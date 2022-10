Dorit Kemsley toujours en thérapie 1 an après l’invasion de domicile : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Un an s’est écoulé depuis Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Dorit Kemsley46 ans, a été détenue sous la menace d’une arme dans une terrible invasion de domicile et un vol, alors que ses deux jeunes enfants étaient à la maison et son mari Paul « PK » Kemsley, 55 ans, était à l’étranger pour affaires. Dorit a donné une mise à jour sur la façon dont elle va aujourd’hui dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife à BravoCon.

« Je suis en thérapie. Dieu merci pour la thérapie », nous a dit Dorit. Les fans ont vu Dorit participer à une séance de thérapie de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires (EDMR) au cours de la saison en cours de RHOBHafin de s’aider à traverser le traumatisme.

Le fondateur de Beverly Beach a expliqué à HL qu’elle suit actuellement une “thérapie intensive”, ajoutant “et je ne me vois pas sortir de thérapie de si tôt”. Dorit a également déclaré qu’elle suivait son processus de récupération mentale “un jour à la fois”.

Le manoir de Dorit à Encino, en Californie, a été cambriolé alors que la star de Bravo et ses enfants Jagger8 et Phénix, 6 ans, étaient à la maison le 27 octobre. Dorit aurait dit aux trois intrus masculins non identifiés : « Ne blessez pas mes bébés. Ne me tuez pas. Je suis une mère », alors qu’elle mendiait pour sa vie. Dorit a confirmé dans une publication Instagram après l’incident terrifiant qu’elle et ses enfants n’avaient pas été blessés pendant le vol. Elle a également parlé de l’invasion de domicile dans l’émission à certaines de ses co-stars, y compris Kyle Richard et Érika Jayne.

“Je pensais que c’était ça. Je vais mourir. Il va appuyer sur la gâchette, puis je les ai imaginés en train de me tuer, puis d’aller tuer mes enfants », a déclaré Dorit à ses collègues Housewives lors de la première de la saison 12. Kyle et le reste des femmes lui ont suggéré de suivre immédiatement une sorte de thérapie, et Dorit a accepté.