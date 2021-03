Le Borussia Dortmund accueillera le Hertha Berlin en Bundesliga samedi – les hôtes viendront dans ce match encore quatre points de retard sur une place en Ligue des champions. En revanche, Hertha entrera dans ce match après avoir enduré une série de neuf matches sans victoire dans neuf ligues et ce match est critique pour eux s’ils ont évité la zone de relégation.

Dans l’état actuel des choses, Dortmund est sixième de la Bundesliga et s’ils gagnent ce match, ils seront à un point de l’Eintracht Francfort quatrième.

Cependant, ils seront privés des services d’un certain nombre de joueurs de premier choix pour ce match. Jadon Sancho et Raphael Gurreiro seront hors de combat en raison d’une blessure et dans le même temps, Giovanni Reyna et Manuel Akanji sont également des partants douteux pour ce match.

Le match Bundesliga 2020-21 Borussia Dortmund vs Hertha Berlin commencera à 23h00 IST.

DOR vs HER Bundesliga 2020-21, Borussia Dortmund vs Hertha Berlin en direct

Le match Borussia Dortmund vs Hertha Berlin ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde. Les téléspectateurs pourront diffuser le jeu en direct sur FanCode.

DOR vs HER Bundesliga 2020-21, Borussia Dortmund vs Hertha Berlin: Détails du match

Samedi 13 mars – 23 h 00, heure normale de l’Inde (IST)

Bundesliga 2020-21, équipe DOR vs HER Dream11 pour Borussia Dortmund vs Hertha Berlin

Capitaine: Erling Haaland

Vice capitaine: Dodi Lukebakio

Gardien de but: Marwin Hitz

Défenseurs: Emre Can, Thomas Meunier, Niklas Stark, Lukas Klunter

Milieux de terrain: Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Lucas Tousart, Deyovaisio Zeefuik

Grévistes: Erling Haaland, Dodi Lukebakio

DOR vs HER, Bundesliga 2020-21 Borussia Dortmund possible départ contre Hertha Berlin: Marwin Hitz; Nico Schulz, Mats Hummels, Emre Can, Thomas Meunier; Jude Bellingham, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud; Marco Reus, Julian Brandt; Erling Haaland

DOR vs HER, Bundesliga 2020-21 Hertha Berlin possible départ vs Borussia Dortmund: Runer Jarstein; Marton Dardai, Niklas Stark, Lukas Klunter; Maximilian Mittelstaedt, Matteo Guendouzi, Lucas Tousart, Deyovaisio Zeefuik; Vladimir Darida; Krzysztof Piatek, Dodi Lukebakio