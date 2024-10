Dor Guez est prêt à montrer au monde de l’art la valeur de « ne pas savoir »

Les cartes ne vous diront pas où vous êtes dans la nouvelle exposition personnelle de Dor Guez au Carlier de Berlin | Galerie Gebauer, alors ne vous embêtez pas à chercher un endroit plein nord. La seule directive est le titre de l’exposition…Ne pas savoir est un bon point de départ.

« Nous pouvons reconnaître la topographie – nous voyons les arbres, les vallées, les rivières et les montagnes – mais nous n’avons aucune idée de l’endroit où nous nous trouvons et aucun index ne peut nous aider. Et cela met vraiment en évidence l’importance de « ne pas savoir », ce qui est différent du manque d’information », a déclaré Guez. ARTactualités de son travail 2023 Au milieu des grilles impérialesune série imprimée de cartes manipulées qui suppriment tous les marqueurs humains (tels que les frontières ou les noms de villes) et sont remodelées en cercles. Les cartes étaient à l’origine exposé l’année dernière à la Maison Felix Nussbaumun musée situé à Osnabrück, en Allemagne, abritant les œuvres du surréaliste juif allemand. Ils étaient censés être une réponse au tableau de Nussbaum de 1939. Le réfugiéqui comprend un globe sans démarcations géopolitiques, faisant référence à son incapacité à trouver refuge dans l’Europe nazie.

« Ce que vous voyez est une connaissance en soi, car on peut identifier la topographie brute ; c’est juste que vous ne disposez pas de beaucoup d’outils pour transformer ces informations en connaissances ou en jugement éclairé », a déclaré Guez.

L’ouverture au non-savoir est au cœur de la pratique de Guez, un artiste basé à Jaffa, né à Jérusalem d’une mère chrétienne palestinienne et d’un père d’origine juive tunisienne. Son travail est souvent centré sur sa propre famille et sur des histoires plus vastes et inédites. Dans l’exposition en cours chez Carlier | Gebauer, le premier de Guez depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, présente des œuvres créées au cours de l’année écoulée qui racontent une histoire complexe de déplacement et de migration forcée.

Au-dessus des cartes désorientantes installées au sol se trouve une série photographique continue de valises ayant appartenu à des immigrants et des réfugiés. Guez a commencé cette série avec le valise que sa grand-mère, Gina, utilisait lors de son immigration de Tunis vers Israël dans les années 1950. La famille est partie avec tous les biens précieux qu’elle pouvait mettre dans une valise par personne, après avoir été forcée dans des camps de travail pendant l’occupation nazie de la Tunisie. Guez associe également l’image d’une valise usée par le temps à l’histoire de ses grands-parents maternels, qui se sont cachés dans le sous-sol d’une église à Lydda en 1948 alors que leurs biens étaient nationalisés par le nouvel État d’Israël.

Une vue d’installation de « Ne pas savoir est un bon point de départ » de Dor Guez chez Carlier | Gebauer à Berlin. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et carlier | Gebauer, Berlin/Madrid ; Photo © Andrea Rossetti

Ces valises sont littéralement dépliées et déballées, non plus des conteneurs adaptés mais des témoignages patinés de voyages passés. Guez photographie les six côtés des valises, puis les assemble en images composites qui ressemblent à des modèles ou à des plans d’étage, des images optiquement impossibles dans la réalité. Chaque photographie est imprimée à la taille réelle de la valise, permettant aux spectateurs de lire chaque timbre et chaque étiquette et d’imaginer ce qui pourrait y tenir.

« L’idée de partir et de migrer précipitamment, précipitamment, en sachant qu’on ne reviendra pas et en emportant ce que l’on peut physiquement porter avec ou sur son corps – en pensant au volume limité de ce que l’on peut emporter avec soi, à ce qui est important et ce qui ne l’est pas est une question qui me préoccupe dans beaucoup de mes œuvres et aussi dans cette exposition », a déclaré Guez.

Une nouvelle série présentée pour la première fois dans l’exposition est Khobiza, le mot arabe désignant les plantes de mauve comestibles qui poussent à l’état sauvage dans la région. Souvent récolté et consommé en période de pénurie, comme la guerre, khobiza signifie littéralement « pain » en arabe et fait référence à son rôle de source de subsistance. Après ne pas avoir travaillé du tout pendant les premiers mois de la guerre, Guez commence à réaliser cette série photographique à la fin de l’hiver, lorsque khobiza étaient de saison et après avoir appris que sa famille élargie à Gaza la récoltait et la mangeait.

La botanique est un thème constant dans l’œuvre de Guez et dans sa série 2019-2021 Lys des champs, il a étudié et photographié les albums de fleurs pressées du début du XXe siècle créés par la colonie américaine de Jérusalem. Guez avait eu l’intention de sécher les racines, les tiges et les feuilles des plantes de mauve entre des feuilles de papier blanc pressé, comme des spécimens botaniques, mais a décidé à la dernière minute de geler le processus au moment fragile avant qu’une plante vivante ne devienne une histoire. Son Khobiza flotter entre les papiers laiteux, soit venant vers le spectateur, soit s’éloignant dans le blanc. Comme les valises, le khobiza sont imprimés à la taille réelle et semblent si réels que le spectateur ne saura probablement pas s’il y a des plantes derrière les cadres.

Dor GuezNid2024 Rameaux secs, 2024 ; Dictionnaire biblique en hébreu et araméen, 1977 Avec l’aimable autorisation de l’artiste et carlier | Gebauer, Berlin/Madrid Photo ; © Andrea Rossetti

Perché au-dessus des cartes installées au sol, le Khobiza série, et Valise n°2 et Valise n°3 est Nidun véritable nid d’oiseau que des pigeons sauvages ont fabriqué sur un livre à reliure rouge dans l’atelier de Guez. Ce ready-made bizarre reflète et relie intuitivement les œuvres de l’exposition : la forme ronde des cartes, les brindilles récoltées et la tentative de trouver un foyer.

Le livre qui constitue la base du nid – choisi par les pigeons non pas pour des raisons philosophiques, bien sûr, mais parce que c’est le livre le plus gros de la bibliothèque de Guez – est un dictionnaire biblique traduit de termes en hébreu et en araméen. Un dictionnaire traduit est, par définition, une soumission au « ne pas savoir ».

« Pour créer de l’art, pour entrer en contact avec quelqu’un qui peut être différent de vous, que ce soit par sa langue, sa culture ou ses croyances, vous devez mettre de côté vos préjugés », a déclaré Guez. « Accepter ce sentiment de désorientation peut en fait vous guider sur le bon chemin vers cette personne. »

Guez a délibérément évité d’exposer son travail jusqu’à présent, annulant ou reportant les expositions prévues avant octobre. Il se prépare désormais à exposer plusieurs fois au cours de l’année à venir : dans une exposition collective au musée K21 en Allemagne, une exposition personnelle à la Goodman Gallery de New York, une exposition collective à l’avant-poste de la Goodman Gallery à Capetown et une participation à une biennale en Amérique du Sud.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de ne pas partager publiquement son travail depuis le début de la guerre, Guez a répondu : « J’ai senti que, dans la mesure où mon travail remet en question les définitions, les identités et les concepts du nationalisme, ce n’est pas le bon moment pour le faire. On a l’impression qu’il n’y a pas de place pour « ne pas savoir ». Mon genre d’art ne peut pas prospérer dans un environnement où l’écoute est absente. Mon travail n’a pas pour but de prouver si quelqu’un a raison ou tort : ce n’est pas mon rôle.

« Je ne pense pas non plus que nous soyons dans une période d’écoute en ce moment », a ajouté Guez. « Cependant, j’ai réalisé que choisir le silence n’est pas nécessairement une meilleure option. »