Dorit Kemsley de RHOBH insiste sur le fait qu’elle n’a JAMAIS eu de travail de nez, mais son ami Kyle Richards prétend qu’elle « ment »

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Dorit Kemsley, a insisté sur le fait qu’elle n’avait JAMAIS fait refaire le nez.

Cependant, son ami Kyle Richards a affirmé que la femme de 44 ans « ment ».

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Dorit a affirmé qu’elle n’avait jamais eu de travail de nez dans le nouvel épisode de RHOBH[/caption]

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Kyle a accusé son amie de « mentir »[/caption]

Instagram/Dorit Kemsley

Les stars de RHOBH ont insisté sur le fait que Dorit avait fait travailler son nez[/caption]

Lors du dernier épisode de RHOBH, les femmes ont discuté de leurs expériences de chirurgie plastique lors d’un voyage à Lake Tahoe.

Le sujet de la conversation a commencé lorsque Kyle, 52 ans, elle s’est éloignée pour éternuer et a dit : « ‘Ils sont là-haut et ils me chatouillent, ils se balancent, parfois ils bougent et me chatouillent. »

Garcelle Beauvais, 54 ans, a alors demandé au groupe : « Combien de personnes se sont fait refaire le nez ici ? »

le Bravo les stars ont été choquées par la question, alors que Dorit pris une gorgée de son cocktail en attendant que quelqu’un parle

Lors d’un entretien confessionnel, Erika Jayne dit : « Eh bien, quel travail avez-vous fait ? C’est une bonne question si je peux vous poser la même question et si vous avez mauvaise mine, je vais vous donner quelques chiffres.

Instagram/Dorit Kemsley

Les femmes ont discuté qui ont obtenu des travaux de nez lors d’un récent voyage à Lake Tahoe[/caption]

Instagram/Dorit Kemsley

la créatrice de mode a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais changé de nez[/caption]

Erika a ensuite déclaré au groupe: « Je me suis fait refaire le nez quand j’avais 41 ans »

Dorit s’est alors exclamée : « Je n’ai jamais eu de travail de nez !

Les producteurs de l’émission ont ensuite partagé une photo de lycée de la star de Bravo à côté d’un cliché récent, qui montrait le changement radical de la forme et de la taille de son nez.

Lisa Rinna, 57 ans, Garcelle et Sutton Stracke, 50 ans, ont tous semblé choqués par la réponse de Dorit.

Lors d’une interview confessionnelle, Kyle a déclaré: « Je sais que le maquillage peut faire des merveilles et je vois que Dorit fait beaucoup de contours, mais je sais que la plupart des gens ici pensent qu’elle ment. »

Bravo

Les producteurs ont partagé des photos côte à côte pour montrer l’évolution du nez de Dorit[/caption]

La méga agence

Kyle a affirmé dans un confessionnal que Dorit ne disait pas la vérité[/caption]

Garcelle a ensuite déclaré qu’elle n’avait jamais eu de travail de nez, alors que RHOBH La nouvelle venue Kathy Hilton, 62 ans, a admis qu’elle avait « fait quelque chose ».

Kyle a été franc au sujet de la chirurgie esthétique, tandis que Sutton précédemment revendiqué sa co-vedette « l’a traînée » pour obtenir du Botox.

En apparaissant sur le Derrière la corde de velours podcast avec David Yontef, Sutton a expliqué qu’elle « repense » au Botox après s’être vue à la télévision.

Elle a expliqué après être apparue en tant qu’amie sur RHOBH l’année dernière : « Quand tu te vois à la télé, comme moi [for the Season 10 premiere]…

Instagram

Sutton a précédemment affirmé que Kyle l’avait poussée à obtenir du Botox[/caption]





« Je me suis dit : ‘Oh, je pense que je devrais peut-être faire la queue pour le Botox.’ Kyle [Richards] m’a traîné pour voir son amie l’infirmière Jamie, et elle m’a fait du remplissage.

« Et j’étais comme, ‘Je ne sais même pas ce qu’est le remplissage, mais faisons-le, c’est bien.’ Et c’était à base de sucre, donc je me sentais bien à ce sujet.

« M’injecter du poison dans mon visage me rend un peu nerveux. Je suis juste nerveux à ce sujet ! »

Bravo

Kyle n’a pas peur du travail qu’elle a fait[/caption]