Le Borussia Dortmund accueillera Wolfsburg au Signal Iduna Park dimanche, alors qu’il tentera de rebondir après quelques mois incohérents et de commencer cette nouvelle année en bonne forme. Dortmund n’a réussi à gagner qu’un seul de ses quatre derniers matchs et tous ces matchs se sont déroulés sans les services de l’attaquant Erling Haaland.

La Bundesliga 2020-21 Borussia Dortmund vs Wolfsburg se jouera au Westfalenstadion.

Wolfsburg, en revanche, est actuellement à deux points de Dortmund et a été très constant tout au long de la saison. Ils n’ont perdu qu’un match et cette défaite est survenue contre le Bayern Munich.

Pour Dortmund, Thorgan Hazard et Marcel Schmelzer sont tous les deux blessés et des doutes subsistent sur la disponibilité de Haaland et Mats Hummels.

Puisqu’il y a des doutes sur la participation de Haaland, la pression continue d’être sur Dortmund et, par conséquent, ils seront l’équipe qui aura besoin d’inspiration de nouveaux quartiers.

Wolfsburg, en revanche, sera sans Maximilian Arnold, Maximilian Philipp, Maxence Lacroix, Jerome Roussillon et Xaver Schlager. Tous ces joueurs s’auto-isolent en raison de COVID-19[feminine préoccupations.

L’heure du coup d’envoi pour Bundesliga 2020-21 Borussia Dortmund vs Wolfsburg est 20h00.

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour Borussia Dortmund vs Wolfsburg

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour le capitaine du Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Youssoufa Moukoko

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour le vice-capitaine Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Wout Weghorst

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour le gardien Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Roman Burki

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour les défenseurs du Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Mats Hummels, Raphael Guerreiro, John Brooks, Jérôme Roussillon

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour les milieux de terrain du Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Gio Reyna, Marco Reus, Ridle Baku, Renato Steffen

DOR vs WOL Bundesliga, équipe Dream11 pour les attaquants du Borussia Dortmund vs Wolfsburg: Wout Weghorst, Youssoufa Moukoko

DOR vs WOL Bundesliga, équipe de départ probable de Dream11 Borussia Dortmund contre Wolfsburg: Roman Burki; Thomas Meunier, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphael Guerreiro; Emre Can, Axel Witsel; Gio Reyna, Marco Reus, Jadon Sancho; Youssoufa Moukoko

DOR vs WOL Bundesliga, composition de départ probable de Dream11 Wolfsburg contre Borussia Dortmund: Koen Casteels; Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, John Brooks, Jerome Roussillon; Xavier Schlager, Joshua Guilavogui; Ridle Baku, Renato Steffen, Josip Brekalo; Wout Weghorst