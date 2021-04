La majorité du débat sur le changement climatique s’est concentrée sur la mesure préventive consistant à limiter les hausses de température à moins de deux degrés Celsius au-dessus de la moyenne préindustrielle.

Maintenant, cependant, les dernières recherches menées par Paul Ritchie et Peter Cox de la School of Engineering, Mathematics and Physical Sciences de l’Université d’Exeter ont exploré si, grâce à un effort extraordinaire, l’humanité pourrait se battre contre la catastrophe climatique imminente.

Ces points de basculement sont les événements cataclysmiques qui conduiraient à la destruction généralisée de vastes étendues de la Terre par les inondations, l’élévation du niveau des océans ou la déforestation, entre autres.

Par exemple, les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, si elles fondaient, précipiteraient une élévation du niveau de l’océan estimée jusqu’à 12 mètres (40 pieds) par endroits, redessinant complètement les côtes du monde entier et anéantissant bon nombre des villes les plus peuplées de la planète, selon modèles climatiques actuels.

L’équipe de l’Université d’Exeter a cherché à savoir si ces points de non-retour pouvaient, en fait, être réversibles, avec la bonne intervention.

Cette stratégie s’appuierait sur des techniques telles que la capture et la séquestration généralisées du carbone – l’élimination et le stockage en toute sécurité du CO2 atmosphérique – ou la géo-ingénierie, qui consiste à renvoyer la lumière du soleil dans l’espace en utilisant une combinaison de miroirs de surface ou spatiaux ou en dispersant des aérosols réfléchissants dans l’atmosphère. .

«Notre analyse montre qu’il est possible de dépasser les seuils de point de basculement sans conduire à un changement climatique brutal et permanent, à condition que le dépassement soit de courte durée», a déclaré Cox, auteur principal de l’étude.

L’équipe a examiné quatre parties du système climatique: les calottes glaciaires, les moussons, le bassin amazonien et l’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), les courants océaniques qui agissent comme des échangeurs de chaleur pour la planète.

Les chercheurs d’Exeter ont constaté que les calottes glaciaires et les courants océaniques sont les deux plus lents en termes de points de basculement, qui se produisent sur une échelle de temps de plusieurs siècles, ce qui signifie qu’il est encore temps de rétablir l’équilibre climatique en ce qui concerne ces éléments.

Cependant, on ne peut pas en dire autant du bassin amazonien et des moussons mondiales, qui peuvent basculer irrévocablement en quelques décennies.

« La lenteur de certains des points de basculement les plus inquiétants nous donne une meilleure chance d’inverser le réchauffement climatique avant de basculer dans un monde moins favorable », Dit Cox.

Grant Allen, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Manchester, a exprimé un optimisme prudent quant à la « Un tout petit peu de marge de manœuvre » mais a dit un «Un bref report de certaines des conséquences les plus catastrophiques du réchauffement climatique ne signifie pas qu’il est moins dangereux maintenant.»

Un nouveau rapport de la compagnie d’assurance Swiss Re estime que sans une intervention aussi spectaculaire, le changement climatique pourrait éventuellement réduire la production économique mondiale de 23 billions de dollars par an d’ici 2050.

Après un sommet virtuel sur le climat cette semaine, le président brésilien Jair Bolsonaro a augmenté la candidature de son pays pour la neutralité carbone d’une décennie, jusqu’en 2050, tout en promettant de mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d’ici 2030, doublant le budget des inspections dans la région.

Le président américain Joe Biden a également annoncé un nouveau plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50% par rapport aux niveaux de 2005, appelant au changement climatique «La crise existentielle de notre temps» tout en améliorant les engagements antérieurs manqués des administrations précédentes pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.

