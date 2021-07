Dorit Kemsley et PK de RHOBH doivent 1,3 million de dollars d’impôts impayés après avoir réduit le prix d’un manoir de 8 millions de dollars à LA au milieu de poursuites et de faillite

Dorit Kemsley de REAL Housewives Of Beverly Hills et son mari, PK, doivent plus de 1,3 MILLION $ d’impôts impayés, The Sun peut révéler en exclusivité.

La dette massive survient après que le couple a récemment réduit le prix de ses 8 millions de dollars Los Angeles manoir qui est sur le marché de 1,5 million de dollars et a même changé ses conditions pour accepter les locataires dans une tentative désespérée de vendre.

La star de RHOBH Dorit Kemsley et son mari Paul 'PK' doivent au total 1,3 MILLION $ d'impôts impayés

Le couple a plusieurs privilèges fiscaux qui restent impayés, dont un pour plus de 635 887 $

Dorit a récemment réduit le prix de son manoir de 8 millions de dollars à LA qui est sur le marché de 1,5 million de dollars

Dans les documents obtenus exclusivement par The Sun, Dorit, 45 ans, est nommée dans un privilège fiscal fédéral avec son mari de six ans, Paul « PK » Kemsley.

La star de télé-réalité et homme d’affaires britannique doivent un solde impayé de 635 887,23 $ à l’IRS à partir d’un document fiscal de 2018.

Dorit – qui l’exhibe constamment vêtements de marque de la tête aux pieds – a également un privilège fiscal individuel de l’État de Californie pour un montant de 90 269,46 $, dont la dernière date était de mars 2021.

De plus, PK a deux privilèges actifs en solo, dont un pour l’État de Californie pour 293 222,73 $ depuis 2015.

Il doit également encore 289 423,67 $ pour un privilège fédéral dont la dernière date était d’octobre 2018.

LA DETTE DÉVESTISSANTE DE DORIT

Ensemble, le couple marié doit 1 308 803,09 $ en impôts impayés, selon les multiples documents.

Le Sun a confirmé auprès des commis aux impôts de l’État et du gouvernement fédéral que les quatre privilèges restent impayés.

Un représentant pour Dorit n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

La nouvelle vient après la RHOBH star mettant son manoir d’Encino sur le marché après seulement UN an d’existence là-bas.

En septembre 2020, Dorit a inscrit la ferme moderne de 6 chambres et 7,5 salles de bain pour 9,5 millions de dollars.

Cependant, après aucun acheteur, le prix d’inscription a été réduit à 8 millions de dollars.

Bien qu’elle ait brièvement retiré la maison du marché, elle a été remise en vente en avril 2021.

À peine un mois plus tard – dans ce qui semble être une tentative de gagner de l’argent sur la maison plus rapidement – ​​l’option de LOUER la maison pour 75 000 $ par mois, plutôt que d’acheter le domaine, a été ajoutée en mai 2021.

HISTORIQUE DES PROBLÈMES D’ARGENT

Les dernières saisons de la série Bravo ont documenté l’emménagement de Dorit, PK et de leurs deux enfants dans la propriété familiale – que la star a achetée elle-même après les antécédents de poursuites et de faillite de son mari.

En 2012, Paul, 53 ans, a déposé son bilan avec des dettes estimées à 50 millions de dollars après avoir réalisé une série d’investissements dans les mondes de la technologie, de la musique et du sport, selon Radar.

Bien que sa chute financière soit survenue des années avant qu’il ne fasse le nœud avec Dorit, ses problèmes d’argent l’ont suivi dans son deuxième mariage.

En août 2018, Dorit et PK ont été poursuivis par leur ancien partenaire commercial, Ryan Dorne, pour lui avoir prétendument dû 205 000 $ pour son travail sur sa ligne de maillots de bain Beverly Beach.

Un juge a ordonné à Dorit et Horne de se soumettre à une médiation en janvier 2019 et le couple a réglé son problème juridique en dehors du tribunal, a rapporté Us Weekly.

En février 2019, PK a été accusé de devoir 75 000 $ de dette de jeu à une société de paris sportifs au Royaume-Uni. Cependant, un juge a rejeté l’action en justice deux mois plus tard, selon des documents obtenus par The Blast.

PROCÉDURE APRÈS PROCÉDURE

À peine trois mois plus tard, le couple a de nouveau été critiqué après qu’un homme du nom de Nicos Kirzis a allégué qu’il avait prêté PK – qui est également directeur musical de la pop star britannique. Garçon George – 1,2 million de dollars mais n’a été remboursé que de 250 000 $.

Au milieu de leur bataille juridique avec Nicos, un juge a gelé les comptes bancaires de Dorit et de PK en juillet 2019, selon Us Weekly.

Cependant, il est apparu que le groupe avait mis les choses au clair car Nicos a ensuite abandonné la poursuite en octobre 2019.

Dans un épisode de juin 2019 de Real Housewives Of Beverly Hills, l’ancienne Camille Grammer a accusé de manière choquante le mari de Dorit de devoir « BEAUCOUP d’argent » à quelqu’un « très proche » d’elle.





La beauté blonde a déclaré dans l’émission après les allégations de Camille: « Les affaires de PK, et quiconque essaie de dire qu’il lui doit de l’argent, c’est d’une autre vie.

« C’est bien avant moi, c’est bien avant sa faillite. C’est à la hauteur — et malheureusement, quand vous devenez public, ils sortent du bois et c’est exactement ce qui se passe.

« Il y a bien plus dans l’histoire que ce que les gens pensent savoir, et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, évidemment, parce que c’est entre les mains des avocats et où ça devrait être. »

La star de télé-réalité a inscrit sa maison familiale à LA après seulement UN an à vivre dans la propriété

Dorit affiche souvent sa richesse en portant des vêtements de marque de la tête aux pieds

Le placard de la belle blonde regorge de chaussures, de sacs à main et de robes chers