Doritos offre 20 000 $ à un adolescent australien qui a trouvé une rare puce Puffy dans un pack Nacho

Une puce gonflée dans un paquet de nachos de Doritos a apporté une récompense de 20 000 $ à un adolescent en Australie. Rylee Stuart, une fille de 13 ans, avait publié une vidéo TikTok présentant cette puce rare qui était gonflée sur ses trois pointes. Elle l’avait découvert en mangeant le paquet de nachos.

Après la mise en ligne de la vidéo le 11 juin, le clip est rapidement devenu viral et a été vu plus de 4 millions de fois sur TikTok. En postant le clip, Rylee a demandé à ses abonnés si elle devait manger les morceaux de chips rares ou était-ce trop précieux pour cela.

La vidéo a suscité beaucoup de réactions des utilisateurs en ligne et les gens ont posté toutes sortes de réactions dans les commentaires. Certains ont plaisanté en disant que la puce gonflée devrait être conservée dans un musée, tandis que d’autres ont suggéré que Rylee devrait la mettre en vente sur eBay.

L’idée de mettre la puce en vente a touché une corde sensible chez Rylee et elle a d’abord créé une annonce pour 0,99 $ sur eBay décrivant la puce comme « Puffy Dorito unique en son genre ». Cependant, il y avait plus de gens intéressés à obtenir la puce qu’on ne l’aurait pensé, et les gens ont lancé une offre pour obtenir les Doritos gonflés. Bientôt, les offres ont atteint 100 000 $, a rapporté 9Actualités.

Rylee a déclaré que lorsqu’elle a vu les enchères atteindre 10 000 $, elle a crié d’excitation. Sa famille était ravie des offres et son père a plaisanté en disant que la puce lui appartenait lorsqu’il l’a achetée.

La liste, cependant, a ensuite été retirée après avoir attiré beaucoup d’attention en ligne et maintenant, Doritos a décidé d’offrir une récompense de 20 000 $ à Rylee.

Parlant de cette décision, Vandita Pandey, directrice du marketing chez Doritos, a déclaré que la société était impressionnée par l’audace et l’esprit d’entreprise de Rylee et souhaitait qu’elle soit récompensée pour sa créativité et son amour pour Doritos.

