DoorDash Australie teste la livraison par drone

Wing, une société de livraison de drones appartenant à Alphabet, la société mère de Googleexécute un programme pilote à Logan, en Australie, pour transporter des produits d’épicerie et d’autres marchandises via DoorDash, selon un mardi article de blog.

Lors de l’utilisation de l’application DoorDash, les clients peuvent configurer un point de livraison par drone dans leur cour. Wing a déclaré que les livraisons devraient prendre 15 minutes ou moins. Le service sera disponible pour un petit nombre de ménages et se développera lentement dans les mois à venir, selon Wing.

“La livraison par drone peut fournir un excellent complément à nos services de livraison au sol”, a déclaré Rebecca Burrows, directrice générale d’Australia DoorDash, dans un communiqué. déclaration. “Les drones de livraison créent une option de livraison rapide et efficace pour les petites commandes pesant un peu plus d’un kilo, et libèrent des services de livraison au sol pour les livraisons plus importantes qui offrent une meilleure rémunération aux chauffeurs.”

Les livraisons de drones se sont lentement déployées au cours des dernières années. En 2020, la Federal Aviation Administration des États-Unis a introduit nouvelles règles pour que les aéronefs sans pilote opèrent autour des personnes.

Depuis lors, des entreprises telles que Walmart et Amazone ont introduit des programmes pilotes de livraison de drones aux États-Unis. Walgreens s’est associé à Wing l’année dernière pour livrer de petits colis à Dallas. À mesure que les demandes d’achat en ligne augmentent, les drones pourraient devenir une alternative pour acheminer les produits jusqu’aux portes des gens sans qu’une personne agisse comme intermédiaire. Les livraisons de drones devraient atteindre 2,4 millions en 2023, selon une analyse de Renseignements d’initiés.