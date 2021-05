DOR vs LEV Dream11 Prévision et astuces de l’équipe Bundesliga 2020-21: Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour la Bundesliga d’aujourd’hui 2020-21 Match Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Signal Iduna Park, à Dortmund 22 mai 07h00 IST Dortmund

DOR vs LEV Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match de Bundesliga 2020-21 d’aujourd’hui entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen: Après s’être assuré une place dans le top quatre, le Borussia Dortmund affrontera le Bayer Leverkusen lors de son dernier match de la saison de Bundesliga samedi au Signal Iduna Park, à Dortmund. Dortmund a eu un tour de montagnes russes avec des hauts et des bas à profusion cette saison.

Mais après avoir remporté le DFB-Pokal et se sont qualifiés pour la Ligue des champions, les Noirs et les Jaunes peuvent revenir sur cette saison avec une certaine satisfaction. Pendant ce temps, la saison de Bayer Leverkusen s’est déroulée ces derniers mois. Cependant, après avoir remporté seulement six de leurs 20 derniers matchs, ils termineront la saison avec une sixième place décevante.

Avant le match entre DOR et LEV, voici tout ce que vous devez savoir:

Détails de la télédiffusion DOR vs LEV et de la diffusion en direct

Il n’y aura pas de diffusion du match Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen sur aucune chaîne de télévision en Inde. Cependant, la diffusion en direct sera disponible sur FanCode pour les utilisateurs du pays.

Détails du match DOR vs LEV

Le match se jouera le samedi 22 mai au Signal Iduna Park, à Dortmund. Le jeu commencera à 19h00 IST.

Prédiction d’équipe DOR vs LEV Dream11

Capitaine: Mats Hummels

Vice-capitaine: Erling Haaland

Gardien de but: Lukas Hradecky

Défenseurs: Mats Hummels, Sven Bender, Manuel Akanji, Aleksandar Dragovic

Milieux de terrain: Marco Reus, Moussa Diaby, Karem Demirbay, Florian Wirtz

Grévistes: Erling Haaland, Patrik Schick

XIs probables DOR vs LEV

Borussia Dortmund: Roman Burki (GK); Raphael Gurreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Lukas Piszczek; Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud; Jadon Sancho, Marco Reus, Giovanni Reyna; Erling Haaland

Bayern Leverkusen: Lukas Hradecky (GK); Wendell, Sven Bender, Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah; Karem Demirbay, Charles Aranguiz; Moussa Diaby, Florian Wirtz, Karim Bellarabi; Patrik Schick

