DoorDash (DASH) Q1 2021 Les bénéfices du T1 2021 manquent d’estimations

Panneau indiquant We Deliver With Doordash, faisant référence au service de livraison de nourriture Doordash, San Ramon, Californie, 12 septembre 2020.

DoorDash a annoncé jeudi une perte trimestrielle plus importante que prévu, attribuant une pénurie à court terme de chauffeurs-livreurs, la demande des consommateurs dépassant ses prévisions.

Mais la société a relevé ses prévisions, encourageant les investisseurs. L’action a augmenté de plus de 6% en négociation prolongée après avoir atteint un creux historique plus tôt jeudi. Les actions de DoorDash ont commencé à être négociées publiquement en décembre.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Perte par action: 34 cents contre 26 cents attendus

Chiffre d’affaires: 1,08 milliard de dollars contre 993,3 millions de dollars attendus

La société de livraison a déclaré au premier trimestre une perte nette de 110 millions de dollars, ou 34 cents par action, moins que la perte de 129 millions de dollars, ou 2,92 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte par action de seulement 26 cents.

Les livreurs étaient en pénurie, ce qui a fait baisser encore les marges, mais le problème a été résolu à la fin du trimestre, a déclaré la société.

« Une demande des consommateurs plus forte que prévu, ainsi que des événements météorologiques extrêmes et l’impact des contrôles de relance, ont entraîné une sous-offre significative de Dashers dans la dernière partie du premier trimestre », ont écrit les dirigeants de la société dans une lettre aux investisseurs.

« Les contrôles de stimulation ont créé un défi particulièrement aigu, car nous pensons qu’ils ont entraîné une augmentation à court terme de la demande des consommateurs et une diminution simultanée des heures de Dasher », ont-ils ajouté.

Ventes nettes a augmenté de 198% à 1,08 milliard de dollars, dépassant les attentes de 993,3 millions de dollars. Le total des commandes a atteint 329 millions au cours du trimestre. Les contrôles de prix imposés par différentes municipalités sur les frais de commission que DoorDash peut facturer aux restaurants ont effacé 31 millions de dollars de revenus potentiels.

La société s’est également développée au-delà des restaurants en livrant des fleurs, des fournitures pour animaux de compagnie, des produits de dépanneur et des produits d’épicerie. Les commandes de ces nouvelles catégories ont augmenté de 40% par rapport au trimestre précédent, bien que moins d’un dixième des utilisateurs actifs y aient acheté au premier trimestre. Les clients qui commandent dans les nouvelles catégories reviennent à DoorDash plus fréquemment sur une période de trois mois que ceux qui ne passent que des commandes au restaurant.

Alors que les États rouvrent et que les consommateurs dînent à nouveau, DoorDash voit un impact négatif sur la croissance des nouveaux clients, les taux de commande et la valeur moyenne des commandes. Mais ses clients les plus fidèles, tels que ceux qui souscrivent à son programme DashPass, ont moins changé leur comportement que les utilisateurs plus récents ou peu fréquents. La réouverture des économies coïncide avec un temps plus chaud, ce qui entraîne généralement moins de commandes DoorDash.

« Néanmoins, nous sommes encouragés par le comportement des consommateurs que nous avons observé jusqu’à présent et sommes plus optimistes en ce qui concerne nos perspectives pour l’année complète que nous ne l’étions au début de l’année », ont écrit les dirigeants.

La société a relevé ses prévisions pour 2021 de la valeur brute des commandes à entre 35 et 38 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 30 à 33 milliards de dollars. DoorDash a également élargi sa fourchette de prévisions pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement entre 0 et 300 millions de dollars. Sa fourchette antérieure était de 0 à 200 millions de dollars.