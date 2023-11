Dorit Kemsley réagit aux rumeurs « ridicules » de l’affaire Mauricio Umansky (Exclusif)

Dorit Kemsley est en train de s’arrêter rumeurs et spéculations quand il s’agit de son mariage et d’une éventuelle infidélité envers son mari, Paul “PK” Kemsley.

Dans une interview exclusive à la BravoCon à Las Vegas, Nevada, l’homme de 47 ans Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a parlé avec Brice Sander d’ET au sujet des récentes rumeurs sur son mariage et d’une prétendue liaison avec le mari de son ami proche Kyle Richards, Mauricio Umansky.

Dorit a fermement mis fin aux spéculations selon lesquelles son mariage avec PK était en ruine et a expliqué pourquoi elle avait décidé de publier une déclaration à propos de son mariage. “Nous avons appris qu’ils allaient le publier, et c’est juste… c’est une rumeur et des ouï-dire, et nous voulions vraiment l’arrêter parce que ce n’est pas vrai”, a-t-elle déclaré à ET. “Je sais comment ces choses se construisent et grandissent.”

Dorit a déclaré qu’elle et PK avaient été “très ouverts” sur les problèmes liés à leur mariage. “J’ai parlé cette saison des défis que nous avons rencontrés et nous avons traversé quelques années difficiles après l’invasion de notre domicile”, a-t-elle admis. “J’ai vécu beaucoup de choses personnellement, et bien sûr, cela a affecté notre mariage. Nous avons été très honnêtes et ouverts à ce sujet. Je voulais juste que les gens sachent, c’est une rumeur. Nous ne sommes pas séparés ; nous ne divorçons pas. Nous avons eu quelques années difficiles et nous sommes toujours en train de trouver une solution, mais nous allons bien.

Paul Archuleta/Getty Images

Dorit a ensuite abordé les rumeurs d’une prétendue liaison avec Mauricio. “Ridicule. Je veux dire, honnêtement, c’est une des rumeurs que je trouve tellement ridicule que ça fait mal parce qu’ils sont nos amis”, a-t-elle déclaré. “PK et Mo sont très proches, très, très proches. C’est la rumeur la plus absurde qui soit. Alors, quand j’entends des choses comme ça, cela devrait faire croire aux gens et les rendre conscients. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, car cela pourrait être aussi ridicule que que.”

Le mois dernier, Dorit et PK ont publié une déclaration à ET, niant avec véhémence les rumeurs persistantes sur leur séparation. Le couple, marié depuis huit ans, a confirmé que malgré des années difficiles, leur mariage restait intact et solide. Ils ont révélé que ces défis seront ouvertement discutés dans la prochaine saison 13 de Bravo’s. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.

“Nous restons déterminés à résoudre ces problèmes en tant que couple uni pour notre famille”, ont déclaré les Kemsley dans leur message commun. “Nous ne nous sommes pas séparés et nous n’avons pas l’intention de le faire. Nous nous concentrons plutôt sur la guérison, sur les changements et sur les choses que de nombreux couples doivent faire à un moment donné de leur mariage.”

Le couple a également contacté ses fans, leur demandant leur compréhension et leur soutien. “Nous serions reconnaissants de la compréhension de chacun”, poursuit leur communiqué. “Nous faisons ce que nous pouvons pour nous concentrer sur le meilleur intérêt de notre famille, au lieu de passer notre temps à lutter contre des rumeurs et des ouï-dire qui ne sont pas vrais.”

Des rumeurs d’une éventuelle rupture entre les Kemsley ont commencé à circuler en ligne récemment, ce qui a amené un appelant à s’enquérir de la situation sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen lorsque les amis de Dorit, Kyle Richards et Teddi Mellencamp Arroyave, étaient des invités. Les deux femmes ont exprimé leur surprise, affirmant qu’elles n’avaient entendu parler d’aucun projet de séparation.

Lors de la première de mercredi de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Lors de la saison 13, Dorit a confronté sa co-star, Erika Girardi, qui avait spéculé lors de la BravoCon de l’année précédente que Dorit et PK pourraient se diriger vers une séparation. Dorit a exprimé sa blessure et sa déception, qualifiant les commentaires d’Erika de « mesquins ».

Erika a présenté ses excuses, expliquant qu’on lui avait posé une “question louche” et qu’elle avait fourni une “réponse louche”, soulignant qu’elle faisait simplement un spectacle.

En réponse à ces rumeurs, Sutton Stracke a également mentionné qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles PK aurait une femme avec lui lorsqu’il était arrêté pour un DUI en décembre 2021.

De plus, l’ancien RHOBH L’acteur Dana Wilkey avait affirmé que Dorit et Mauricio avaient une liaison. Dorit a fermement réprimandé Dana sur Instagram, la dénonçant pour avoir diffusé de faux récits et tenté de nuire à la réputation des gens.

Dorit et PK sont ensemble depuis plus d’une décennie, se fréquentant pendant quatre ans avant de se marier en mars 2015. Le couple a deux enfants ensemble, son fils Jagger, 8 ans, et sa fille Phoenix, 7 ans.

Leurs comptes de réseaux sociaux ont souvent montré leur amour l’un pour l’autre, avec des publications d’anniversaire sincères et des moments partagés de leur voyage ensemble. Dans l’un de ces messages, Dorit a déclaré : « Nous n’avons peut-être pas toujours tout ensemble, mais ensemble, nous avons tout. »

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Bravo.

CONTENU CONNEXE :