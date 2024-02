Dorfzentrum Untersiggenthal / NYX ARCHITECTES

© Olivier di Giambattista

Le centre du village :

Le nouveau bâtiment proposé fait face à la mairie existante. Il exploite toute la profondeur de la parcelle et définit la nouvelle place du village d’un geste simple et clair. L’idée globale de conception urbaine suit la forte orientation de l’environnement bâti. Cette position relie la zone de promenade nouvellement définie au complexe scolaire et au quartier résidentiel vers la colline.

Les deux espaces principaux, la salle polyvalente et la salle de sport, sont construits ensemble. La disposition programmatique spatiale interne crée une volumétrie avec une face claire vers la place du village. Une seule nouvelle adresse est créée. La salle polyvalente, conçue comme un écrin sur la place, prolonge son intérieur vers l’extérieur.

Plan – Rez-de-chaussée

L’organisation interne :

La salle polyvalente est située au rez-de-chaussée sur la place du village et constitue l’espace d’accueil des visiteurs. Les composants spatiaux les plus importants sont disposés dans un ordre pratique. Du nord au sud : la cuisine avec zone de livraison, le foyer et la salle polyvalente sur la place du village et la scène avec zone de livraison

Les salles de sport sont situées dans une situation semi-enterrée. Les armoires sont adjacentes dans une couche intermédiaire, ce qui les rend facilement accessibles depuis le garage souterrain.

La construction:

La structure est visible et exposée. Deux matériaux principaux dominent la perception des espaces : le béton comme masse formée sur place. Le bois, en tant que structure préfabriquée, détermine l’expression des corps de la salle. La structure porteuse principale de la salle de sport polyvalente et triple est constituée de colonnes et de fermes en bois lamellé-collé. Ils forment une série de cadres reliés les uns aux autres par des panneaux de remplissage. Le résultat est une séquence expressivement stable, avec un grand effet d’organisation.

Les halls sont rigidifiés dans le sens transversal par le béton. Cette masse solide s’enroule autour de ces structures en bois « tendres ». Il reste brut dans son expression, se retire, apparaît comme un fond continu. Les disciplines spécialisées telles que l’éclairage, la scénographie, la cuisine et les équipements sportifs sont des éléments intégratifs qui sont thématisés architecturalement et subordonnés les uns aux autres en termes d’effet global.

Les façades :

De loin, la structure peut être lue comme un bâtiment articulé. Sa fonction publique et son importance au centre du village se caractérisent par sa compacité et sa robustesse. En s’approchant, la façade s’affine, les détails et les connexions particulières deviennent visibles et font appel à d’autres niveaux de perception.

Coupe transversale

Les quatre façades sont conçues différemment. Les façades ouest et est s’ouvrent sur l’environnement immédiat et sont vitrées sur deux étages. Les façades nord et sud ont tendance à être fermées, la structure de la façade jouant un rôle encore plus important.

Le bardage est constitué de coffrages fermés avec profilés en bois pour la division horizontale des travées. Ils sont décalés en profondeur et thématiquement architecturaux. Les variations des surfaces et les différences entre les finitions mates et brillantes rehaussent les jeux de lumière. La surface est finement sciée et imprégnée sous pression pour une durabilité accrue.