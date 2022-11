DoorDash va licencier 1 250 employés

DoorDashun service de livraison de nourriture qui a connu une croissance importante pendant la pandémie, annoncé mercredi il licencierait environ 1 250 employés de l’entreprise.

“Je suis vraiment désolé et je m’excuse d’avoir réveillé certains d’entre vous avec cette nouvelle au lieu de la lire pendant des heures plus normales”, a déclaré Tony Xu, PDG de DoorDash, dans un article de blog.

Xu a déclaré que la plupart des investissements de l’entreprise portent leurs fruits et que l’entreprise est plus résistante que les autres. Cependant, Doordash a accéléré l’embauche pendant la pandémie, et les dépenses d’exploitation continueraient de dépasser les revenus si les choses ne changeaient pas.

“Nous n’avons pas été aussi rigoureux que nous aurions dû l’être dans la gestion de la croissance de notre équipe”, a déclaré Xu. “C’est sur moi.”

DoorDash rejoint d’autres entreprises technologiques, comme Amazone, Méta et Microsoftdans le personnel de coupe.