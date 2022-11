Tony Xu, co-fondateur et PDG de DoorDash Inc., sourit lors de la conférence Wall Street Journal Tech Live à Laguna Beach, Californie, États-Unis, le mardi 22 octobre 2019.

Service de livraison DoorDash licencie 1 250 employés d’entreprise dans le cadre d’un effort continu de réduction des coûts, motivé par la croissance décroissante et la surembauche, a déclaré le PDG Tony Xu dans un message aux employés mercredi.

Les actions ont augmenté d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation aux nouvelles.

DoorDash rejoint les rangs de Amazone , Méta , Twitter , CV et Lyft en imposant des suppressions d’emplois. Les embauches dans l’industrie technologique ont explosé pendant la pandémie et ont connu une forte baisse ces derniers mois, les taux d’intérêt réduisant la demande des consommateurs et la confiance des investisseurs.

DoorDash a annoncé un ralentissement des embauches plus tôt cette année. Elle comptait 8 600 employés corporatifs au 31 décembre 2021.

DoorDash est devenu public fin 2020 dans le cadre d’une introduction en bourse extrêmement réussie qui a vu les actions grimper de 80 % par rapport au prix initial. En novembre 2021, il a atteint une valorisation maximale de 81,1 milliards de dollars, bien qu’il n’ait jamais réalisé de bénéfices.

DoorDash offrira 17 semaines d’indemnité de départ aux employés concernés. Les soins de santé se poursuivront jusqu’en mars 2023. Pour les employés étrangers ou parrainés par un visa, la date de résiliation sera le 1er mars, une décision qui, selon Xu, les employés leur donnerait “autant de temps que possible pour trouver un nouvel emploi”. DoorDash fixera une date de résiliation de mars 2023 pour les titulaires de visa H1-B, laissant aux travailleurs étrangers le plus de temps possible pour trouver une nouvelle opportunité.

Les actions DoorDash sont en baisse de plus de 60% depuis le début de l’année.