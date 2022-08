DoorDash, Au-delà de la viande, AMC et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

DoorDash – Les actions de la société de livraison de nourriture ont bondi de 12% après une baisse des revenus. DoorDash a enregistré un chiffre d’affaires de 1,61 milliard de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux 1,52 milliard de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv. DoorDash a déclaré que le nombre total de commandes livrées avait augmenté de 23% d’une année sur l’autre pour atteindre 426 millions, un record absolu. Il a toutefois signalé une perte plus importante que prévu pour le trimestre.

Beyond Meat – Les actions du producteur de viande alternative ont chuté de plus de 2 % après que la société a abaissé ses prévisions de revenus pour 2022. Beyond Meat a également annoncé qu’elle réduirait ses effectifs de 4 %, invoquant une incertitude économique plus large. Beyond a enregistré une perte nette de 97,1 millions de dollars, ou 1,53 $ par action, supérieure à une perte nette de 19,7 millions de dollars, ou 31 cents par action, un an plus tôt.

AMC Entertainment – Les actions de la chaîne de cinémas ont chuté de 4% après que la société a annoncé son intention de verser un dividende aux actionnaires en la forme d’actions privilégiées cotée au NYSE sous le symbole APE. Le nom est un clin d’œil à ses investisseurs particuliers qui ont soutenu l’entreprise pendant la manie des memes.

Virgin Galactic – Le stock spatial a chuté de plus de 7% dans les échanges après les heures de bureau après le rapport trimestriel de la société. Virgin Galactic a enregistré une perte nette de 111 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte nette de 94 millions de dollars à la même période il y a un an. La société a également reporté le lancement de son service commercial au deuxième trimestre 2023.

Warner Bros. Discovery – Les actions du géant des médias ont chuté de 9% après que la société combinée a divulgué une base totale d’abonnés directs aux consommateurs de 92,1 millions. C’était la première fois que la société publiait des résultats trimestriels depuis la fusion de WarnerMedia et Discovery plus tôt cette année.