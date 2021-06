DoorDash, MicroStrategy, ZipRecruiter et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

DoorDash – Les actions de DoorDash ont augmenté de 3,55% après que la société de livraison de nourriture a annoncé un partenariat avec Albertsons pour la livraison d’épicerie le jour même dans près de 2 000 magasins. « En tirant parti de notre vaste réseau logistique et de la vaste sélection d’épiceries fraîches d’Albertsons, nous créons un guichet unique permettant aux clients d’accéder à tous les éléments essentiels dont ils ont besoin, livrés à leur porte en une heure », Fuad Hannon, responsable des nouveaux secteurs verticaux. chez DoorDash, a déclaré dans un communiqué de presse.

MicroStrategy — Les actions de la société d’intelligence économique MicroStrategy ont chuté de 9,7% après que le prix du bitcoin est tombé en dessous de 32 000 $ pour la première fois depuis le 8 juin. La société, qui détenait déjà des dizaines de milliers de bitcoins dans son bilan, a acheté 13 005 unités de la monnaie numérique lundi matin, portant le total de ses avoirs en bitcoins à plus de 100 000, d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars.

Coinbase – Les actions de la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis ont chuté de 2,9% à la suite de la baisse des prix du bitcoin. Jusqu’à présent, les activités de Coinbase sont étroitement liées au prix du bitcoin et de l’éther, bien que cela puisse changer à l’avenir à mesure qu’il se développe.

Nvidia – Le stock de semi-conducteurs a perdu 1,1% après la chute du bitcoin. La société fabrique des puces utilisées dans l’extraction de crypto-monnaie.

Raven Industries — Les actions de Raven Industries ont grimpé de 49,3 % après que la société de technologie agricole a annoncé son acquisition par CNH Industrial pour 58,00 $ par action, soit 2,1 milliards de dollars. Le prix de vente par action représentait une prime de 33,6 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de Raven Industries sur quatre semaines.

ZipRecruiter — Les actions de la société ont bondi de 11,6 % après que Goldman Sachs et Evercore ISI ont commencé à couvrir l’action avec des notations équivalentes à l’achat. « Nous pensons que le rapport risque/rendement de la détention d’actions ZIP dans un environnement favorable à la demande des employeurs est positif », a déclaré Goldman. La société voit les actions grimper à 28 $, soit environ 32% de plus que le cours de clôture de l’action vendredi. Evercore a un objectif de cours de 31 $ sur l’action.

Bière de Boston – Le stock de boissons a augmenté d’environ 1,7% lundi après que Guggenheim a nommé Boston Beer l’une de ses meilleures idées. La société a déclaré dans une note que les inquiétudes concernant le ralentissement des ventes au détail d’alcool éclipsaient la forte croissance de la marque Truly de la société.

Paylocity – Les actions de Paylocity ont augmenté de 2% après que Cowen ait nommé la société de logiciels de gestion de la paie et du capital humain basée sur le cloud comme une idée phare. La banque a qualifié Paylocity d’investissement de croissance « attractif ».

Nike – Les actions de Nike ont augmenté de 1,3% après que Telsey ait réitéré sa note sur la marque de vêtements de sport comme surperformant. La firme de Wall Street a déclaré que Nike faisait probablement face à des « pressions à court terme », mais que la dynamique positive se poursuit. Telsey a noté que la demande de vêtements de sport, de chaussures et de produits Nike aux États-Unis était forte.

Uber – L’action d’Uber a chuté de 3,2% malgré le fait qu’elle a été nommée parmi les premiers choix pour le second semestre 2021 par Bank of America. La firme de Wall Street a déclaré que plusieurs catalyseurs importants sont à venir pour Uber, y compris des introductions en bourse potentielles dans le secteur qui pourraient modifier les compositions ou la valeur des actifs, les lancements concurrentiels et la fin de la relance du chômage aux États-Unis.

Figs – Les actions de Figs ont augmenté de 17% après que Credit Suisse et KeyBanc ont lancé la couverture de la société de vêtements médicaux avec des notes de surperformance et de surpondération. « FIGS perturbe l’industrie des vêtements de soins de santé, affamée d’innovation et stagnante, à 12 milliards de dollars américains, en réorganisant la catégorie principale des gommages, en utilisant des indices de marques de vêtements de sport performants (comme Lululemon) pour remplacer les entreprises historiques à la mode et mal ajustées », a déclaré Credit Suisse dans un communiqué. Remarque.

– Tanaya Macheel, Yun Li, Maggie Fitzgerald, Pippa Stevens et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage