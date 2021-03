L’étude, publiée jeudi dans Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, a recruté des participants via des pages Web et des forums ciblant les personnes participant à de la musculation, de la musculation et des forums en ligne traitant directement de l’utilisation de stéroïdes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy