela le fait que l’État de l’Oregon dispose discrètement d’une formidable ligne offensive, avec plusieurs bloqueurs obtenant des notes légitimes de repêchage auprès des éclaireurs de la NFL.

La perception est que l’OSU « a eu de la chance » avec des victoires sur son rival de l’Oregon et une équipe de Floride apparemment désintéressée au Las Vegas Bowl. Les Beavers ont tenu bon avec les puissances du Pac-12, l’USC et Washington il y a un an, perdant cependant par seulement un panier contre chacun. Avec la dissolution du Pac-12 après cette saison, ne soyez pas surpris si les Beavers – l’une des quatre équipes laissées de côté après le réalignement – ​​bloquent à nouveau un peu les choses lors de la dernière campagne de la conférence.

Rob Rang est un analyste du repêchage de la NFL pour FOX Sports. Il couvre le repêchage de la NFL depuis plus de 20 ans, travaillant notamment chez FOX, Sports Illustrated, CBSSports.com, USA Today, Yahoo, NFL.com et NFLDraftScout.com. Il travaille également comme dépisteur pour les Lions de la Colombie-Britannique de la Ligue canadienne de football. Suivez-le sur Twitter @RobRang.

