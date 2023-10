Doosan Robotics est la plus grande introduction en bourse en Corée du Sud en 2023

La plus grande offre publique initiale (IPO) de l’année en Corée du Sud ne vient pas du secteur énergétique comme l’année dernière, cela vient du futur, et en particulier de la robotique.

Doosan Robotique Inc.spécialisée dans la fabrication de robots servant de la bière, préparant du café et faisant frire du poulet, a fait ses débuts à la bourse de Séoul le 5 octobre. récolter 312 millions de dollars.

Poussés par son potentiel à façonner l’avenir des usines, les actions à peu près doublé depuis 19,29 $ à 38,13 $ le premier jour de négociation. Les fluctuations intrajournalières ont atteint jusqu’à 160 %.

La Corée du Sud en tête du monde en matière d’adoption de robots

Fondée en 2015, Doosan se targue d’être l’un des principaux fabricants de robots collaboratifs (ou « cobots », dans le jargon de l’industrie) et s’appuie sur l’épine dorsale technologique de la Corée du Sud pour attirer les investisseurs. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), la Corée du Sud mène le monde en densité de robots dans l’industrie manufacturière. En 2021, cela a 1 000 robots industriels pour 10 000 ouvriers dans le pays, montrent les données IFR.

D’ici 2017, Doosan Robotics avait la capacité de construire plus de 10 000 cobots une année dans son usine de 4 451 mètres carrés construit dans le complexe industriel de Suwon à province du Gyeonggi. En plus Déployés dans les bars et restaurants de Séoul, les robots de Doosan travaillent également aux côtés des humains dans les aéroports pour déplacer les bagages plus rapidement.

Doosan Robotics est maintenant tirer parti génératif l’intelligence artificielle pour rendre les robots plus utiles, après conclure un accord avec Microsoft pour un système de contrôle de robot basé sur GPT. Cela pourrait permettre à un robot accomplir une tâche sans aucune aide humaine, au-delà une simple commande vocale.

L’introduction en bourse de Doosan aide le marché à se redresser

Le marché technologique sud-coréen a connu de solides débuts sur le marché dans le passé, mais la plupart d’entre eux ont eu du mal à rester au-dessus de leur prix d’émission.. Bien qu’il y ait également eu un baisse des montants levés par de nouvelles entreprises dans le pays, l’introduction en bourse de Doosan contribue déjà à la reprise du marché.

Doosan a déclaré un chiffre d’affaires de 33,3 millions de dollars en 2022, répartis uniformément entre l’Amérique du Nord, l’Europe et la Corée du Sud. Le directeur général, Ryu Junghoon, a déclaré que le produit de l’introduction en bourse serait utilisé pour acquérir des entreprises de robotique spécialisées dans la mobilité et étendre la présence mondiale de l’entreprise. « C’est un marché qui commence à décoller », a déclaré Junghoon à Bloomberg. « Il est possible que davantage d’entreprises émergent dans cet espace. »

UN Rapport de juillet par Markets and Markets a indiqué la situation mondiale cobot marché, où Doosan est en concurrence avec le danois Universal Robots et le japonais Fanuc, pourrait atteindre 6,8 milliards de dollars d’ici 2029, contre 1,2 milliard de dollars cette année.